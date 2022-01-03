最危險小行星「死神星」正逼近地球　2029年「最接近距離」曝光

▲最危險的小行星「死神星」將於2029年春季最接近地球。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯科學家發布「最危險小行星」的最新預測軌道。編號第99942號的近地小行星「死神星」（99942 Apophis）直徑約400公尺、重約30噸，被認為是最具潛在危險的小行星，預估將於2029年4月再次逼近地球。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯聯邦緊急情況部的全俄民防和緊急情況研究所預測，2029年4月13日後的幾日之內將是「死神星」和地球最靠近的時刻，屆時它將以每秒7.42公里的速度，掠過距離地球3萬8400公里的高空，與地球靜止軌道的衛星高度（3萬5800公里）相當接近。

Huge Asteroid Apophis Flies By Earth on Friday the 13th in 2029. For Scientists, Its a Lucky Day https://t.co/Q3ebqQ1yyT pic.twitter.com/0kUGiZymVn — SPACE.com (@SPACEdotcom) May 1, 2019

俄國科學家推估，「死神星」若撞擊地球表面，其產生的能量將達到1717兆噸，是蘇聯在1961年測試全球最強熱核彈爆炸所釋放能量的30倍之多，距離撞擊地點10公里範圍內的地震強度可能達到規模6.5，風速則至少每秒790公尺。

然而，根據CNET Science報導，原先有預估指出這顆具潛在威脅的「死神星」有可能在2029年、2068年撞擊地球，但美國航太總署（NASA）去年3月重新評估數據後，排除了「死神星」低於衛星軌道而與地球相撞的可能性，「至少在接下來的100年內沒有任何撞擊風險。」

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