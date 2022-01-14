唯一合法卻「被裝修」　生命禮儀館怒控公所縱容非法打擊合法

▲竹東鎮生命禮儀館的承包業者控訴鎮公所放任非法、追殺合法。（圖／業者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

負責承包新竹縣竹東生命禮儀館的業者上網控訴，與竹東鎮公所的訴訟還在進行中，竹東鎮公所竟強迫手段變相使他們停業，質疑竹東鎮公所放任沿河街6家違法禮儀社不管，反而要讓合法停業，痛批「到底在包庇誰？」。

竹東生命禮儀館的承包業者於《竹東生命禮儀館》粉絲頁控訴竹東鎮公所，指控自家大門被鎮公所張貼「內部裝修停止營運公告」，並要求喪家和業者申請火化許可和繳費，須至竹東鎮公所辦理。承包的業者說，新竹縣政府本應在竹東鎮生命禮儀館正式營運後，輔導沿河街6家不合法的殯葬業者，將場區移至合法的生命園區內，不料6家殯葬業者不僅未申請「殯葬設施服務業」合法使用執照，甚至還繼續違法營業。

▲▼業者控訴，案件還在司法程序，就已經被鎮公所張貼公文，判了死刑。

日前竹東才爆出有非法的殯葬業者竊佔國土、洗屍水亂排，民眾才知道，在竹東地區經營多年的殯葬業中，竟然有6間不合法，而唯一合法的竹東鎮生命禮儀館則是2019年12月19日才正式掛牌營業，但截至目前為止，6家非法業者仍持續經營，讓唯一合法的竹東生命禮儀館大呼不滿，痛批縣府及鎮公所放任、無作為。

業者控訴，竹東生命禮儀館已落成3年、正式營運近2年，但因非法業者持續營業，劣幣驅逐良幣，使得唯一合法的竹東生命禮儀公司造成鉅額虧損，至今已瀕臨破產。

為求生存，竹東生命禮儀公司向行政院公共工程委員會針對履約爭議協調此案，但卻收到「該案非屬政府採購管理事件、不予受理」回復，為避免更多虧損，竹東生命禮儀公司只好斷尾求生，主動向公所行文表示「願主動放棄經營權」，未料遭公所回覆「不同意」，竹東禮儀公司只好轉向司法求助，於去年10月向竹東鎮公所提起民事訴訟，希望司法能還給它們一個公道。

▲公所在禮儀館及火葬場大門口張貼公告。

只是，官司還在訴訟中，竹東鎮生命禮儀館竟在周一（10日）被鎮公所在大門張貼公告，表示「111年01月起火化許可證名申請及繳費請至竹東鎮公所櫃檯辦理。」、「殯儀館：於111年01月10日起停止營運，(內部裝修，只出不進)，開放日期另行公告」的公告，並推翻過去作業，改由公所收費，否則拒開火化證明。

業者痛批鎮公所放任非法業者，卻對合法趕盡殺絕，因此將經歷貼上《新竹縣竹東生命禮儀館》粉絲頁，希望交給社會公評。

竹東鎮公所表示，一切都依據契約執行，沒有所謂不合法方式，本案已進入司法程序，除尊重司法最後裁定外，公所也會盡最大努力讓事件有較圓滿的解決，至於違法業者部分，公所則表示「都有查報，但我們不是主管機關」。

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