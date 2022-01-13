中國外交部痛批：少數西方國家「囤積浪費疫苗」　應受道義譴責

▲WHO指出，非洲超過85%的人口尚未接種疫苗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

有媒體在中國外交部記者會上，引述WHO秘書長譚德賽指出「非洲超過85%的人口尚未接種疫苗」，以及英國前首相布朗指出「西方國家囤積疫苗」的言論發表評論。中國外交部發言人汪文斌對此表示，個別國家囤積、浪費寶貴疫苗的做法無異於阻止給消防車注水，應受道義譴責。

WHO秘書長譚德賽（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，有超過90個國家尚未實現為40%的人口接種疫苗的目標，超過85%的非洲人口尚未接種疫苗。

英國前首相布朗（James Gordon Brown）也表示， 西方有過剩的疫苗卻自己囤積，而在最貧窮的國家，疫苗卻十分短缺，囤積疫苗在道義上應受譴責。

外交部發言人汪文斌回應表示，中方始終認為，抗擊疫情是各國的共同責任，疫苗至今仍是抗擊新冠病毒的主要武器，是拯救更多生命的最大希望，世界各國都應堅持疫苗作為全球公共產品的第一屬性。

▲中國外交部發言人汪文斌表示，「缺苗少藥」直接威脅廣大發展中國家人民的生命，（圖／CFP）



汪文斌指出，令人遺憾的是，儘管目前全球疫苗產量有所增加，接種率有所上升，但發達國家和發展中國家之間「免疫鴻溝」還在擴大。據統計，低收入國家只有5%的人口完全接種疫苗。在非洲大陸，13億人口中只有7.5%的人完整接種疫苗，「缺苗少藥」直接威脅廣大發展中國家人民的生命。

汪文彬說，與此同時，少數西方國家囤積的疫苗卻遠超自身需要，且浪費嚴重。僅美國一國，在去年3月到11月間就浪費了至少1500萬劑新冠疫苗，在新冠肺炎疫情持續擴散蔓延、變異毒株不斷出現的背景下，個別國家囤積、浪費寶貴疫苗的做法無異於阻止給消防車注水，確實應受道義譴責。

汪文彬說，人人享有生命權和健康權，盡己所能向世界特別是發展中國家提供疫苗，積極促進全球疫苗公平合理分配，這不是一種施捨，而是一種責任。我們希望有關國家能切實履行承諾，同中方一道彌合全球「免疫鴻溝」，為人類早日戰勝疫情真正作出應有貢獻。

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