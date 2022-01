最危險小行星「死神星」正逼近地球　2029年「最接近距離」曝光

▲最危險的小行星「死神星」將於2029年春季最接近地球。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯科學家發布「最危險小行星」的最新預測軌道。編號第99942號的近地小行星「死神星」(99942 Apophis)直徑約400公尺、重約30噸,被認為是最具潛在危險的小行星,預估將於2029年4月再次逼近地球。

俄羅斯衛星通訊社報導,俄羅斯聯邦緊急情況部的全俄民防和緊急情況研究所預測,2029年4月13日後的幾日之內將是「死神星」和地球最靠近的時刻,屆時它將以每秒7.42公里的速度,掠過距離地球3萬8400公里的高空,與地球靜止軌道的衛星高度(3萬5800公里)相當接近。

Huge Asteroid Apophis Flies By Earth on Friday the 13th in 2029. For Scientists, Its a Lucky Day https://t.co/Q3ebqQ1yyT pic.twitter.com/0kUGiZymVn