　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市醫院打流感疫苗...他「被誤打高端」！　第3劑要等91天

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市有民眾原本要打流感疫苗，卻被注射高端疫苗。（示意資料圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷、許凱彰／台北報導

台北市景美醫院原定替1民眾接種流感疫苗，卻誤接種為高端疫苗事件。北市衛生局隨即啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對醫院疏失，已暫停醫院COVID-19疫苗及流感疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

據了解，有位台北市民眾先前已於7月、10月打過2劑AZ疫苗，本來很快就能打到第三劑的追加劑，結果被誤打了高端疫苗，現在不只要7天後才能注射流感疫苗，還要等到注射流感疫苗後12周，才可以進行第三劑的追加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市衛生局說明，民眾至景美醫院原預約接種流感疫苗，惟當日醫院同時執行莫德納、高端及流感疫苗等三項疫苗接種服務，注射室接種動線未清楚分流，且醫院護理人員取出疫苗，未落實三讀五對，流感疫苗誤拿成單劑型高端疫苗，接種後才發現施打錯誤疫苗，醫院即通報轄區健康服務中心及衛生局。

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

北市衛生局持續關懷被誤打民眾之身體健康狀況，該民眾目前身體狀況良好，未有不適症狀，該醫院於北市預約平台1月10至14日施打BNT疫苗民眾，已安排轉介至鄰近醫院接種疫苗，另該院原其他COVID-19廠牌疫苗特別門診均暫停預約並協助轉診事宜。不影響民眾接種疫苗之權益。

衛生局再次重申，各醫院、診所接種疫苗，務必落實「三讀五對」標準程序，由藥櫃取出藥品時核對姓名、藥名、途徑、劑量、時間，才不會再發生類似情況。

目前景美醫院官網也發布公告，1月10至14日暫停COVID-19疫苗施打業務。

ET快訊
快訊／桃園7校深夜宣布緊急停課　晚間新增9銀行員確診
銀行已12人確診！指揮中心急尋「這9天去洽公民眾」快採檢
快訊／深夜本土再+9！全是銀行員工　Ct值曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

中壢聯邦銀行12人確診！指揮中心急尋「這9天去過民眾」有症狀快採檢

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／桃園某國小學童「接觸確診者」　7校緊急宣布預防性停課

北市醫院打流感疫苗...他「被誤打高端」！　第3劑要等91天

吃碗粿竟藏「生鏽大鐵釘」　照片嚇壞網：吞下去就要見祖先了

傳播業疫情苦哈哈　戰國策逆勢成長200% 七度拿下最佳公關

「青少年打高端」中研院報告出爐　指揮中心證實「已收到」待審

快訊／長榮傳1機師染疫！「荷蘭回台」隔離5天發燒　檢驗確診

蕾神第2季「至少火拼到3、4月」！專家曝王力宏「業力引爆」時間點

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

中壢聯邦銀行12人確診！指揮中心急尋「這9天去過民眾」有症狀快採檢

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／桃園某國小學童「接觸確診者」　7校緊急宣布預防性停課

北市醫院打流感疫苗...他「被誤打高端」！　第3劑要等91天

吃碗粿竟藏「生鏽大鐵釘」　照片嚇壞網：吞下去就要見祖先了

傳播業疫情苦哈哈　戰國策逆勢成長200% 七度拿下最佳公關

「青少年打高端」中研院報告出爐　指揮中心證實「已收到」待審

快訊／長榮傳1機師染疫！「荷蘭回台」隔離5天發燒　檢驗確診

蕾神第2季「至少火拼到3、4月」！專家曝王力宏「業力引爆」時間點

《繼承者們》女星「被正宮提告」才知當小三　神隱2個月近況曝光！

苦苓／老仁與小倫的對話錄

莎莉夫人／低薪真能「溫柔留給生活」？45歲月薪3萬且頻繁加班才該哭

《戰神》PC版搶先試玩！4K超爽畫質、拳拳到肉戰鬥　沉浸感暴增

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

生活熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

快訊／本土+4！今增境外暴增92例「再創史上新高」

「3數字」證明：這地方最危險！升三級警戒可能性曝

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

快訊／又有北部護理師確診！

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

9縣市入夜不到10°C　最凍時段曝

快訊／基隆市府突宣布「1400疫情記者會」

快訊／桃園最新23處疫調足跡！中壢夜市、錢櫃KTV

醫：台灣隨時爆發大規模社區疫情

更多熱門

相關新聞

北市又爆疫苗烏龍　景美醫院把流感疫苗打成高端

北市又爆疫苗烏龍　景美醫院把流感疫苗打成高端

北市衛生局證實，有民眾赴景美醫院打流感疫苗，卻被院方打成高端疫苗，該民眾原本幾天後就可以打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第3劑，如此一來還要等12週。

日本疑現首例Omicron死亡　單日新增逾1.3萬例

日本疑現首例Omicron死亡　單日新增逾1.3萬例

南投縣本周末於13鄉鎮市加開21處假日接種站

南投縣本周末於13鄉鎮市加開21處假日接種站

德國接種率72%單日新增8萬例　3月將表決強制接種疫苗

德國接種率72%單日新增8萬例　3月將表決強制接種疫苗

毒鈔票爆傳播　病毒可存活2天

毒鈔票爆傳播　病毒可存活2天

關鍵字：

疫苗高端疫苗景美醫院COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

快訊／遭指拒黑范夫妻陪王力宏回家」　李靚蕾曝原因

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面