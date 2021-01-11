快訊／台灣十大推薦之一「金門馬拉松」二度喊卡！楊鎮浯忍痛宣布

▲2019金門馬拉松 。（資料圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

跑步愛好者所推薦的台灣十大之一的2021金門馬拉松，原訂將於1月16日至17日登場，不過因為疫情增溫，在相關局處決策下，金門縣長楊鎮浯裁示取消1月17日金門馬拉松「競賽組」賽事，原定1月16日的「休閒組」，則調整至疫情和緩時擇期辦理，這也是金門馬拉松第二次宣布停辦。

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▲2019金門馬拉松 。（資料圖／記者林名揚翻攝）

針對2021金門馬拉松是否辦理，金門縣府11日由縣長楊鎮浯主持最終決策會議，縣府教育處、衛生局、觀光處、行政處相關主管共同出席參與討論。經過深入討論，在防疫從嚴、民眾健康第一的考量下，楊鎮浯裁示取消1月17日金門馬拉松「競賽組」賽事，原定1月16日的「休閒組」，則調整至疫情和緩時擇期辦理。

金門縣長楊鎮浯表示，很遺憾繼去年之後再次宣布停辦2021金門馬拉松，儘管金門始終維持零確診，儘管不少跑友殷殷期待，儘管主辦單位已準備多時，相應調整活動內容，並以最嚴格的標準進行活動期間的防疫，但考量全球疫情增溫，以及金門的整體醫衛能量，只能忍痛宣布取消2021金門馬拉松。

楊鎮浯指出，新冠肺炎肆虐全球已逾一年，在防疫從嚴下，2020金門馬拉松是去年第一個宣布停辦的馬拉松，儘管金門迄今零確診，去年7月在疫情可控下，搶灘料羅灣的活動也順利辦理，但2021金門馬拉松是否如期辦理，各方看法依舊南轅北轍、針鋒相對。楊鎮浯說，他充分體會正反雙方的心情，縣府的決策兩難亦是如此，原本希望可以兼顧科學防疫與正常生活，希望賽事活動可以如期登場，希望活絡地區經濟，但就算已做好嚴格的防疫準備，現階段確實難以完全排除出現疫情的可能，加上金門的離島特性，縣府決策必須更加謹慎，產業觀光與人民健康如果難以兼顧，縣府當然以維護人民健康為優先，只好再次忍痛宣布停辦2021金門馬拉松。

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