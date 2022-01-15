烏克蘭遭大規模網攻　俄羅斯部署更多部隊演習

▲俄羅斯在烏克蘭邊境，部署超過10萬人的大軍軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

中央社基輔/莫斯科14日綜合外電報導

烏克蘭今天遭到大規模網路攻擊，駭客並警告烏克蘭民眾「要做好最壞打算」。已在兩國邊境集結超過10萬部隊的俄羅斯，則發布部署更多軍隊參與演習的電視畫面。

俄羅斯和西方國家先前的會談沒有取得任何突破，西方國家擔心莫斯科可能繼2014年入侵烏克蘭後，再度發動新攻擊。

俄羅斯否認打算侵略烏克蘭，但表示除非滿足包括北約（NATO）保證不會讓烏克蘭加盟等俄方要求，否則可能採取未明確交代軍事行動。

烏克蘭當局正在調查大規模網路攻擊事件，遇襲政府機構包括外交部、內閣部長、安全和國防委員會等。

在被駭客攻擊的政府網站上，一則用烏克蘭語、俄語和波蘭語寫的資訊說：「烏克蘭人！你們所有個人資訊都被上傳到公共網路。電腦上所有資訊都被破壞，無法恢復。」

烏克蘭外交部發言人對路透社說，現在說誰可能是這次攻擊的幕後黑手還為時尚早，但他表示，俄羅斯過去曾是類似攻擊的幕後黑手。

俄羅斯沒有立即發表評論，但先前曾否認它是烏克蘭遭到網路攻擊的幕後黑手。

歐盟外交高層譴責這次網攻，並表示歐盟的政治和安全委員會以及網路單位，將開會討論如何回應和幫助基輔當局。

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