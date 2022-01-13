林智堅批立委考察大新竹「為一黨之私」　高虹安怒：凸顯無知傲慢

▲台灣民眾黨立委高虹安。（資料照／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會考察全國行政區域劃分和《地方制度法》修法，13日前往新竹縣市召開研討會，而未出席會議的新竹市長林智堅受訪表示，在防疫期間，立委沒有做好在立法院審查職責，反到各縣市議會趴趴走，為一黨及一己之私，互相取暖背書，他很遺憾；對此，被外界視為角逐新竹市長潛在人選的民眾黨立委高虹安反嗆，林智堅看法狹隘，凸顯出他的無知和藐視民意的傲慢態度。

高虹安表示，林智堅「立法委員主要工作場域在立法院，沒好好待在立法院，反而到各縣市議會趴趴走」顯然是一個荒謬的指控，立法委員身為民意代表，地方聽取民意、和部會交流討論都是很重要的日常工作，林狹隘地認為立法委員只能框在立法院內工作，審他想要的只修一字的法案，否則就是失職、就是反對新竹發展，「立法院可不是林市長你的立法局。我們對林智堅市長的言論表達遺憾，這不僅顯示出他對立法院運作與職權的無知，也凸顯出其藐視立法院所代表的民意的傲慢態度。」

高虹安說，國土規劃、縣市改制升格茲事體大，相關的計畫、整備等，本來就應中央地方充份討論、實質審查，林智堅將監督國土規劃與大新竹合併計畫、整備的立法委員都打成反對新竹發展的罪人，這種言論是典型的「扣帽子」與「潑髒水」。

高虹安諷刺說，真正阻礙大新竹合併的是林智堅至今專案辦公室尚未成立運作，也未見任何合併升格相關評估計畫，更不願意和立法院、行政院實質討論的傲慢態度。

另對於林智堅指「台北來的立委拍照作秀」，高虹安批評，林無視及抹煞其於新竹縣市地方耕耘的努力，新竹縣市是民眾黨在2020年立委選舉不分區得票率最高的地方，民眾黨進入國會甫半年即成立新竹服務處，一刻也沒有忘記新竹縣市民眾對我們的信任與託付，其團隊持續努力深耕，協助新竹縣市民眾處理各種陳情，相信其努力新竹民眾都能感受，請林市長不要視而不見，還用惡意的話語來做政治攻擊。