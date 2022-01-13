新北「雙管道」為長者接種第三劑　侯友宜：44.7萬人1/28前都打得到

記者楊蕓／新北報導

新北市力拚第三劑疫苗施打率，1月13日至15日啟動中大型疫苗接種站，每日服務量能達1萬人以上；針對65歲以上長輩即將在17日起分齡、分區、分時段開打，新北市長侯友宜表示，長輩可透過鄰里系統、預約平台「雙管道」預約，共44萬7千人將在28日以前全面施打完畢。

▲侯友宜13日前往三重綜合體育館關心接種情形。（圖／記者楊蕓攝）



侯友宜13日上午赴三重綜合體育館視察疫苗接種情形，他受訪時表示，新北有128萬人符合接種第三劑資格，因此自1月8日起開放預約合約醫療院所疫苗門診，共481個接種站之外，今天開始連續三天啟動4個大型接種站，以多元化的方式快速接種。

至於65歲以上的長者則將在17號起至28日開打，共44萬7千名長輩將以分齡、分區、分時段方式施打。侯友宜說，新北市現階段全力拚接種率，希望在第一劑滿8成1、第二劑滿7成5，再衝第三劑，目前大概有10萬人打完第三劑，希望把量衝的更高、更快，在疫情還沒有再變化之前，鼓勵民眾趕快出來接種。

被問到有無出現別縣市搶預約的情形，侯友宜表示，新北接種速度快、預約方式多元、服務品質好，因此只要疫苗夠，都歡迎大家到新北市接種，至於疫苗量能，他已特別跟中央溝通，中央說疫苗沒有問題，因此新北市全力開打，盼能趕快提升第三劑的覆蓋率，也鼓勵大家可以到小型接種站接種。