110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

▲台東縣殯葬服務業評鑑，4家業者獲表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升縣內殯葬服務業者服務品質，台東縣政府民政處舉辦殯葬服務業評鑑，邀請國內殯葬服務實務界及學界權威邱達能及譚維信2位學者專家擔任評鑑，今年度計有信誠葬儀社、東欣生命禮儀社、懷恩生命禮儀社及金和成生命禮儀社4家優秀業者獲獎，並於日前舉行110年殯葬服務業研習中接受表揚，由民政處副處長歐斐君頒贈獎金8000元及表揚狀。



台東縣政府表示，台東縣殯葬服務業評鑑每2年舉辦1次，今年度獲得甲等的4家業者，除了有專業證照，服務周全，在各項評鑑項目上皆有一定水準，而且不僅在本職上持續精進，亦能投入公益事業獲協助清寒家庭，善盡社會責任，評鑑項目成績優良，值得嘉許並做為表率。



民政處指出，殯葬服務業評鑑的目的是輔導業者提升服務品質，並且讓業者在觀念上與時俱進，如性別平等、殯葬自主等等，以去除過時的陋習及保障消費者的權益，且殯葬服務業者作為人生道路的送行者，優質的禮儀服務品質，不僅讓往生者的最後一段路走得有尊嚴，專業貼心的儀式也能讓家屬好好地送親愛的人離開，放下罣礙。期許透過殯葬服務業評鑑，讓縣內殯葬服務業能更加精進提供更優良的服務品質，一起共好共榮。