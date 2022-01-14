搜救F-16V飛官陳奕！軍方尋獲「7cm拇指碎塊」　檢DNA鑑定中

記者莊智勝／嘉義報導

空軍嘉義基地F-16V單座戰機（機號6650）11日傳出墜海，飛官陳奕下落不明；軍方聯日搜索後，終於在昨(13日)尋獲疑似人體生理組織，目前正在鑑定DNA中。今(14日)早軍方持續進行搜索，出動舢舨船出海找尋更多蹤跡。

▲飛官陳奕家屬昨夜接獲通知後前往殯儀館。（圖／記者黃彥傑翻攝）

F-16V戰機墜海發生至今已經超過50幾個小時，空軍上尉軍官陳奕目前仍不見蹤影，在軍方、搜救單位以及民間團體努力下，目前已經找到F-16V碎片殘骸、包包以及戰機零件。13日海軍水下作業大隊在水溪靶場周邊尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣及部分疑似生理組織。

▲軍方昨在失事地點尋獲疑似人體屍塊。（圖／記者黃彥傑翻攝）

檢方指出，軍方13日在F-16V戰機失事地點陸續發現疑似屍塊，不過均為零星塊狀，包括長約7到8公分的拇指、皮膚及骨頭碎片等，現已採集檢體送驗DNA，將進一步確認。家屬晚間接獲通知後已立即前往殯儀館指認，神情十分哀悽。

空軍司令部指出，目前已由嘉義地檢署檢察官率同法醫，採集相關檢體加速辦理鑑驗事宜；同時尋獲疑似屍塊位置也加派人力、舢舨船執行搜救任務，持續整合所有資源全力投入，秉持絕不放棄的信念與決心持續搜救。

▼失事地點陸續撈出戰機碎片殘骸。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）