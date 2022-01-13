年前掃除想到就累？三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財　清新迎好年

▲除舊佈新不只迎新年也迎好運，但整理起來可沒有想像中那麼輕鬆，網友熱推兩大超強掃除神隊友、省時又省力。（左圖／擷取自PEXELS；右上下圖／資料照）

消費中心／綜合報導

每年準備迎接農曆春節前，全家大小總得動起來大掃除，要打造好氣場，不僅僅要掃除看得見的髒污灰塵，還要讓看不見的「氣味」清新，才能讓未來一年有好運氣。其中馬桶是家中聚寶盆、客廳掌管全家運勢、臥室則影響心理情緒，是年前掃除的三大重點區域，一定要徹底清潔，才能夠迎接一整年的好運氣！不過網友一致苦惱，這些地方就算看起來打掃乾淨，還是時常會有異味飄出，讓晦氣霉運不斷在家循環、嚴重影響居家氣場，擔心招致小人、影響運勢。

就有人發現日本熱賣第一(註1)的風倍清竟然可以超輕鬆消除臭味、營造清新氣場，因此狂推兩款神物：織物除菌消臭噴霧以及浴廁用抗菌消臭防臭劑「大掃除直接省半天！」「越掃越開運！」而且全聯1/30前還有特價，全店購買任一單品，就能用加價購折50元，風倍清織物噴霧單瓶與浴廁用防臭劑單顆都只要99元！就可以換來超強掃除隊友，輕鬆打造新年好運，過年掃除前一定要先買好買滿、清新迎好年！





▲▼浴廁跟布織家具，往往是掃除難度排行榜前幾名，網友大推風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑和織物除菌消臭噴霧，有效去除臭味，為家中打造清新氣場（圖／資料照，下同。）

【掃除重點1：浴廁-財運聚寶盆】

馬桶是家中的聚寶盆，除了要徹底刷洗馬桶、面盆之外，「氣味」也是影響財氣的重點，不過有時表面上看起來已經很乾淨，但還是有異味飄出、難以根除，讓晦氣在廁所內循環。因此在春節大掃除時，也要注意氣味清潔，才能讓家裡的聚寶盆氣場滿分、迎接好財氣！





▲網友表示，自己家中擺放風倍清浴廁用防臭劑之後「現在馬桶跟排水孔的味道明顯消失了，走進廁所就覺得很清新」、「毛巾擺在浴室也不會臭了，擦臉擦身體也比較舒服安心」。

掃除開運神器：風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑

馬桶刷完後還會有異味，是因為異味因子和細菌不只存在馬桶中，還會吸附殘留在浴廁中擺放的毛巾、地墊，甚至是磁磚縫隙裡。這款風倍清浴廁防臭劑是日本主婦掃除必備的神器，品牌表示，使用日本革新科技，可以穩定釋放抗菌消臭的成分，就像擺了一台空氣清淨機在廁所裡，只要輕輕一壓啟動、放在高於馬桶的平台上，就可以持續清新45天，除了可以分解掉空氣中的臭味因子之外，還可以在容易吸附髒汙的表面像是地板、天花板、地墊形成防護層，長時間防臭與24小時抗菌，防止臭味與細菌二度擴散，其中更選用草本由來的抗菌成份，不只讓廁所聞起來超清新、用起來也很安心，所以才登上台日網友的回購首選，絕對是春節掃除的強運妙招！許多網友紛紛發文表示 「用完之後廁所超清新，不用再無時無刻刷馬桶了」、「我已經買好準備放到婆家的廁所了」、「整個過年都不用再拼命刷馬桶！」。

▲▼風倍清浴廁用抗菌防臭劑採用日本革新科技，只要一壓就可以持續清新45天。共有3款香味選擇：清爽皂香、薄荷綠香、山谷微香，可隨喜好輕鬆打造清新的浴廁空間（圖／資料照，下同。）

【掃除重點2：客廳-家運興旺】

客廳影響著全家運勢，絕對是年節掃除的重點，一般地板茶几都好清理，不過像沙發、地毯、窗簾等大型織物，時常容易發出惱人異味、難以消散，卻難以清潔、拆下來清好麻煩甚至洗不了，加上台灣氣候潮濕，細菌更容易在織物裡面持續滋生，霉運其實也一起牢牢卡在織物中。就有網友發文表示：「地毯或窗簾裡卡著陳年怪味，但是拆洗都超麻煩，搞得家裡味道都悶悶的！」因此這些難洗織物，絕對是掃除要注意的重點。

▲▼網友表示：「每天想到就噴一下風倍清，家裡的沙發、地毯、窗簾我全部都噴」大讚是「過年的掃除神物」（圖／資料照，下同。）





【掃除重點3：臥室-舒心安神】

臥室是修身養息之地，若沒有徹底掃除乾淨，容易影響睡眠，還會影響日常的情緒起伏。雖然床單、被單都好洗，但像床墊、枕頭等布織物幾乎無法清潔，使用久了除了深藏細菌，還會發出難聞異味，讓整個房間烏煙瘴氣、嚴重影響心情。這些難洗的大件布織家具，也是年前掃除容易忽略的雷區，妥善清潔才能有助鎮靜心靈，好好迎接新年。

掃除開運神器：風倍清織物除菌消臭噴霧

若想去除這些卡在難洗大型織物中的異味因子和細菌，就要入手網友熱推日本銷售第一(註1)的風倍清織物除菌消臭噴霧，它有獨家科技，可以真正深入織物纖維、找到異味因子並且從根源分解，而且消臭成分來自玉米，使用起來更安心。品牌表示，風倍清織物噴霧還有99.9%的除菌力，並可達到24小時抗菌功效。而且只要是布織品都可以噴，像是客廳的沙發、地毯、窗簾，或是臥室中的床墊、枕頭，只要在大掃除時噴噴布織家具讓表面微濕，就可以強力消臭、煥然清新旺家運！ 網友們用過都大呼「噴噴真的可以消滅家裡沙發、地毯的怪味」、「噴完之後跟洗過一樣清新！」

▲風倍清織物除菌消臭噴霧使用由玉米而來的消臭成分，能夠從根源去除異味再99.9%除菌，大掃除只要輕鬆噴噴，打造清新的居家空間迎新年。

掃除做到位，風水自然好！許多網友紛紛點名用風倍清來打造清新的居家氣場：「大掃除必備神隊友！」。今年大掃除想要開運又省力，那就趕快去全聯備好風倍清織物除菌消臭噴霧和浴廁用抗菌消臭防臭劑，清新開運迎好年。

註1:此資料由Intage提供，根據日本2017至2020年零售市場銷售額資料，Febrez風倍清品牌在日本空氣清新類別市場中市占率最高。