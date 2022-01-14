快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

記者楊蕓／新北報導

國內本土疫情升溫，新北市長侯友宜昨（13）日在臉書表示，新北防疫會嚴陣以待，用最壞的打算做最好的準備。至於何謂「最壞打算」，侯友宜受訪時說明，為因應若疫情大爆發，將採輕、重症分流收治，防疫旅館也將適時調整為集中檢疫所收治輕症，「用彈性方式做好準備。」

▲侯友宜視察捷運新北環狀線防疫工作。（圖／記者楊蕓攝）

侯友宜14日視察捷運新北環狀線防疫工作，對於何謂「用最壞的打算做最好的準備」，他表示，這兩天疫情開始進入高峰期，境外移入越來越多，居家檢疫也採檢出確診個案，而桃園疫情擴散到雙北，新北已出現零星個案，市府會全力做好精準疫調、擴大採檢，全力防堵疫情。

「新北除了全面備戰，更要做好最壞打算。」侯友宜說，所謂最壞打算就是為了因應疫情大爆發時，要輕、重症分流收治，目前專責病床已經開出3分之1以上，會陸續再開出。

侯友宜表示，新北也會協調集中檢疫所來收治輕症，目前防疫旅館量能已衝到39間、3484房，入住率約60%，等春節這波入住量降下來後，防疫旅館的旅客返家檢疫，防疫旅館就能做好適時調整，變成集中檢疫所。他強調，現階段就是做好最壞打算，用彈性方式做好準備，面對來勢洶洶的Omicron。