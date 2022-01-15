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扇平森林開放了！快申請入園賞花　看千隻紫斑蝶、成群螢火蟲

▲▼扇平森林紫斑蝶、山羌、梅花。（圖／林業試驗所提供）

▲在園區樹葉上成群的紫斑蝶。（圖／林業試驗所提供，下同）

記者許展溢／台北報導

扇平森林生態科學園區過去是南部最佳的生態旅遊景點，受到110年7~8月份西南氣流影響，連續劇烈大豪雨，造成扇平林道受創嚴重，經林業試驗所六龜研究中心積極搶修及維護，已於1月重新開園，可以在園區不期而遇山羌、野兔等動物，晚上還有成群螢火蟲。

林試所指出，由於受到近年來劇烈氣候影響，扇平林道路面寬度較早期為狹窄，且仍有三處規模較大崩塌坡面仍無法處理，基於安全考量，僅限9人座以下小型車輛通行。且受限於部分林道在雨季或颱風季（5~10月份）常會發生無預警之落石，安全通行仍有疑慮，因此扇平目前維持在乾季時有適度對外開放，民眾可利用園區官網之線上入園申請功能申請，還有預約解說服務，現場由專業解說志工提供服務，時間以1~2小時為限，可於申請入園時一併提出申請，詳細內容請參閱扇平園區官網

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▲▼扇平森林紫斑蝶、山羌、梅花。（圖／林業試驗所提供）

▲園區活動的公山羌。

林試所強調，這個季節是參訪扇平最適時間點，氣候乾爽宜人，從1~3月份可陸續觀賞到梅、李、杏、流蘇、桃、山櫻花、杜鵑花及茶花等木本花卉等，均會陸續開花，讓扇平自然環境中，增添不少色彩性。3~4月夜間更可以在生態池旁及山邊溝旁觀賞到成群的螢火蟲，園區樹本標本園附近也能欣賞到多達數千隻紫斑蝶的翩翩蝶蹤，而園區內常常可不期而遇的看到山羌、野免、山豬、食蟹獴及台灣獼猴等哺乳動物，扇平溪畔或水池邊可聽到群蛙鳴唱，每日清晨，更可聽到清脆悅耳的蟲鳴與鳥叫聲。

▲▼扇平森林紫斑蝶、山羌、梅花。（圖／林業試驗所提供）

▲扇平園區往年盛開的梅花狀況。

林試所六龜研究中心主任蔡佳彬說，現今的扇平除保有豐富生態資源，也有特殊研究歷史，如日治時期金雞納研究史及日式歷史建物「五木齋」，光復後相關林業研究所遗留下來小面積試驗林地及特色木建築「自慶堂」等，並將這裡營造為中低海拔森林研究重要據點，為讓更多人接近自然，並了解林試所基礎研究，進而將此地這裡規劃為研究與教育並重的場域，成為推廣自然生態教育的良好場所。

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