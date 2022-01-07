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冰庫旁撿來的「往生牌」涼鞋　老學長洩財富密碼…他震撼：穿不完

喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲往生牌衣物最後也是丟掉，老學長會撿來穿。（示意圖／達志影像）

記者黃可昀／綜合報導

任職殯葬業的網紅「BigBrother大師兄」透露，日前他看到老學長拿用來封骨灰罈的白膠黏鞋子，意外得知對方穿的竟然是「往生牌」涼鞋，也就是往生者家屬丟在冰庫旁垃圾桶的，他聽完震驚到久久無法平復，「是不是跟老學長一樣，接受往生牌，才是財富密碼呢？」

大師兄在粉專表示，原本他看到老學長拿骨灰罈白膠來黏鞋，已經驚訝到瞪大雙眼，沒想到對方這雙鞋竟然還是往生牌，讓他更加吃驚！對方得意地說，「我一向勤儉，客家人常常說，縫一年，補一年，縫縫補補又三年！我不僅不換新的！我還要用公司的免錢白膠！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自大師兄臉書）

▲老學長的省錢之道。（圖／翻攝自大師兄臉書）

大師兄解釋，往生牌是指亡者丟掉的衣物、鞋子，「冰庫旁邊的垃圾桶，常常有人入殮衣服放不進去，丟到裡面。或是驗完屍，那些衣服要換掉，就把舊的衣服丟在裡面，又或是清理遺物，裡面衣服鞋子沒地方丟，就丟在那裡面」，所以在殯儀館工作，基本上往生牌衣服都是「穿不完的」。

老學長透露，以前公司倒閉時他曾當過一陣子遊民，「要是早知道有殯儀館那麼好的地方就好了，有三牲吃又有衣服拿！多好」，後來在殯儀館工作觀察出，會花上百萬辦喪禮的家屬，通常自己都穿著不知名雜牌鞋，「人家有錢是有理由的，要從小的地方開始省，這樣錢才會省下來。我告訴你，我十多年沒買過鞋子了。」

網友看完驚訝表示，「筆記重點：當流浪漢時，知道往哪裡走」、「恩典牌已經很普遍的我，又更上一層樓，往生牌真是個好選擇」、「只有窮到谷底的，才沒有害怕的底氣，沒甚麼好怕失去的，也沒什麼不可以。」

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