台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

記者陳俊宏／綜合報導

疫情升溫，12日新增14例本土確診、92例境外移入，單日確診破百。台大醫院婦產科仁醫施景中表示，台灣沒辦法再經歷下一次的三級警戒，餐廳旅館還有相關產業會關一堆。

施景中11日在臉書發文，分享參加醫院舉辦的「忘年會」，要戴口罩唱歌拍照，也不能逐桌敬酒，「碰到小兒科主任，他說他們的忘年會在下周開，不過，很可能會泡湯了。只要指揮中心或縣市政府的命令下來，後面的忘年會可能就沒了。」

▼許多民眾擔憂是否會重回三級警戒。圖為墾丁大街跨年人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）



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▼施景中分享參加醫院舉辦的「忘年會」。（圖／翻攝施景中臉書）

對此，有網友留言，「施醫師真幸福還有忘年會⋯我們全部取消新年會，東京餐廳很慘的。」施景中回應，「台灣沒辦法再經歷下一次的三級警戒，餐廳旅館還有相關產業會關一堆。」

施景中提到，疫情又燒了，疫苗注射的登記系統又爆了，可以看到大家又再緊張，但其實有另外一種說法，「我在美國的同學跟我們說，美國現在每天的確診病例大爆炸，人口中很高的比例都得到了，但是死亡率不升反降。」

施景中指出，甚至還有美國著名醫學院教授私下預測，因為這一波Omicron的盛行，有可能可以終結美國嚴重的疫情。他認為，不論如何，大家小心歸小心，請不要自己嚇自己，自亂陣腳了。