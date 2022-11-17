艾司摩爾在台擴大投資　行政院：台灣可信賴、有效率

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

荷商艾司摩爾（ASML）執行副總裁兼首席營運長施奈德昨拜會總統府，並釋出持續加碼投資台灣，將是ASML有史以來在台灣最大的投資金額；外傳，該投資案將落腳新北林口。對此，經濟部長王美花說，艾司摩爾跟台灣半導體供應鏈長期合作，認為與台灣的合作是非常有效率的，因此會在台灣持續加碼投資。

王美花說，艾司摩爾跟台灣半導體供應鏈長期合作，覺得跟台灣的合作是非常有效率的，會想要在台灣持續加碼。現在國際大公司都是各國在拉攏的對象，選擇台灣就是因為台灣有非常好的生態系。

王美花指出，這塊土地是國有財產署的，未來應該怎麼設置，攸關土地取得、都市計畫以及土方到哪裡堆疊，目前跨部會討論是會到台北港等。這是經過副院長沈榮津召集各部會討論，非常快速的確認問題，並且快速提出解決方法。

王美花說，後續具體建造過程，一定要跟地方政府合作，才能讓案子快速前進。對於台灣跨部會快速處理事情，很多外國公司印象深刻，如果有需要到各部會層級的協調，政院一定都非常樂意做協調。至於是否常態化，王美花說，有具體投資案件需要解決的，我們就會啟動跨部會協商。

行政院發言人羅秉成補充，這樣的跨部會協商機制本來就存在，看個案需求，這部分因副院長沈榮津是經濟部長出身，對產業等都非常嫻熟。就如同轉述院長的裁示事項也提到，艾司摩爾是半導體設備世界大廠，願意在台灣擴大投資，除了如台積電創辦人張忠謀所說的「信賴」外，另外一個就是效率。

羅秉成說，這2、3年來蘇院長特別從北中南，大概有7個科學園區的增建與擴建，陸續開工跟核定，這種效率在過往來講是相當罕見的，過去科學園區如果從籌劃到設立，一個科學園區要10年，原因就在於方法跟態度，還有合作方式變更，部會之間在行政院協調底下更加緊密，所以很多工作是採「併聯」，可以同步作業，而不是一棒交一棒，時間一定會推遲。

羅秉成說，在院長要求下，西部的科技廊帶已經成形，北中南都有相關的科技產業，不限於半導體，已經在起步發展。相信在效率、信賴跟產業重要性，這樣的推動包括修法、配套，應該對台灣下個經濟的發展會有很大的助益。