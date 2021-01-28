畫家江屘菊展出百幅彩墨　日月千禧推「汗牛充棟」創作展

▲畫家江屘菊即日起展出百幅彩墨，日月千禧推「汗牛充棟」創作展。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市港區藝術中心舉辦即日起至2月21日，舉辦江屘菊「吉祥富貴．賦新彩」個展，展出江屘菊100幅畫個人創作，透過作品展現其對生活的觀察及詮釋。此外，台中日月千禧酒店則邀請藝術大師許文融教授舉辦「汗牛充棟」創作展，展出「牛轉運生機」、「騎牛進龍門」等22幅畫作喜氣應景。

67歲的江屘菊，出生在苗栗縣苑裡鎮，1991年舉家移居中國經商，因緣際會接觸油畫與水墨畫，起心動念展開創作，2012年返台，更拜水墨國畫大師歐豪年、孔依平、葉君萍等人為師。近幾年積極在世界各地參展，作品屢獲大獎，這次個展，展出近百件作品，作品共分為四大系列，分別是傳統水墨、微觀、永恆及能量球系列等。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷則表示，2020年各行各業都面對前所未有的變局與挑戰，迎接2021農曆春節的到來，日月千禧邀請畫家許文融舉辦「汗牛充棟」創作展。展出佳作主要是以牛為主軸延伸創作的抽象水墨、及抽象油畫，展期至2021年6月30日止。

▲台中星級飯店日月千禧推「汗牛充棟」創作展，同時也結合萌牛造型甜點美食。（圖／記者游瓊華翻攝）