　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

唯一合法卻「被裝修」　生命禮儀館怒控公所縱容非法打擊合法

▲唯一合法禮儀控訴被追殺　竹東公所：有查報但非主管機關。（圖／業者提供）

▲竹東鎮生命禮儀館的承包業者控訴鎮公所放任非法、追殺合法。（圖／業者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

負責承包新竹縣竹東生命禮儀館的業者上網控訴，與竹東鎮公所的訴訟還在進行中，竹東鎮公所竟強迫手段變相使他們停業，質疑竹東鎮公所放任沿河街6家違法禮儀社不管，反而要讓合法停業，痛批「到底在包庇誰？」。

竹東生命禮儀館的承包業者於《竹東生命禮儀館》粉絲頁控訴竹東鎮公所，指控自家大門被鎮公所張貼「內部裝修停止營運公告」，並要求喪家和業者申請火化許可和繳費，須至竹東鎮公所辦理。承包的業者說，新竹縣政府本應在竹東鎮生命禮儀館正式營運後，輔導沿河街6家不合法的殯葬業者，將場區移至合法的生命園區內，不料6家殯葬業者不僅未申請「殯葬設施服務業」合法使用執照，甚至還繼續違法營業。

▲唯一合法禮儀控訴被追殺　竹東公所：有查報但非主管機關。（圖／業者提供）

▲▼業者控訴，案件還在司法程序，就已經被鎮公所張貼公文，判了死刑。

▲唯一合法禮儀控訴被追殺　竹東公所：有查報但非主管機關。（圖／業者提供）

日前竹東才爆出有非法的殯葬業者竊佔國土、洗屍水亂排，民眾才知道，在竹東地區經營多年的殯葬業中，竟然有6間不合法，而唯一合法的竹東鎮生命禮儀館則是2019年12月19日才正式掛牌營業，但截至目前為止，6家非法業者仍持續經營，讓唯一合法的竹東生命禮儀館大呼不滿，痛批縣府及鎮公所放任、無作為。

業者控訴，竹東生命禮儀館已落成3年、正式營運近2年，但因非法業者持續營業，劣幣驅逐良幣，使得唯一合法的竹東生命禮儀公司造成鉅額虧損，至今已瀕臨破產。

為求生存，竹東生命禮儀公司向行政院公共工程委員會針對履約爭議協調此案，但卻收到「該案非屬政府採購管理事件、不予受理」回復，為避免更多虧損，竹東生命禮儀公司只好斷尾求生，主動向公所行文表示「願主動放棄經營權」，未料遭公所回覆「不同意」，竹東禮儀公司只好轉向司法求助，於去年10月向竹東鎮公所提起民事訴訟，希望司法能還給它們一個公道。

▲唯一合法禮儀控訴被追殺　竹東公所：有查報但非主管機關。（圖／業者提供）

▲公所在禮儀館及火葬場大門口張貼公告。

只是，官司還在訴訟中，竹東鎮生命禮儀館竟在周一（10日）被鎮公所在大門張貼公告，表示「111年01月起火化許可證名申請及繳費請至竹東鎮公所櫃檯辦理。」、「殯儀館：於111年01月10日起停止營運，(內部裝修，只出不進)，開放日期另行公告」的公告，並推翻過去作業，改由公所收費，否則拒開火化證明。

業者痛批鎮公所放任非法業者，卻對合法趕盡殺絕，因此將經歷貼上《新竹縣竹東生命禮儀館》粉絲頁，希望交給社會公評。

竹東鎮公所表示，一切都依據契約執行，沒有所謂不合法方式，本案已進入司法程序，除尊重司法最後裁定外，公所也會盡最大努力讓事件有較圓滿的解決，至於違法業者部分，公所則表示「都有查報，但我們不是主管機關」。

►麵包店脫口罩用餐1小時！銀行員竹縣3足跡急匡68人　停業3天清消

►走錯包廂釀命案！又是這家KTV　去年醉客踹錯門被折疊刀捅死

►兒拒繳20萬罰單執行官上門催繳　父以為詐騙見車被拖傻眼了

►竹市足跡烤肉店3天接待228人　138人PCR陰！另90人住外縣市

ET快訊
快訊／鄭文燦下令：游泳池、兒童戲水區、SPA暫時關閉
快訊／銀行確診夫妻足跡曝！搭捷運橫跨雙北　去過士林夜市
快訊／西堤員工搭捷運、火車通勤　足跡公布
快訊／西堤21員工「18人採檢結果曝」！仍有3人尚未出爐
快訊／北市增1例本土　西堤確診員工住北投
LIVE／桃園群聚擴及雙北　柯文哲最新說明
快訊／鄭文燦下令：SBL、T1禁止觀眾入場
快訊／宜縣府涉弊案！　2高官羈押禁見
西堤3外場員工「戴口罩也染疫」？陳時中點出3關鍵
醫籲北北基桃停辦尾牙「Omicron很黏人」　陳時中回應了
快訊／桃園最新28處足跡公布　好市多、夜市、新光三越
快訊／喬科維奇不能打澳網了！　澳洲簽證遭取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕無照拒繳25萬罰款！執行署查封賴皮男房產　親友團出手相助

