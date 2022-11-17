產創條例修法抵稅「外資也可以」　企業「投資台灣」都適用

▲經濟部長王美花。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會17日通過「產業創新條例」第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，投資前瞻創新研發及先進製程設備可獲得最高合計30%的租稅優惠。經濟部長王美花說，產創條例沒有限制在半導體，且也不限制只有台灣企業，「只要在台灣設相關子公司、在台灣的研發等，都可以適用」。

經濟部提具《產業創新條例》第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，提供前瞻創新研發支出25%抵減當年度應納營利事業所得稅額，並得以購置用於先進製程之全新機器或設備支出5%抵減當年度應納營利事業所得稅額，且該機器或設備支出不設金額上限。二者合計的抵減總額不得超過當年度應納營利事業所得稅額50%。

關於研發費用的算法，經濟部長王美花說，確實現在的母法針對費用的部分要授權子法訂定，因為在整個情勢上，跟財政部會針對國內的研發狀況做更精細的確認，所以未來位在子法決定金額。第二，研發費用的算法，金額的部分會在子法確定。

王美花也說，產創條例第10條之2沒有限制在半導體，未來可能的產業，只要針對下世代且在國際是重要供應鏈地位，譬如跟電動車、5G、低軌衛星相關，都有可能是台灣目前想得到未來可能的產業別。

而在適用情形部分，王美花說，初步有跟財政部做沙盤推演。這部分要有一定的研發規模，要在這樣前提下才適用。只要能符合條件，研發費用的25%、設備支出的5%，都可以適用。

至於資格的部分，王美花說，重視的是「在台灣做研發」，對台灣產業有貢獻，「沒有限制只有台灣企業，只要在台灣設相關子公司、在台灣的研發等，都可以適用」。

補貼金額部分，王美花表示，因為有幾個要件，比如最低稅負的門檻，兩個加起來可以扣抵的不可以超過營業所得稅單項30%、兩項加起來不可以超過50%，這是非常細膩的規範。