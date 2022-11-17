行政院拍板台版晶片法！明年上路　抵減稅額最高50％

▲行政院17日通過經濟部研擬之「產業創新條例」第10條之2、第72條修正草案。（圖／經濟部提供）

記者江采蓁／綜合報導

行政院會17日通過經濟部研擬「產業創新條例」第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，提供前瞻創新研發支出25%抵減當年度應納營利事業所得稅額，對於投資前瞻創新研發及先進製程設備，支出5%抵減當年度應納營利事業所得稅額，且該機器或設備支出不設金額上限，二者合計的抵減總額不得超過當年度應納營利事業所得稅額50%。

▲近年一連串全球重大事件干擾供應鏈運作下，各國為實現關鍵產業自主化，皆就其關鍵產業祭出鉅額補貼及擴大租稅優惠。（圖／經濟部提供，點圖放大）

有鑑於台灣產業經過數十年發展，已建構創新、韌性、高效率的產業鏈，能快速因應市場變化，更成為國際經貿鏈結之後盾。在近年一連串全球重大事件干擾供應鏈運作下，各國為實現關鍵產業自主化，紛紛就其關鍵產業祭出鉅額補貼及擴大租稅優惠，例如美國晶片法案提供補貼並針對建廠及設備投資給予25%抵減率的租稅優惠、日本提供建廠及設備補助、韓國給予抵減率最高40%的研發投資抵減及抵減率10%的設備投資抵減等。

▲美、日、韓紛紛為推動關鍵產業發展祭出優惠措施。（圖／經濟部提供，點圖放大）

面對全球供應鏈重組帶來新的競爭壓力，攸關台灣產業未來發展，因此，經濟部借鑒各國獎勵措施並盤點現行法規，提出「產業創新條例」第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，提供前瞻創新研發支出25%抵減當年度應納營利事業所得稅額，並得以購置用於先進製程之全新機器或設備支出5%抵減當年度應納營利事業所得稅額，且該機器或設備支出不設金額上限，二者合計的抵減總額不得超過當年度應納營利事業所得稅額50%。

此外，適用本租稅優惠的對象不限產業類別，凡符合研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率達一定比率之要件，均可申請適用。其中研發費用及研發密度，是考量台灣產業要在國際供應鏈中持續保有關鍵地位，必須不斷投入資源進行開創性、突破性的研發創新。而一定規模，將參考國內重要公司的研發經費及研發密度，於子辦法訂定。

另有效稅率部分，是為兼顧租稅優惠及繳納合理稅負之政策目的，參考經濟合作暨發展組織（OECD）全球企業最低稅負制之稅率15%訂定。鑑於國際間推動期程不一，給予產業適當緩衝期間，112年度有效稅率之比率訂為12%，113年度起為15%，其中113年度得審酌國際間施行全球企業最低稅負制情形，由行政院核定調整為12%。

▲經濟部推動的新租稅優惠獎勵方式。（圖／經濟部提供，點圖放大）

經濟部後續將持續與立法院朝野黨團溝通協調，以利早日完成修法程序，如期於112年1月1日起施行，至118年12月31日止。期待引導企業積極投入前瞻研發與先進製程，強化台灣產業鏈韌性及競爭優勢，進而鞏固並提升關鍵產業在國際供應鏈的地位。

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