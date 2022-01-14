搜尋墜海飛官第4天進展　尋獲頭皮組織共8袋物品

▲軍方吊掛起飛機的殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／嘉義報導

空軍飛官陳奕11日下午駕駛F16-V戰機墜海失聯，搜救進入第4天，軍方水下搜救大隊14日在鰲鼓濕地北側約1公里外海持續搜索，共計找到5大袋和3小袋的物品，傳出可能有包括人體的頭皮組織在內，但軍方強調不願透露個人的細節，有待檢察官進一步相驗。

▲搜救第4天，軍方找到約8袋的物品和殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

軍方14日上午6點多就出動舢舨和直昇機進行海空搜索，到了近中午時刻，兩名軍方人員提著一個大型藍色釣魚冰桶，內部裝著不明物體，軍方人員三緘其口，不願透露任何細節。

▲軍方持續搜救失聯的飛官和搜尋戰機殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

到了下午海水逐漸退潮，出水下搜救大隊也立即出動在鰲鼓濕地北側約1公里外海進行搜索，截至傍晚為止一整天大約找到5大袋3小袋的殘骸，傳出有包括人體頭皮組織、飛行服、抗G褲等，但軍方都不願證實，僅表示一切都由檢方來相驗。

另一方面，空軍技術人員攜帶尋標器沿淺灘水道搜尋，試圖找出戰機黑盒子，但並未所獲，不過仍找到大批戰機殘骸，一部份在今天已經打撈上岸，較大的機體則需等明天大型機具進駐才能吊掛，至於有無飛行員頭盔、黑盒子等關鍵物品，軍方也不予證實，只強調會持續搜索作業。