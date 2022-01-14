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快訊／金嗓司機同住家人確診！在瓦城當廚師　餐廳急停業匡列11人

▲▼鄭文燦防疫會議0114 。（圖／翻攝臉書）

▲鄭文燦。（圖／翻攝臉書）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園疫情不斷延燒，市長鄭文燦今(14日)召開疫情記者會，表示今新增6名確診者，其中一人設籍在新北，因此桃園新增5例；而這新增的6例中，有4例都與聯邦銀行群聚案有關，另外2例則是居服員乾妹妹的先生於居隔中確診、以及金嗓歌友會會員的同住家人也確診。值得注意的是，該會員的家人在瓦城泰式料理餐廳擔任廚師，目前餐廳已經緊急停業消毒，並匡列11人送集中檢疫所、另外10人自主健康管理。

鄭文燦表示，先前確診的金嗓會員(案號17368)職業為計程車司機，他的同住男性家人今也呈現陽性確診，案號為17770；初步疫調發現，該名男子在桃園瓦城泰式料理餐廳擔任廚房廚師，因此已緊急通知該餐廳停業進行消毒，同時匡列11人移送集中檢疫所、另有10人自主健康管理，提醒民眾若有瓦城相關足跡，請立即前往採檢站採檢。

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此外，今還有一位確診者是在居隔期間確認染疫，其身分是居服員乾妹妹(17507)的先生，目前還沒有案號。

鄭文燦表示，今新增的6例中，有4例與聯邦銀行群聚相關，包括一名行員的先生，設籍在新北、一名行員的媽媽(17717)、一名行員的男友、以及西堤的工讀生(17774)。疫調顯示，該名確診工讀生目前就讀中壢高商，指揮中心昨深夜已立刻將同班學生、老師共34人送往集中檢疫所，同時宣布學校停課14天；另工讀生同住的5名家人也送檢疫所，其家人所就讀的東興國中、信義國小今預防性停課一天。

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