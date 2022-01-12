酒駕被罰鍰耍賴　財產「查無資料」？執行署追出存款查扣

▲法務部行政執行署屏東分署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣有兩名男子酒駕被查獲，分別被吊照及裁處14萬、9萬罰鍰，卻拒繳納，法務部行政執行署屏東分署根據他們財產所得欄內「查無資料」一門空白，過濾相關線索，查出他們有工作，在銀行也有存款，通知他們繳納，他們不理，核發扣押令，追回全部酒駕罰鍰。

行政執行署屏東分署近日強力執行滯欠酒駕罰鍰案件，有一名住在屏東市的義務人，於2020年間騎乘機車經過機場北路拒絕接受酒測，監理站吊銷駕照3年並處以14萬元罰鍰；另一名住在內埔的義務人，於2020年間騎乘機車行經平昌街，被警察攔獲5年內酒精濃度超過標準第2次，監理站禁考駕照3年並處以9萬元罰鍰，二名義務人接到罰單未繳納，案件移送分署執行。

移送時移送機關所檢附的義務人所得資料及財產資料各一紙，其上記載「查無資料」一片空白，名下看似無財產亦無所得，分署收案後先核發催繳通知單，希望義務人能自行繳納，惟義務人皆不予理會。

分署因此進行調查，終於發現義務人於金融機構有存款，遂核發扣押命令，經銀行及郵局回報義務人有足夠的餘額可清償，分署旋即核發執行命令收取已扣押之存款，而將義務人所欠酒駕罰鍰全部追到手。

近日發生多起酒駕肇事致人死傷案件，造成用路人家庭破碎，又逢歲末年關將近，各公司行號尾牙餐會頻繁，以致酒駕案件增加。酒駕案件經移送執行後，義務人切莫以為自己名下看似無財產無所得公權力將莫可奈何，而把酒駕罰單視為無物置若罔聞，為貫徹交通正義，屏東分署會密集查核酒駕者存款並積極執行，以共同保障用路人安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。