好崩潰！每到冬天廁所都是潮濕黴臭味？ 網推1秒清新妙招　省時又省電！

▲天氣濕冷導致浴室廁所濕氣更重，滋生細菌黴菌導致異味難消，即便刷了馬桶異味還是反覆出現。（左示意圖／擷取自PAKUTASO；右圖／資料照）

消費中心／綜合報導

很多人都有發現，最近天氣濕冷、家裡濕氣重，本來就很潮濕的廁所，一到冬天怪味就更明顯！水管味、黴味全部竄出來，即便刷了馬桶異味還是反覆出現，冬天的浴廁讓人避而遠之，連走進去上廁所都不舒服了，更別說冷天想好好享受個熱水澡。其中最讓人叫苦的是「臭味到底在哪！？」就算用遍各種芳香劑卻往往變成「以香蓋臭」，讓如廁沐浴變得好痛苦。就有網友推薦一款在日本熱銷第一的風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑，不同於其他的芳香劑，它是真的能從根源消除臭味，而且有持續性的清新抗菌效果！小小一顆放在馬桶水箱上就可以使用，網友大推超方便「之前猛開廁所抽風機還是沒用，用這個後臭味慢慢不見了」「消臭超好用，我家一直回購」、「廁所消臭好物，定期回購品」。而且這款抗菌防臭好物全聯就可以買得到，12月底前在全聯不限金額消費，就可用特價99元加購風倍清浴廁用防臭劑，趕緊搶先入手體驗！

▲網友分享使用日本超紅的風倍清浴廁用防臭劑，只是放在馬桶上方就解決異味問題！（圖／資料照）



網友崩潰說：「我已經很頻繁刷洗了，但每次走進去還是會聞到尿味」、「浴廁怎麼刷都還是有味道」，其實異味因子跟細菌不只存在馬桶裡，浴室中掛著的毛巾、地墊甚至是磁磚縫隙中都可能殘留、讓異味一直充斥在環境裏頭，加上冬天下雨潮濕，正是細菌最好的溫床，讓細菌不斷在這些看不見的地方孳生。所以必須要從根源去除異味因子跟細菌並防止二度擴散吸附，才能夠真正消除臭味。

▲▼即使反覆刷了馬桶異味都還在？異味因子不只會存在馬桶裡，還會殘留在浴室中掛著的毛巾、地墊甚至是磁磚縫隙中。（上圖／擷取自PAKUTASO；下左圖／擷取自PEXELS，下右圖／資料照）

想持續在廁所除臭和抗菌有超輕鬆的方法，許多人推薦去日本必買的主婦神器風倍清浴廁用抗菌防臭劑，一路紅到台灣，不少主婦與網友用過後狂回購「再也不用閉氣進廁所了」。品牌表示，風倍清使用日本革新滲透膜科技，可以穩定釋放抗菌消臭氣流，就像一台小小空氣清淨機般，輕鬆達到清新45天，除了可以多方位分解異味外，還能在會吸附髒汙的地方形成防護層，有效持續防止臭味與細菌持續吸附和擴散，並添加草本由來的抗菌成份，防臭同時24小時抗菌，不只讓廁所聞起來更乾淨、用起來也安心，從惱人刷洗中真正解放！

▲品牌指出，風倍清浴廁用抗菌防臭劑使用日本革新科技，可以輕鬆維持清新45天，達到長效防臭、24小時抗菌。（圖／資料照，下同）



網友分享使用起來超方便「只要輕輕一壓、放在馬桶水箱上，就可以用45天。」而且小小一顆不佔空間，加上外型設計簡約乾淨，能融入各種風格的浴廁環境。風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑共有3種味道可以選擇：清爽皂香、薄荷綠香、山谷微香，輕鬆解決異味困擾，還能隨喜好打造屬於自己的浴廁空間。

▲使用只要輕輕一壓並放在高於馬桶位置，即可持續使用45天。

網友激推風倍清浴廁防臭劑，一試成鐵粉，現在定期回購，「現在回家洗澡都很療癒 都會有淡淡的香味」、「我的毛巾用了之後就不會有霉味了，擦臉變得很舒服」、「感覺公司的廁所變很乾淨，不會逃避進去」、「現在每次踩地墊都覺得很乾淨XDD」、「在廁所滑手機的時光，終於不用只用嘴巴呼吸，沒有尿臭就是讚」，許多家事苦手都表示，小小一顆風倍清浴廁用防臭劑，同時解決細菌跟異味問題，大大提升居家的品質，再不用每天刷洗、苦惱臭味問題了。風倍清浴廁用防臭劑只要走到家裡旁邊的全聯就可以買到，而且12月底前到全聯消費，不限金額就能用99元加價購，百元有找就能持續清新45天超划算！

▼網友分享，小小一顆風倍清浴廁用防臭劑不佔空間，卻能同時解決臭味問題，還可以抗菌跟防臭，真的再也不會被異味問題困擾啦。