「所有責難我一肩扛」　朱立倫：民主制衡道路不能終止

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中二補選、罷昶失利，藍營內部掀起一片檢討聲浪。國民黨主席朱立倫今（12日）在中常會上表示，「所有的挫折、所有的失敗，我一肩承擔，但是民主制衡的道路我們絕不放棄，也不能終止」。

朱立倫表示，選輸了，被罵應該，在中二補選過程當中，雖然候選人以及顏家希望不要政黨對決，希望比較低調一些，但是我們還是有非常多基層的同志，各個團體，大家全力以赴。

至於罷昶案，朱立倫指出，雖然沒有成功，但是大家的辛勞、大家的努力，我們所有黨員同志都看到了，雖然在過程當中定調不希望政黨對決，但是在這個過程當中，如果有做不好的，「我必須負起完全的責任」。

朱立倫說，黨的腳步一步都不能停歇，年底的大選，尤其最艱困的選區，不管前兩天在台南，上個禮拜在高雄，我們必須要聽大家的聲音，大家都對黨還有很多的熱情，相信這一分不怕失敗、不怕氣餒的決心，就是國民黨可以再起最大的基礎。

此外，朱立倫強調，國民黨必須要爭取最大多數民眾的支持，沒有多數民眾、中間選民，沒有更多支持者的支持，是沒有辦法贏得選舉的，所以這一點也必須要自我反省、修正，一定要跟臺灣主流民意站在一起。