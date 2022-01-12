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新竹可怕塞車畫面曝！半小時只開500公尺　他籲朝野談竹竹併

新竹可怕塞車畫面曝！半小時只開500公尺　他籲朝野談竹竹併。（圖／翻攝謝金河臉書）

▲謝金河說，「我跑上陸橋去看，果真整條道路動彈不得！」（圖／翻攝謝金河臉書

記者陳俊宏／綜合報導

大新竹合併升格議題持續延燒，新竹市長林智堅直指大新竹因縣市分治產生許多問題，尤其最頭痛的交通，還邀國民黨主席朱立倫體驗竹科尖峰時段交通。財經專家謝金河分享親身體驗新竹塞車的可怕，車行半小時只前進500公尺。他呼籲，朝野政黨應放棄政治成見，好好協商新竹縣市合併。

謝金河11日在臉書發文表示，因參訪竹科企業，他入住竹北喜來登飯店，當天上午6時多他往房間窗外看時，發現馬路上車子已經打結；接著他外出跑步，沿著光明六路東一段往竹北運動中心及新竹縣立體育館方向，「光明六路整條塞爆，我跑上陸橋去看，果真整條道路動彈不得！」

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「我一走出飯店的馬路，立即感受到新竹塞車的可怕。」謝金河表示，竹科可怕的塞車景象讓他想到，力積電董事長黃崇仁對新竹縣市合併的看法。黃崇仁認為，新竹縣市最嚴重的是交通，塞車問題外地人很難想像與理解。

▼謝金河目睹新竹可怕塞車景象。（圖／翻攝謝金河臉書）

新竹可怕塞車畫面曝！半小時只開500公尺　他籲朝野談竹竹併。（圖／翻攝謝金河臉書）

不只目睹新竹塞爆的馬路，謝金河還親身體驗，他分享與團員上午8時多搭車出發、前往竹科企業參訪，過半小時車子卻沒動；當他往窗外看，才發現這是他早上只花5分鐘，就跑到的遠東百貨竹北店及竹北運動中心，「車行半小時大約只行駛500公尺，塞車顯然是從6點多塞到9點多，這真的很可怕。」

謝金河呼籲，朝野政黨應放棄政治成見，好好協商新竹縣市合併，「一個新竹那麼小，卻硬是分開，我非常納悶。」

謝金河為台灣知名財經專家，現任《今周刊》董事長、財信傳媒董事長，長期高度關注全球產業發展和財經政策，犀利洞悉台灣與世界情勢，專長為投資研究、產業動態與兩岸關係議題，有20年以上豐富經驗，分享投資理財的粉絲專頁更超過10萬人追蹤。

▼新竹市長林智堅認為，大眾運輸工具、輕軌建設是解決大新竹交通問題的重點。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

謝金河貼文底下也吸引許多人留言，有網友直言，「我只能說，反對合併的人都不住在新竹」；也有人說，「這是都市計畫的失敗造成，新竹科學園區開發成功，相關地方政府基礎設施建設沒跟上！」

另有網友提出，應該透過捷運系統解決交通，「但新竹縣市各吹各的調才會有合併的問題浮現，尤其新竹捷運的進度被新竹縣拖累好幾年。」另有人說，「時間不該這樣浪費，護國神山於此，需要快速方便的捷運系統疏運，支持竹竹併！」

針對此議題，新竹市長林智堅日前多次受訪也談及，大眾運輸工具、輕軌建設是解決大新竹交通問題的重點，但礙於新竹縣市在財政、土地和行政上的差異，很難做統整的建設規畫，因此若能透過大新竹合併升格，將治權統一、提升行政效率，第二增加財源，可增加一倍收入去建設交通。

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