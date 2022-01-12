台南COVID-19疫苗接種預約系統網頁版上線　提供市民預約疫苗追加劑接種站

▲台南市加開市立圖書館永康新總館開設BNT疫苗追加劑接種站及中山國中設置莫德納疫苗追加劑接種站。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市除了增開成大醫院COVID-19疫苗追加劑門診，「台南COVID-19疫苗接種預約系統」網頁版上線，提供市民預約疫苗追加劑接種站查詢等服務。

衛生局指出，15日週六上午8時至11時、下午1時至4時在台南市立圖書館永康新總館開設BNT疫苗追加劑接種站。16日週日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分於中西區中山國中設置莫德納疫苗追加劑接種站。設籍於台南市的市民如須預約永康總圖、中山國中接種站接種服務，可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」網頁版進行，網址：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。若市民已向醫療院所完成預約，請依約前往，無須再透過1922（公費疫苗預約平台）或台南COVID-19疫苗接種預約系統。

「台南COVID-19疫苗接種預約系統」（原台南打疫苗）除持續與戶政系統介接，可協助市民預先進行身份比對，亦保有且持續更新台南市疫苗接種紀錄，可協助判定疫苗接種紀錄及目前接種之劑別；「公費疫苗預約平台」如停止民眾預約服務後，「台南COVID-19疫苗接種預約系統」可釋出未飽和之場次名額，提供民眾預約，達到各場次之最佳量能。

為服務本市有接種COVID-19疫苗需求之市民，「台南COVID-19疫苗接種預約系統」提供各接種站或衛生所設站使用之外，預計也會提供民眾進行COVID-19疫苗預約報名，避免民眾為尋覓接種地點及時間所造成之不便。本週末有意前往永康總圖、中山國中接種站的市民，請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡前往。