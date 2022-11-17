產創條例修法抵稅「不限半導體業」　蘇貞昌：強化國際競爭優勢

▲行政院17日通過《產業創新條例》修法。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會17日通過《產業創新條例》第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，投資前瞻創新研發及先進製程設備可獲得最高合計30%的租稅優惠。行政院長蘇貞昌說，修法後，有助促進下世代關鍵產業跟技術持續深耕台灣，強化國際競爭優勢，對台灣的經濟跟國家安全都有實質助益。

經濟部提具《產業創新條例》第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，提供前瞻創新研發支出25%抵減當年度應納營利事業所得稅額，並得以購置用於先進製程之全新機器或設備支出5%抵減當年度應納營利事業所得稅額，且該機器或設備支出不設金額上限。二者合計的抵減總額不得超過當年度應納營利事業所得稅額50%。

蘇貞昌說，這次修法對在我國境內進行技術創新，且位居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合一定條件者，提供史上最高的研發及設備投資抵減。

蘇貞昌指出，修法後，有助促進下世代關鍵產業跟技術持續深耕台灣，鞏固包括半導體在內的產業韌性，以及國際競爭優勢，對台灣的經濟跟國家安全都有實質助益。請經濟部與財政部積極與朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

關於研發費用的算法，經濟部長王美花說，確實現在的母法針對費用的部分要授權子法訂定，因為在整個情勢上，跟財政部會針對國內的研發狀況做更精細的確認，所以未來位在子法決定金額。第二，研發費用的算法，金額的部分會在子法確定。

王美花也說，產創條例第10條之2沒有限制在半導體，未來可能的產業，只要針對下世代且在國際是重要供應鏈地位，譬如跟電動車、5G、低軌衛星相關，都有可能是台灣目前想得到未來可能的產業別。