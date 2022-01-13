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「小行星7482」寬1公里具毀滅性　NASA預測18日近距離掠過地球

▲▼小行星撞地球。（圖／取自pixabay）

▲小行星7482（1994 PC1）寬度約1公里，NASA預測將於18日掠過地球，一旦撞擊地球，可能會具有「毀滅性」。（示意圖／取自Pixabay圖庫）

文／中央社

一枚寬度超過世界上最高建築高度的小行星將在下週與地球近距離相遇，美國國家航空暨太空總署（NASA）預測，這枚小行星7482（1994 PC1）將於18日掠過地球。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，小行星7482寬度約1公里，相當於紐約帝國大廈高度（從底部到天線約443公尺）的兩倍半，比世界最高的杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）高度還要超出100多公尺。

NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）認為，這枚小行星屆時距離地球將不到198萬公里，為1933年1月17日以來最接近地球的一次；當年NASA預測，這個天體會接近地球到112萬公里以內距離。

NASA表示，預期這枚小行星今年7月會再次掠過地球，不過距離會遠得多。下一次它如此近距離飛掠地球要到2105年1月18日，預計距離在232萬公里之內。

自1994年首次發現小行星7482以來，NASA便持續監測，並將之歸類為阿波羅型小行星，這表示其軌道會橫越地球軌道，且其軌道半長軸大於地球軌道半長軸。根據NASA，由於這類小行星「可能會接近地球到具有威脅的程度」，而被歸類為「具潛在危險性」的小行星。

已知的小行星超過100萬枚，其中許多以近距離掠過地球司空見慣，且絕大多數不值得擔心。舉例來說，NASA表示，這兩天至少有5枚小行星掠過地球，其中一枚的大小與巴士相當，另3枚的體積與一棟房屋無異。

然而美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）應用物理學實驗室首席行星科學家夏波（Nancy Chabot）表示，約有2萬5000枚近地小行星的寬度至少達到152公尺，一旦撞擊地球，可能會具有「毀滅性」。

她先前曾說：「我們談論的實際上不是全球滅絕，而是一種區域毀滅現象，可能會使一座城市甚至一個小州徹底毀滅。所以這很值得憂心，一個真正的威脅。」

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