▲農界楷模！三峽農會總幹事張永巨，登台灣百大MVP經理人。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第14屆「臺灣百大MVP經理人」名單於今年底公布，評比出100位於工作崗位上為組織和團隊做出關鍵貢獻的傑出經理人給予肯，新北市三峽區農會張永巨總幹事以積極提升三峽區農友種植技術，以及大力推動在地農業發展與農特產品銷售等卓越功績，臺灣百大MVP經理人選拔於2008年首度開辦，由經理人月刊每年於各行業及職位中，榮獲本年度百大MVP經理人「行銷創新」獎。

總幹事張永巨長期致力於開創新事業，以在地碧螺春打造獨特碧螺春千層蛋糕及碧螺春細麵，並獲選2020年臺灣農漁會百大精品，他亦積極為農友創造新通路，除創立在地銷售平台「鮮農直賣所」，月營業額突破250萬元，本年度更因應疫情，推出線上農特產品行銷「三峽納涼祭」，將三峽人氣農產品「茶葉、綠竹筍、蜂蜜」以線上通路推廣，以及配合農業局「美味農業得來速」政策，推出防疫零售小舖及防疫蔬菜箱、小農便當等線上團購熱銷商品。

▲三峽農會總幹事張永巨（右）、新北市長侯友宜（中）、農業局長李玟（左）。

同時，張永巨總幹事大力推動農業創生，輔導農友於竹林下種植大菁，製成三峽招牌「藍染」原料，並設立新北青農聯誼會三峽分會，凝聚三峽地區青農力量，今年更於農會成立植物醫院，聘請臺灣大學專業研究員駐點替農民服務。優秀領導力加上獨到經營策略，讓張永巨總幹事成為全臺共計441家農漁會中第一、也是唯一獲得該獎項的農漁會經理人。

農業局長李玟表示，隨著環保與健康意識逐漸抬頭，許多企業開始響應綠色責任及永續發展目標，民眾更重視健康樂活的觀念，因此農業發展除了努力提高產量、產值，也應該在環境、身體及心靈健康中取得平衡，因此農業局邀請市民朋友們一起推廣綠色消費，支持有機、友善農產及在地農產，降低碳排放，創造健康好生活。

▲三峽區農會開發碧螺春細麵，榮獲2020臺灣農漁會百大精品。

▲三峽區農會鮮農直賣所販售新鮮優質農產品。

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