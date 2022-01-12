　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

▲▼酒精鎖。（圖／記者賴文萱攝）

▲立委李昆澤指出，現行酒精鎖加裝比例相當低。（圖／記者賴文萱攝）

記者許維寧／台北報導

立法院今天（1/12）召開交通委員會臨時會，並審查「道路交通管理處罰條例第35條」條文修正草案。民進黨籍立委李昆澤指出，近4年來酒駕取締件數逐漸減少，但事故卻沒有明顯下降，且根據法務部資料統計，酒駕導致公共危險罪而入獄的受刑人中44%有酒精重度成癮。至去年底，酒駕3次需重新考照者已開立5682張轉介單至醫療單位。

立法院今天預計審理「道路交通管理處罰條例第35條」條文修正草案，擬針對層出不窮的酒駕案提高相關罰則。立委李昆澤表示，近四年的酒駕相關統計指出，取締件數2018年約10.1萬件，之後逐年減少，去年1至11月統計取締件數僅剩下5.4萬件左右。但A1+A2（造成人員當場或二十四小時內死亡、造成人員受傷或超過二十四小時死亡）的事故件數卻沒有明顯下降，2018年4652件，2019和2020年都為4200件左右，2021年1至11月仍有3308件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李昆澤指出，取締件數中6成以上都是公共危險罪，死亡人數還增加，政府一定要承擔責任。運研所之前也針對酒後駕車影響與因素做調查，發現駕駛人多是貪圖方便、有僥倖心態，或對自身酒量過度有自信認為自己一定可以控制。

又根據法務部資訊，李昆澤說，酒駕導致公共危險罪入獄的受刑人中，62%有中度成癮、44%則為重度成癮。酒駕弔銷執照且違規3次以上者，重新申請考照前應完成防制教育訓練，並接受12個月且至少12次酒癮評估治療，截至去年底，酒駕三次須重新考照者，已經開立5682張轉介單，但即便僅有兩次酒駕，駕駛人依然有成癮的可能，呼籲交通部防治機制應該再向前延伸並建立追蹤機制。

另外，李昆澤也說，若民眾酒駕致人重傷或死亡，完成酒駕防制教育或酒癮治療已經重新考照一年內，汽機車都必須加裝酒精鎖，但已經重新考照的2698人中，僅有約103輛車有加裝，比例相當低。

王國材則回應，法務部研議，如果酒駕獲緩起訴將會進行戒癮治療。另外現行加裝酒精鎖的成本約3萬元，但應裝酒精鎖而未裝罰6千到1.2萬元，希望未來可以修法提高罰則，可以提高到6至12萬元讓，酒駕者覺得代價比酒精鎖來得高。且希望酒駕者吊銷駕照後重考駕照前，就要加裝酒精鎖。

ET快訊
超商最新9款福袋來了！　內容物大公開
他主張不打第三劑「染Omicron一勞永逸」：篩陽也不通報
胡瓜掰了7年《醫師好辣》　「大咖主持人」接棒
快訊／聯醫中興院區群聚　137人PCR出爐
林家父女已得知媽媽噩耗　2姊妹回應令人心疼
陳柏惟從車摔下頭著地　林靜儀曝最新病況
本土累計+43「這行業」超抖！　網悲觀：可以轉行了
王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

國三女兒太驕縱！虎媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆　網求報名

一摸胸部就憂鬱！妹子和男友恩愛「超絕望」…竟是傷心乳頭綜合症

快訊／疫情生變！基隆市府突宣布「1400記者會」　林右昌親上火線

高雄虎年超Q新春小物搶先曝光　周五起免費發放領取地點出爐

「漲」聲響不停　消基會建議：企業應薄利多銷刺激消費

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

專家估「Omicron恐釀2月大爆發」！籲第3劑應每日打20萬人

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

國三女兒太驕縱！虎媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆　網求報名

一摸胸部就憂鬱！妹子和男友恩愛「超絕望」…竟是傷心乳頭綜合症

快訊／疫情生變！基隆市府突宣布「1400記者會」　林右昌親上火線

高雄虎年超Q新春小物搶先曝光　周五起免費發放領取地點出爐

「漲」聲響不停　消基會建議：企業應薄利多銷刺激消費

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

專家估「Omicron恐釀2月大爆發」！籲第3劑應每日打20萬人

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

通緝犯迎面遇警心虛「轉身狂逃」　警街頭追百米壓制歸案

龐建國墜樓亡　許崑源愛女憶亡父：祂變成天使守護我

鄭宗哲與悍將新洋投同場出賽　皆繳好表現

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

李靚蕾「已報警」親致電派出所所長！By2閨蜜揪1點酸：特權就是好

快訊／國民黨連敗「朱下韓上」？　韓國瑜15字表態：莫散了團體

神似姊姊張芸京被討簽名！親妹神反應「我就幫她簽」

宜蘭海巡跨區辦案　一漁船押至澎湖扣留！船上3人先快篩

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

醫：台灣隨時爆發大規模社區疫情

「3數字」證明：這地方最危險！升三級警戒可能性曝

2022容易遭詐騙！命理師曝4大肥羊生肖

桃機4波傳染39確診　醫曝「別升三級唯一方法」

快訊／桃園食品廠夫妻確診！職場398人採檢結果曝

「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間

王力宏1舉動有玄機！網：是爸媽的願望

「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

王力宏找網軍？PTT文「IP全在海外」被抓包

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

更多熱門

相關新聞

酒駕撞飛一家人詭異巧合曝！車壞了竟能發動

酒駕撞飛一家人詭異巧合曝！車壞了竟能發動

高雄38歲男子黃子洋上月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成1死3傷，高雄地檢署12日偵結依殺人罪起訴黃男，而黃男肇事當天的行跡也隨之曝光，他當天從咖啡店喝完酒後，原本要到走路10分鐘的一家餐館用餐，但他卻執意上路，還繞一大圈，才會發生憾事，一連串的巧合讓人覺得不可思議。

即／BMW男酒駕撞飛一家人遭殺人罪起訴

即／BMW男酒駕撞飛一家人遭殺人罪起訴

男子酒駕罰鍰被查封透天厝立馬繳清

男子酒駕罰鍰被查封透天厝立馬繳清

桃機PCR檢測儀急增4倍！　立委怒轟交通部

桃機PCR檢測儀急增4倍！　立委怒轟交通部

本土確診頻傳雙鐵恐禁飲食？　交長王國材回應了

本土確診頻傳雙鐵恐禁飲食？　交長王國材回應了

關鍵字：

酒精鎖酒駕王國材酒癮

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

本土累計+43「這行業」超抖　網：可轉行了

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面