秘製全國首艘人力潛艇　成大學生2022年赴英參賽

▲成大陳政宏老師指導及系上教學計劃，學生自組團隊打造全國首艘人力潛艇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大系統及船舶機電工程學系大學部學生，2020年9月發動我國首艘自製人力潛艇計畫，11月開始設計，2021年1月中開始施工製造，現已接近完工，預計在8月底於成大拖航水槽測試，2022年將首度赴英國參加歐洲國際人力潛艇賽，可望成為第一支參賽的亞洲隊伍。

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教育部為推動海洋教育、培育造船人才，正評估規畫於國內舉辦類似競賽。受教育部委託的高雄科技大學俞克維副校長和成大教授舉行視訊會議，討論未來在全國最大的成大拖航水槽舉辦的可行性。

成大這艘人力潛艇由學生主動自組團隊，在老師與業界工程師指導下自行設計、製作。他們的船體由FRP製成，駕駛穿潛水衣靠氧氣瓶呼吸，以人力踩踏的方式帶動艉部的螺旋槳，再以線傳控制翼面的方式航行。今年初開工後，由於疫情影響及上課緣故，學期中進度較慢，學生都趁寒暑假趕工，最近開始進行調整與部份零組件改良，可望於9月開學後完工下水。

隊長兼發起人王丕丞是大四學生，2021年9月開學後，每日進出系館瞥見角落66級學長所造的快艇，總想著大學部學生何時才能有機遇完成屬於自己的載人船隻。9月下旬決定要設計、打造人力潛艇，除了持續蒐集資料，徵詢系統船舶機電工程學系王舜民老師的意見外，11月初又找來大三學弟許瑋仁、魏珩育協助修課頗有心得的機電與材料部份，還有在總結式課程中船模製作表現亮眼的同學許博皓一起協助，組成｢討海人」社團(臉書：https://www.facebook.com/THR.NCKU/)；並獲得陳政宏老師指導及系上教學計劃經費支援，也開始密集的設計討論。後來又有大四薛皓丞、李承融、陳志謙、大三蔡承霖、大二學生吳冠毅、談芊芊陸續加入。2021年1月19日使用嘉鴻公司五軸CNC進行船殼開模；3月還公開在學校健身房測體能招募駕駛，由自行車經驗豐富的航太系大二陳庭宣、楊仕庭兩人入選。

此人力潛艇也獲得多方贊助，去年11月趁50週年系慶系友大會時，王丕丞推銷人力潛艇計畫，成功募得嘉鴻遊艇公司贊助FRP船體設計與製作，以及系友的捐贈。後來也陸續獲得用台灣重要機構與零組件廠商贊助，包括日昇螺旋槳科技協助製造螺槳，專長快艇的罡旻企業贊助耐燃樹脂、薛長興集團捐贈潛水衣、立方精密機械協助推進機構製作，船舶與海洋產業發展中心也提供不少協助。甚至遠在荷蘭台夫特大學攻讀博士的系友高翊庭，正好是去年獲得冠軍的該校人力潛艇團隊成員，也透過視訊會議指點學弟妹，分享團隊工作經驗。職能治療學系郭立杰教授也指導了人體動作學。

成大學生團隊在設計過程中使用過去所學各種理論、計算與輔助設計軟體，包括立體繪圖的Rhinocero、一般計算用的Matlab、Excel、模擬流場的Fluent、設計螺旋槳的公開軟體OpenProp、操控與儀表的圖像式語言Labview等。這種能總合專業技能的大型實作，是目標導向且實作的學習，可激發學生自主實體化課本知識、搜尋、解決所遇難題之能力，培養團隊合作精神、開拓國際視野。學生也會從與業界的接觸中，體悟課本與實際間的差異，學習與業界接軌。

有鑑於潛艦國造、國艦國造需才孔急，目前成大系統系共開設大一「潛艇技術與文化導論」、四碩合班的「潛艇流體動力學」、「水下載具設計」、碩博班的「潛艇概念設計」、「船艦設計實務」等5門從入門到專業的潛艦、軍艦設計、水下載具選修課程，目前是台灣提供船艦、水下載具相關課程最全面、最完整的大學，也是世界上造船科系少見的。

「台酒生技酒粕青春露」