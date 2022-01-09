林智堅跟進「拍照唱歌戴口罩」　侯友宜肯定：戴口罩比第三劑重要

▲侯友宜召開疫情應變會議會後記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

實習記者張鈞量／台北報導

新北市長侯友宜日前呼籲市民拍照、唱歌及無法保持距離的場合，務必戴口罩，而新竹市長林智堅9日也跟進其政策，宣布新竹市加強防疫措施，不分室內外，拍照、唱歌都要戴上口罩。對此，侯友宜進一步解釋，他認為台灣的防疫之所以成功，就是因為國人對口罩足夠重視，「口罩戴著其實是可以保護自己也可以保護別人」。

林智堅於臉書表示，各位市民朋友早安，因應疫情變化，新竹市加強防疫措施，即日起不分室內外，拍照、唱歌都要戴上口罩，提醒大家務必配合。他也呼籲，請市民朋友在無法保持社交距離的情況和場所，一定要把口罩戴好，保護自己與家人的健康。

對此，侯友宜在受訪時也表示，「其實戴口罩我覺得比第三劑還重要」，國人在這段防疫時期（疫情）為什麼沒有比國外還嚴重？是因為這段時間所有的國人都對戴口罩非常的重視、保護自己，所以戴口罩（的習慣）把他養成，是一個在疫情嚴重、或是整個（確診個案數）上來的過程當中保護好，這個是必備條件。

侯友宜強調，「我想大家要有這個觀念，口罩戴著其實是可以保護自己也可以保護別人」，因為有人（施打疫苗）還沒有滿三個月，還沒有有辦法打第三劑、有的保護力已經下降了。

他呼籲，還是把口罩戴著，起碼類似第三劑、甚至打第三劑後，戴上口罩類似第四劑，大家前面要有這個觀念，當然其他一般的規定還是要照防疫的標準來做。