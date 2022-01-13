台東傳統工藝國寶陳利友妹排灣族刺繡展　今起縣府藝文中心展出

▲傳統工藝人間國寶陳利友妹排灣族刺繡展，今起縣府藝文中心展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓更多人看見東排灣族獨特的藝術、文物及文化精神，台東縣政府特別邀請來自台東縣太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹女士於13日起至27日，在文化處藝文中心1樓展覽室，舉辦「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」，展出包括「守護神-白步蛇」等多件個人年來精心製作作品。

▲陳利友妹作品「守護神-白步蛇」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

來自台東太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹女士，長年投身排灣族刺繡工藝保存，擁有超過60年的經驗，精通排灣族傳統刺繡技藝，作品創作多元，一生專注於工藝作品與刺繡教學的她，不僅在國內多獲大獎及館藏展出，更是有日本邀展並展出的經驗，以自我實現的過程再現族群榮光，去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，成為台東首位傳統工藝人間國寶。

文化處指出，陳利友妹女士的刺繡作品中，利用排灣族8種不同的技法和日治時期的刺繡手藝，將部落文化、記憶揉合，展現傳統的生活記憶及神話傳說。顏志光處長提到，在面臨部落傳統文化不斷流失的狀況下，多年來為保存部落文化，著手進行許多研究計畫及展覽。此次刺繡展媒合國立台東大學美產中心，希望能透過展出陳利友妹女士多年來的代表性作品，讓縣民認識排灣族豐富的族群文化，同時也肯定陳利友妹女士在傳統編織工藝、刺繡技法上的貢獻。

▲傳統工藝人間國寶陳利友妹排灣族刺繡展，今起縣府藝文中心展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」展期至1月27日止，歡迎各界人士蒞臨這場實屬難得的藝術饗宴，期盼觀展者能以作品所傳達出之理念與意涵，將排灣族的文化及陳利友妹女士的情感訴諸大眾。