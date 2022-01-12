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有機國際論壇6百產官學參與　 張善政：花蓮不做有機有愧上天

▲▼有機農業國際論壇的年度盛會，除現場有機農業推動學者及智慧農業專家及線上參與者超過600多位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

有機農業國際論壇的年度盛會，除現場有機農業推動學者及智慧農業專家及線上參與者超過600多位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣主辦有機農業國際論壇的年度盛會11日在美侖飯店盛大舉行，縣長徐榛蔚率縣府團隊與來自海內外共計20位有機農業推動學者及智慧農業專家進行專題演講與專業對談。

大會針對「後疫情時代有機新生活與新挑戰」、「促進有機農業新方向」、「有機農業實踐樂活共好」等三個面向進行探討與經驗交流，與會來賓包含中央部會、有機農業相關縣市政府代表、大專院校及研究機構專家、農民、農民團體及農企業等農產品經營者，線上與線下總計超過600位產官學社參與，活動熱絡。

▲▼有機農業國際論壇的年度盛會，除現場有機農業推動學者及智慧農業專家及線上參與者超過600多位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚致詞首先引用老子《道德經》所云：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」，意即古人在數千年前即有與萬物間永續的生活態度。徐縣長接續提到，隨著時代進步與經濟發展、工業革命等影響，在幾百年間也產生相當多的變化，尤其在這一百年內的氣候異常，使我們不斷自省、檢討，如何讓地球永續發展、不再溫室效應，讓整體環境返璞歸真，期盼透過今日的論壇研討，能激發更多永續的政策建議，讓花蓮、中央或是全球持續往永續道路邁進。

農業處表示，本次論壇以「永續花蓮 有機首都」為主題，花蓮縣有機種植面積居於全台之冠，至去年9月，已達到2827公頃，佔全國有機種植面積24.11%，較去年同期成長231.7公頃，且連續5年持續穩定正成長；年度目標達成率已近9成，並持續穩定成長，農民致力於有機農業的努力成果有目共睹。

有機農業等友善土地的農法能替農業減少大量碳排放，國際上陸續將「碳農業」列為淨零的重要策略，而碳定價機制已成熟且主流化，投入有機、友善農業除了推動低碳農業外，更能藉由碳交易為有機農業加值開創綠金新商機。而《有機農業促進法》施行後推動的第一個重大具體工程，同時也是亞洲首座有機農業研究中心亦落腳花蓮，因此，花蓮縣肩負著政府與國際接軌有機農業交流之重負，致力於推動有機農業生態、友善環境之研發及輔導，與有機青農育成，讓更多的人能一起來加入及支持有機農業。讓花蓮這片淨土邁向永續循環，並使花蓮成為台灣的有機首都。

▲▼有機農業國際論壇的年度盛會，除現場有機農業推動學者及智慧農業專家及線上參與者超過600多位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，期盼透過論壇激發更多永續的政策建議，讓花蓮、中央或是全球持續往永續道路邁進。

IFOAM國際有機農業聯盟主席 Karen Mapusua透過線上致詞強調，花蓮有很大比例的有機管理土地，藉以保護植物及生物的多樣性，同時努力不懈的擴大原住民的種植及保育生產基地，花蓮今天的成就著實令人鼓舞，這將是對所有有機事物及全球有機農業推動的最佳展現。

▲▼有機農業國際論壇的年度盛會，除現場有機農業推動學者及智慧農業專家及線上參與者超過600多位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮在地有機農企現場展示有機成果。

與會的貴賓特別邀請現居花蓮的前行政院長張善政，張前院長目前也在他耕種的作物上獲得有機認證。他表示，花蓮若不做有機農業，有愧於上天賜予我們這塊美麗的寶地，並分享他在花蓮的農作生活，鼓勵農友加入有機行列。

本次論壇除了專家學者的經驗分享，亦邀請花蓮在地具備有機認證的農企現場展示有機成果，包括奇萊美地、達蘭埠、錄翠農場、御皇米、榮耀有機蕈菇場、太巴塱、東豐拾穗農場、禾亮家、紅薑黃姐姐、清風茶園、二姐米舖、銀川有機米、純青農場、淺草堂及洄瀾無毒等，透過民眾的體驗與見證，讓永續花蓮能真正落實在生活中，啟發產官學等更多人以行動力來保護及改善我們的環境，期盼有更多的農民能轉型加入有機農業，共同為地球盡一份心力。

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