藍營改走「中間路線」？　洪秀柱憂心：不碰統獨國民黨就會勝選嗎？

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營兩戰失利讓黨內改革聲浪四起，更傳出要將統獨立場改為中間路線，對此，前黨主席洪秀柱批評，一個政黨不可以失去靈魂，「不去觸碰敏感的統獨問題，但我們會因此勝選嗎？」

林昶佐罷免案失利、中二補選部分，藍營候選人顏寬恒也不敵林靜儀，加上四大公投，國民黨近期已慘遭三連敗，黨內基層改革聲浪不斷，藍營支持者更怒轟黨主席朱立倫神隱、常敗將軍，要「朱下韓上」，改由前高雄市長韓國瑜出任黨主席。

藍營一個月內三連敗，洪秀柱表示，國民黨實在該痛定思痛、深自反省。且中國國民黨的前途，不但是黨員以及支持者所關心的，更關係著台灣的生存與發展，「如果我們不能堅定地走正確道路、不能牢牢掌握自己的話語權、不能用淺顯的論述說服民意，而是放任民進黨胡作非為、隻手遮天，那麼，台灣未來只有死路一條。」

對於公投的失敗到罷免、補選的失利，洪秀柱表示，國民黨目前面臨的危機，不僅是宣傳機制失靈，就連過去引以為傲的組織動員能力都已大不如前。現下，藍營該如何在資源極度匱乏、支持力量渙散的情勢下，再度重整旗鼓、站穩腳步，考驗著黨中央的智慧，也考驗著台灣民眾的理性。

洪秀柱疾呼，「一個政黨可以失去一次選舉，但是不可以失去她的靈魂；可以失去她的版圖，但不可以失掉她對價值的堅持。成敗勝負本是常態，但是失去黨魂、黨德與路線，這個黨必將淪亡。」

洪秀柱表示，現在令自己憂心的是，許多主張「改革」的聲音，竟是希望本黨因應選舉考量，棄守所有該堅持的原則、走所謂的「中間路線」，不要去觸碰敏感的統獨問題，「但請問我們有因此勝選嗎？」

洪秀柱指出，每一次本黨選舉落敗，「九二共識」就成為眾矢之的，卻沒有人思考過，國民黨勝選時，九二共識也一直是藍營兩岸政策主張，「問題不在於九二共識，而是我們有沒有能力、智慧和勇氣，去闡明我們的立場。」