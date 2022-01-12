北市醫院打流感疫苗...他「被誤打高端」！　第3劑要等91天

▲北市有民眾原本要打流感疫苗，卻被注射高端疫苗。（示意資料圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷、許凱彰／台北報導

台北市景美醫院原定替1民眾接種流感疫苗，卻誤接種為高端疫苗事件。北市衛生局隨即啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對醫院疏失，已暫停醫院COVID-19疫苗及流感疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

據了解，有位台北市民眾先前已於7月、10月打過2劑AZ疫苗，本來很快就能打到第三劑的追加劑，結果被誤打了高端疫苗，現在不只要7天後才能注射流感疫苗，還要等到注射流感疫苗後12周，才可以進行第三劑的追加。

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北市衛生局說明，民眾至景美醫院原預約接種流感疫苗，惟當日醫院同時執行莫德納、高端及流感疫苗等三項疫苗接種服務，注射室接種動線未清楚分流，且醫院護理人員取出疫苗，未落實三讀五對，流感疫苗誤拿成單劑型高端疫苗，接種後才發現施打錯誤疫苗，醫院即通報轄區健康服務中心及衛生局。

北市衛生局持續關懷被誤打民眾之身體健康狀況，該民眾目前身體狀況良好，未有不適症狀，該醫院於北市預約平台1月10至14日施打BNT疫苗民眾，已安排轉介至鄰近醫院接種疫苗，另該院原其他COVID-19廠牌疫苗特別門診均暫停預約並協助轉診事宜。不影響民眾接種疫苗之權益。

衛生局再次重申，各醫院、診所接種疫苗，務必落實「三讀五對」標準程序，由藥櫃取出藥品時核對姓名、藥名、途徑、劑量、時間，才不會再發生類似情況。

目前景美醫院官網也發布公告，1月10至14日暫停COVID-19疫苗施打業務。