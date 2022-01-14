　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搜尋墜海飛官陳奕第4天進展　尋獲頭皮組織共8袋物品

▲▼軍方持續搜救失聯的飛官。（圖／記者吳世龍攝）

▲軍方吊掛起飛機的殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／嘉義報導

空軍飛官陳奕11日下午駕駛F16-V戰機墜海失聯，搜救進入第4天，軍方水下搜救大隊14日在鰲鼓濕地北側約1公里外海持續搜索，共計找到5大袋和3小袋的物品，傳出可能有包括人體的頭皮組織在內，但軍方強調不願透露個人的細節，有待檢察官進一步相驗。

▲▼軍方持續搜救失聯的飛官。（圖／記者吳世龍攝）

▲搜救第4天，軍方找到約8袋的物品和殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

軍方14日上午6點多就出動舢舨和直昇機進行海空搜索，到了近中午時刻，兩名軍方人員提著一個大型藍色釣魚冰桶，內部裝著不明物體，軍方人員三緘其口，不願透露任何細節。

▲▼軍方持續搜救失聯的飛官。（圖／記者吳世龍攝）

▲軍方持續搜救失聯的飛官和搜尋戰機殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

到了下午海水逐漸退潮，出水下搜救大隊也立即出動在鰲鼓濕地北側約1公里外海進行搜索，截至傍晚為止一整天大約找到5大袋3小袋的殘骸，傳出有包括人體頭皮組織、飛行服、抗G褲等，但軍方都不願證實，僅表示一切都由檢方來相驗。

另一方面，空軍技術人員攜帶尋標器沿淺灘水道搜尋，試圖找出戰機黑盒子，但並未所獲，不過仍找到大批戰機殘骸，一部份在今天已經打撈上岸，較大的機體則需等明天大型機具進駐才能吊掛，至於有無飛行員頭盔、黑盒子等關鍵物品，軍方也不予證實，只強調會持續搜索作業。

ET快訊
水逆來了　4星座逆風迎接超強好運！「工作+桃花+財運」飆升
他嫌「工作太無聊」崩潰提告　獲賠125萬
作家評王力宏「這步棋走很妙」！只做了1件事　輕易讓李靚蕾變槍
被34D女友狠甩　24K店員怒轉行「兩年狂存117萬」
涉詐3千萬　禾馨營運長林思宏500萬交保「感嘆發文」！萬人按
搜尋F-16V墜海飛官第4天　尋獲頭皮組織共8袋物品

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搜尋墜海飛官第4天進展　尋獲頭皮組織共8袋物品

快訊／國3南下5車連環撞　1人受傷回堵5公里

獨／7月嬰不喝奶…慘遭搖到顱內出血　保母：可能她先天異常

72小時黃金救援已過！海象不佳暫停水下搜救　軍方將加派重機具

快訊／台74台中太原交流道4車連環撞1人送醫　車流一度回堵

快訊／多次誣指時代力量黨工涉毒！王浩宇要賠15萬

詭異！桃園醉漢「緊抱妻子屍體」躺血泊　 她喉嚨割斷多處刀傷

酒駕各欠13萬、6萬慘了！多次催繳當空氣　直接查封兩人房產

2.5小時灌食三餐！吵鬧關圍欄　1歲嬰腹部超腫脹母氣炸

男大生打工「3千元安全帽」飛了　他落網辯：買不起才用偷的

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

鬼鬼當偉晉貼身助理！鞠躬喊：老闆好　幫換衣服超興奮…他狂尖叫「等一下」

搜尋墜海飛官第4天進展　尋獲頭皮組織共8袋物品

快訊／國3南下5車連環撞　1人受傷回堵5公里

獨／7月嬰不喝奶…慘遭搖到顱內出血　保母：可能她先天異常

72小時黃金救援已過！海象不佳暫停水下搜救　軍方將加派重機具

快訊／台74台中太原交流道4車連環撞1人送醫　車流一度回堵

快訊／多次誣指時代力量黨工涉毒！王浩宇要賠15萬

詭異！桃園醉漢「緊抱妻子屍體」躺血泊　 她喉嚨割斷多處刀傷

酒駕各欠13萬、6萬慘了！多次催繳當空氣　直接查封兩人房產

2.5小時灌食三餐！吵鬧關圍欄　1歲嬰腹部超腫脹母氣炸

男大生打工「3千元安全帽」飛了　他落網辯：買不起才用偷的

先探／謝金河：低基期與高殖利率

以前超愛穿這款短褲！　女星翻照驚嚇「無法接受」：這是內褲吧

汪汪從小被關40cm鐵箱　吃飯睡覺都在裡面！飼主怒：像孩子一樣疼

男友甜蜜搭肩！「下秒1舉動」妹子尬爆：旁邊都是人　網全勸分手

影后戴的香奈兒1.8億鑽石項鍊在台曝光！　招搖5種戴法

他嫌「工作太無聊」身心崩潰　怒告公司竟贏了！獲賠125萬

白目傑克羅素㹴「搶惡霸犬鹿角」　定格20秒...結局超療癒

作家評王力宏「這步棋走很妙」！只做了1件事…輕易讓李靚蕾變槍靶

去過一次就後悔！網購族選「蝦皮店到店」傻了：寧可花60元超商取

糗！美預警系統誤判北韓導彈可能擊中阿拉斯加　飛機停飛

不爽14歲女兒被拐走　父持刀「斬斷男友小拇指」

社會熱門新聞

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

苦尋失蹤2年的妻子　她卻睡在小王床上

高雄工地碰一聲突爆炸！2人急送醫

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術　多重投保+非自願剖腹

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝光

禾馨5醫疑開「胎位不正」助詐遭約談

80歲翁看完片天天找嫩妻演練　她婦科找上門崩潰

孫生媽不認偷輪椅婦　下場出爐

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓

醉夫持刀砍慘死妻子　檢警懷疑故佈疑陣

他剛到職就請喪假！老闆一查才知岳父死2次

F-16V墜海畫面曝！疑高速衝入海面

更多熱門

相關新聞

黃金72小時屆滿！再尋獲F-16V機翼　飛官仍下落不明

黃金72小時屆滿！再尋獲F-16V機翼　飛官仍下落不明

空軍所屬嘉義基地一架F-16單座戰機（機號6650），在11日下午2時55分由上尉飛官陳奕駕機起飛，執行例行性訓練任務，隨後在3時26分於水溪靶場週邊光點消失，而軍方隨即展開搜救。然而，14日下午屆滿搜救的黃金72小時，但現場僅陸續尋獲飛機殘骸、機翼等，卻仍不見陳奕身影，目前搜救行動仍在進行當中。

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

Auto GCAS如何拯救飛機駕駛

Auto GCAS如何拯救飛機駕駛

南韓F-5E墜機　飛官「為避開民宅」壯烈殉職

南韓F-5E墜機　飛官「為避開民宅」壯烈殉職

F-16V墜海畫面曝！疑高速衝入海面

F-16V墜海畫面曝！疑高速衝入海面

關鍵字：

搜尋飛官第4天頭皮組織8袋物品

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

陳子玄無預警曬「超音波照」

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面