年終居家大掃除怎樣能更輕鬆？網友口碑狂推超有感：「千萬不要錯過它！」

▲大掃除的時候又到了！網友紛紛上網po文求助，家事達人推薦白博士：「我家廚房、浴室都用白博士。」（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

又到了家家戶戶開始大掃除，準備除舊佈新迎新年的時候了！但是大掃除費時費力，清理一個區域經常就要耗上一整天，讓人超崩潰！真的好想有個輕鬆打掃的方法，可以不費吹灰之力就讓家中清潔溜溜！

▲過年前就是要大掃除，網友上網求助，希望找到好用又不刺鼻的清潔劑。（圖／翻攝自PTT）



每到過年前，各個社群平台就會開始大量出現「大掃除」、「掃除神器」、「清潔溜溜」等關鍵字，更有不少網友紛紛想趕在過年前上網求救，希望找到效果好又不刺鼻的清潔劑，近期PTT及臉書社團紛紛出現求救文，原po表示「接近過年需要準備大掃除，以前掃廁所用的清潔劑覺得味道還好，但最近不知道是太敏感還是怎樣，戴著口罩還是覺得刺鼻味道怎麼存在這麼久，突然有點擔心這個味道對家中小朋友會不會造成影響，這個狀況除了打開電風扇通風外還有更適合的做法嗎？」

▲網友紛紛回覆自己的愛用清潔劑，許多網友都推薦白博士。（圖／翻攝自PTT）



PO文一出，紛紛釣出家事達人回覆「白博士浴廁清潔劑味道滿溫和，揮發也算快」、「我也是用白博士，味道真的滿溫和，另外廚房泡沫清潔也很好用，泡沫很厚」、「我覺得白博士清潔力很夠欸 要讓泡沫靜置一段時間再刷掉沖水，汙垢就消失了」，更有網友分享「推一個白博士，除了浴廁清潔以外，還可以拿去洗車」，讓不少網友躍躍欲試。

▲▼廚房油垢重，刷半天不如挑選對的清潔劑。



每次都在開始打掃的那一刻後悔自己平常沒有好好維持？刷到手痛刷到滿頭大汗，才發現汙垢已經深入廚具、磁磚、馬桶裡，普通的清潔劑總是效果有限，尤其是天天開伙的家庭主婦更有感：「我是一個天天下廚的家庭主婦，朋友推薦白博士我原本很懷疑，想說我的廚房滿是油垢噎！沒有那麼簡單吧！但白博士除菌廚房泡沫的清潔效果真的很驚人，噴下去等一下下之後用抹布一擦就擦掉了，之前刷成那樣到底是為什麼⋯⋯」白博士廚房清潔劑選擇多元，泡沫式廚房清潔劑採特殊配方，噴霧清潔效力強、速度快，厚重泡沫附著油垢表面、不易滑落，藉泡沫滲透深層溶解油脂，泡沫變黃後用抹布一擦，頑垢就清潔溜溜，泡沫式廚房清潔劑全方位清潔廚房，不僅流理檯面、抽油煙機等，連廚房地板、紗窗都適用。

另外，白博士廚房PLUS清潔劑採用新強效配方加倍清潔力，針對各種油垢兩種噴頭自由轉換，噴霧狀大面積快速達到有效潔淨，以厚重泡沫貼附表面，滲透力快溶解油汙效果強，廚房常見不鏽鋼及珐瑯材質琉璃台皆適用，抽油煙機跟瓦斯爐等油垢較重的地方也能清潔溜溜，石榴芳香的氣味不刺鼻，使用起來更安心，搭配白博士廚房泡沫噴霧清潔劑，除一般款之外還有除菌款，天天讓廚房堪比樣品屋不是夢。

▲▼白博士浴廁清潔劑藉由強力泡沫貼附，清除皂垢、水垢與髒汙。



大掃除的時候浴廁也是耗時費力的大魔王，白博士浴廁PLUS清潔劑採用檸檬酸的弱酸性強效除垢配方，主打能藉由強力泡沫貼附，清除皂垢、水垢與髒汙，並於清潔後在表面留下防汙膜，減少汙垢貼附、讓打掃變得更easy。同有浴廁困擾的網友也讚聲：「廁所超容易有一些刷不乾淨的汙垢，而且還會一直有異味，每次都好想逃避刷廁所，但白博士真的很有效，洗手台上的水垢用這個一擦就掉。」

▲看似輕鬆的擦玻璃，不只考驗功力更考驗清潔劑！



除此之外，大掃除時還有一個看似輕鬆實則吃力的工作－「擦玻璃」，原本以為只要用抹布沾水擦一擦就完事，卻沒想到玻璃怎麼擦都擦不乾淨，灰塵多就算了，好不容易擦乾淨之後還有揮之不去的水痕，白博士玻璃PLUS清潔劑採用升級版配方，易擦不留痕，還能抗靜電、減少灰塵附著等效果，產品說明更指出，這款清潔劑同時適用汽車玻璃，含有特殊的光亮防護膜成分，清潔表面時也能減少霧氣沾附與水氣殘留，全新的噴頭讓噴霧範圍更大，清潔起來更輕鬆。

有了大掃除神隊友，一般時候要維持整潔也不用太費力，白博士廚房去汙濕巾準備好，隨手一抽省去拿抹布東擦西擦越擦越油的困擾，產品說明強調添加了抗菌成分，並經實驗證實能有效抗菌，使用超厚水織布均勻釋放清潔劑，觸感柔軟不咬手。今年大掃除，白博士讓過年不再是惡夢，還在逃避打掃的你，現在就起身把白博士帶回家，還你的居家空間一個漂漂。

白博士也針對不同通路祭出新春優惠，2022/1/7～2/10，活動期間於全聯攜帶福利卡，購買白博士、白熊家清系列產品滿168元，結帳即贈福利點數50點；2022/1/5～2/8，於家樂福量販店購買白博士、白熊家清系列滿168元，即可憑發票及交易明細至服務台兌換限量滿額好禮－白熊洗碗精300g；於2022/1/5～2/8至愛買購買白博士、白熊家清系列產品滿168元，可憑發票及交易明細至服務台兌換限量滿額好禮二選一－白熊洗碗精600g／白博士抗菌濕巾10抽；2022/1/13～2/2於大潤發購買白博士、白熊家清系列產品滿168元，可憑發票及交易明細至服務台兌換白博士抗菌濕巾10抽。贈品皆數量有限。天氣好冷不想出門嗎？2022/1/7～2/8momo購物、PChome 白博士、白熊家清系列商品全館73折起，把握時間把清潔神器通通帶回家！