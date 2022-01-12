酒駕毀一家！林家父女已得知媽媽噩耗　2姊妹回應令人心疼

▲男子黃子洋（右二）酒駕撞一家人1死3傷遭殺人罪起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋上月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，高雄地檢署今（12）日火速偵結依殺人罪嫌起訴。對此，林男家屬表示，判再重也換不回哥哥一家人過往的幸福生活，並表示昨天已告知他們媽媽噩耗，3人反應出乎意料冷靜，但2姊妹有說「會讓媽媽放心」，讓人更心疼不捨。

針對這起酒駕事故，檢、警加快偵辦的腳步，補足相關事證及筆錄後，在今（12）日依殺人罪嫌將黃男起訴。檢方認為，黃男明知已無法安全駕駛，仍不顧友人勸阻，執意開車上路，並沿路高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛踩油門又緊急煞車，認定他有殺人故意，並建請院方從重處刑。

▲高雄酒駕造成林家生活破碎，家屬不捨表示，判決再重也換不回他們過往的幸福日子。（資料照／記者吳世龍攝）

對此，林男家屬妹婿莊先生聽聞此事表示，就算判再重也喚不回哥哥一家人過往的幸福生活，如果這次判決可以讓社會大眾對於酒駕這件事情有所警惕的話，對哥哥一家人來說，也算是用他們的生活換來的。

而林男以及2姊妹目前傷勢有好轉，家屬昨天讓3人相聚，並親口告知他們媽媽范女的噩耗，3人可能心裡有底，反應出乎意料冷靜，2姊妹含淚說「會讓媽媽放心」，此番話讓家屬聽了更加心疼。

▲男子黃子洋在河東路酒駕撞一家人造成1死3傷。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高雄市社會局4日開立救助金專戶代收愛心捐款，統計至7日，合計有1322筆善款共792萬9813元湧入，市府也將支票交給林阿嬤。

至於未來善款如何運用？林男妹婿表示，未來3人還要花多少錢、多少時間，現在還沒辦法預估，但如果未來他們康復後還有剩餘的善款，一定會再回饋社會。