15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

黃金72小時屆滿！F-16V搜救現場再尋獲機翼　飛官陳奕仍下落不明

快訊／涉弊案！宜縣建設處代理處長、農務科長羈押禁見

惡質律師淪串證空橋還教唆偽證　毒魔頭走私2500萬海洛因落跑了

海生館開「月薪12萬」助理職！6強應徵拚戰中　8大條件曝光

受刑人「外籍兵團」逾4成越南籍　180人因毒品殺人砍樹坐牢

全國監所女囚2／3因毒品罪入獄　近5年比男性更有高齡化趨勢

「證明我很強」！80歲翁看完片天天找嫩妻演練　她婦科找上門崩潰

人權律師被控約看電影逼口交　一張「生日卡片」逆轉讓人妻輸了

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

酒駕無照拒繳25萬罰款！執行署查封賴皮男房產　親友團出手相助

15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

黃金72小時屆滿！F-16V搜救現場再尋獲機翼　飛官陳奕仍下落不明

快訊／涉弊案！宜縣建設處代理處長、農務科長羈押禁見

惡質律師淪串證空橋還教唆偽證　毒魔頭走私2500萬海洛因落跑了

海生館開「月薪12萬」助理職！6強應徵拚戰中　8大條件曝光

受刑人「外籍兵團」逾4成越南籍　180人因毒品殺人砍樹坐牢

全國監所女囚2／3因毒品罪入獄　近5年比男性更有高齡化趨勢

「證明我很強」！80歲翁看完片天天找嫩妻演練　她婦科找上門崩潰

人權律師被控約看電影逼口交　一張「生日卡片」逆轉讓人妻輸了

酒駕無照拒繳25萬罰款！執行署查封賴皮男房產　親友團出手相助

安心辦年貨雲縣府聯合稽查大賣場　公布防疫加嚴規定

枋警防搶演練逼真　民眾：還以為是真的搶銀行

中部最大天津服飾大街1／19登場　200換400再抽40萬獎品

快訊／鄭文燦下令：游泳池、兒童戲水區、SPA暫時關閉

7成上班族快樂指數不及格　薪水低、工時長成職場痛點

北市今加開疫苗預約系統　蔡炳坤：每分鐘最大連線量達9.7萬創新高

15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

遠百竹北試營運首日衝3萬人潮　LADY M、旭集大爆滿

《單身即地獄》情侶下戲後「IG調情」！5000網友湊對另一男成員

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

苦尋失蹤2年的妻子　她卻睡在小王床上

高雄工地碰一聲突爆炸！2人急送醫

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術　多重投保+非自願剖腹

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝光

禾馨5醫疑開「胎位不正」助詐遭約談

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓

孫生媽不認偷輪椅婦　下場出爐

搜救F-16V！軍方尋獲「7cm拇指碎塊」NA鑑定中

慾男肖想激戰爆乳妹　一動作火全熄了

他剛到職就請喪假！老闆一查才知岳父死2次

即／涉弊案複訊5hrs！林姿妙無保請回

F-16V墜海畫面曝！疑高速衝入海面

更多熱門

相關新聞

冰庫旁撿來的「往生牌」涼鞋　老學長洩財富密碼

冰庫旁撿來的「往生牌」涼鞋　老學長洩財富密碼

任職殯葬業的網紅「BigBrother大師兄」透露，日前他看到老學長拿用來封骨灰罈的白膠黏鞋子，意外得知對方穿的竟然是「往生牌」涼鞋，也就是往生者家屬丟在冰庫旁垃圾桶的，他聽完震驚到久久無法平復，「是不是跟老學長一樣，接受往生牌，才是財富密碼呢？」

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

110年台東縣殯葬服務業評鑑　4業者獲表揚

110年台東縣殯葬服務業評鑑　4業者獲表揚

殯葬服務誰最優　台東評鑑4業者獲表揚

殯葬服務誰最優　台東評鑑4業者獲表揚

三溫暖內驚見火化爐！他疑「頂讓火葬場」嚇壞

三溫暖內驚見火化爐！他疑「頂讓火葬場」嚇壞

關鍵字：

竹東生命禮儀公司殯葬火葬場

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面