酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

▲立委李昆澤指出，現行酒精鎖加裝比例相當低。（圖／記者賴文萱攝）



記者許維寧／台北報導

立法院今天（1/12）召開交通委員會臨時會，並審查「道路交通管理處罰條例第35條」條文修正草案。民進黨籍立委李昆澤指出，近4年來酒駕取締件數逐漸減少，但事故卻沒有明顯下降，且根據法務部資料統計，酒駕導致公共危險罪而入獄的受刑人中44%有酒精重度成癮。至去年底，酒駕3次需重新考照者已開立5682張轉介單至醫療單位。

立法院今天預計審理「道路交通管理處罰條例第35條」條文修正草案，擬針對層出不窮的酒駕案提高相關罰則。立委李昆澤表示，近四年的酒駕相關統計指出，取締件數2018年約10.1萬件，之後逐年減少，去年1至11月統計取締件數僅剩下5.4萬件左右。但A1+A2（造成人員當場或二十四小時內死亡、造成人員受傷或超過二十四小時死亡）的事故件數卻沒有明顯下降，2018年4652件，2019和2020年都為4200件左右，2021年1至11月仍有3308件。

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李昆澤指出，取締件數中6成以上都是公共危險罪，死亡人數還增加，政府一定要承擔責任。運研所之前也針對酒後駕車影響與因素做調查，發現駕駛人多是貪圖方便、有僥倖心態，或對自身酒量過度有自信認為自己一定可以控制。

又根據法務部資訊，李昆澤說，酒駕導致公共危險罪入獄的受刑人中，62%有中度成癮、44%則為重度成癮。酒駕弔銷執照且違規3次以上者，重新申請考照前應完成防制教育訓練，並接受12個月且至少12次酒癮評估治療，截至去年底，酒駕三次須重新考照者，已經開立5682張轉介單，但即便僅有兩次酒駕，駕駛人依然有成癮的可能，呼籲交通部防治機制應該再向前延伸並建立追蹤機制。

另外，李昆澤也說，若民眾酒駕致人重傷或死亡，完成酒駕防制教育或酒癮治療已經重新考照一年內，汽機車都必須加裝酒精鎖，但已經重新考照的2698人中，僅有約103輛車有加裝，比例相當低。

王國材則回應，法務部研議，如果酒駕獲緩起訴將會進行戒癮治療。另外現行加裝酒精鎖的成本約3萬元，但應裝酒精鎖而未裝罰6千到1.2萬元，希望未來可以修法提高罰則，可以提高到6至12萬元讓，酒駕者覺得代價比酒精鎖來得高。且希望酒駕者吊銷駕照後重考駕照前，就要加裝酒精鎖。