快訊／疫情升溫金門馬拉松加強防疫　未滿12歲孩童禁止參賽

▲金門馬拉松將加強防疫。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

隨著國內疫情不斷升溫，為全民安全考量，金門縣政府12日再次強調除全面加強防疫措施之外，並決定取消12歲以下報名參加馬拉松活動者參加，金門縣長楊鎮浯表示，因未滿12歲者在本國尚未有新冠肺炎疫苗可施打，為保護孩童安全，休閒組及競賽組未滿12歲孩童禁止參賽，後續將會直接將完賽禮寄送至原登記宅配地址。

國內12日確診本土疫情4例，境外移入92例，中央指揮中心指揮官陳時中疫情說明中並指出社區傳染疫情有些收斂的實況，國內仍保持二級警戒。

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針對目前疫情，楊鎮浯再度針金門馬拉松防疫措施召開關切緊急會議，會議決議：

1.因未滿12歲者本國未有新冠肺炎疫苗可施打，休閒組及競賽組未滿12歲（2010年1月17日以後出生者）孩童跑友禁止參賽，後續將會直接將完賽禮寄送至原登記宅配地址。

2.現場入口增加2座清消門，加強現場清消工作。

3.休閒組並採12梯次分程出發分流活動之措施。

縣府呼籲以下跑友不要參加2022金門馬拉松賽事：

1.匡列為居家隔離及居家檢疫者者不可參加賽事。

2.自主健康管理者不可參加賽事。

3.如身體不適（有發燒、咳嗽、喉嚨痛等不適症狀者），不可至賽事現場。參與賽事之跑友則要加強個人防疫措施（配戴口罩、落實手部清消），以維護個人及他人健康。