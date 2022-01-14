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徐巧芯創藍營新派系？　「芯潮流」4大理念曝光

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

有媒體報導，國民黨北市議員徐巧芯在議題設定及文稿撰述能力上，被不少藍營青年視為學習範本，甚至掀起一股「芯潮流」。對此，徐巧芯14日回應，一開始被問怎麼加入「芯潮流」還想說是什麼鬼，但自己左思右想後，還列出4大共同理念，並開玩笑表示「歡迎入流」。

《信傳媒》昨報導，徐巧芯年僅32歲，從政資歷是藍營新生代最完整的，且擁有巨大的曝光度及影響力，其夫婿擅長網路大數據，更讓她可以與時俱進、占得先機，因此被藍營青年視為偶像；此外，徐的議題設定及文稿撰述能力，也被藍營青年視為學習範本，還掀起一股仿效她的「芯潮流」。

對此，徐巧芯14日上午在臉書表示，昨天一直有人傳這篇新聞稿給她，還問怎麼加入「芯潮流」，起初自己一頭霧水，想說這到底是什麼鬼，但左思右想後，仍然寫了幾條共同理念。她也開玩笑說，歡迎入流。

徐巧芯列的共同理念有四項：一、積極查弊，揭露真相；二、大膽發聲，無所畏懼；三、樂於助人，結伴同行；四、幽默樂觀，保持自信。

另外，徐巧芯還又Hashtag強調「芯潮流監督新潮流」。

▼徐巧芯14日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▼徐巧芯14日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

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