「小行星7482」寬1公里具毀滅性　NASA預測18日近距離掠過地球

▲小行星7482(1994 PC1)寬度約1公里,NASA預測將於18日掠過地球,一旦撞擊地球,可能會具有「毀滅性」。(示意圖/取自Pixabay圖庫)

文/中央社

一枚寬度超過世界上最高建築高度的小行星將在下週與地球近距離相遇,美國國家航空暨太空總署(NASA)預測,這枚小行星7482(1994 PC1)將於18日掠過地球。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導,小行星7482寬度約1公里,相當於紐約帝國大廈高度(從底部到天線約443公尺)的兩倍半,比世界最高的杜拜哈里發塔(Burj Khalifa)高度還要超出100多公尺。

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.



Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq