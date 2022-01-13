香氣撲鼻！　台中飯店、婚宴會館藝術迎春茶花繽紛奔放

▲香氣撲鼻！臻愛花園飯店即日起推出茶花展，總價5000萬元茶花繽紛奔放。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

虎年即將到來，台中市飯店、婚宴業者不約而同舉辦藝術展。烏日臻愛花園飯店舉辦第一屆「臻愛茶花藝術展售」會，從全國收藏家收集600多盆、總值超過5000萬元的大小盆栽展出，吸引不少民眾搶拍；另外，台中日月千禧酒店則邀請享譽國際的藝術家陳炳臣以「大千欣禧」為題舉辦新春畫展。

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▲台中日月千禧酒店則邀請享譽國際的藝術家陳炳臣以「大千欣禧」為題舉辦新春畫展。（圖／記者游瓊華攝）



陳炳臣表示，這次「大千欣禧」新春畫展展出「春枝櫻滿」、「茁壯」、「郁森」等35件畫作寶島大自然之美，有現正綻放的梅、即將帶動賞花熱潮的春櫻，亦有高山神木、杜鵑等，替酒店空間注入無限生機與活力。另搭配畫展，酒店一樓旅覓酒吧獻出同名款藝術甜點，點心坊主廚蘇育民將畫中的櫻花、山脈、綠葉化身甜點，征服甜食愛好者味蕾。

▲點心坊主廚蘇育民將畫中的櫻花、山脈、綠葉化身甜點。（圖／記者游瓊華攝）



位在烏日、號稱是全國最大婚宴會館的「臻愛花園飯店」12日起也在廣場臻愛花園舉辦第一屆「臻愛茶花藝術展售」，現場展出最高樹齡400年、身價達千萬元的「500年伯拜范茶花」；一株茶花可開出近2000朵豔紅花朵的「二層樓高紅鳥茶花」，以及樹幹包含有粉紅、鮮紅、白紅三種顏色的「三合會茶花」等茶花，現場也提供國寶級的「凹脈金茶花」現採現泡體驗。

臻愛花園飯店也提到，運用茶花開發一系列「臻愛茶花香皂」進行販售，並將茶花藝術展售利潤所得50％捐贈「台灣齊馨教育關懷聯合協會」，共同投入對弱勢孩子的品格教育。