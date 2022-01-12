酒駕撞飛一家人詭異巧合曝！車壞了竟能發動...他堅持上路釀禍

▲BMW酒駕男（左）到五福路開車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋上月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成1死3傷，高雄地檢署12日偵結依殺人罪起訴黃男，而黃男肇事當天的行跡也隨之曝光，他當天從咖啡店喝完酒後，原本要到走路10分鐘的一家餐館用餐，但他卻執意上路，還繞一大圈，才會發生憾事，一連串的巧合讓人覺得不可思議。

根據檢方的起訴書內容，黃子洋的BMW轎車原本停在河東路一家超商前，已經壞了4、5天，他當天要和朋友聚會前，竟先去試車，車子居然可以發動了，他就把車子移動到五福路上的停車格，再走到咖啡館和3個朋友碰面，席間就喝了威士忌。

▲男子黃子洋酒後肇事釀成1死3傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

酒後，一夥人準備到大智路的一家小餐館吃晚飯，兩人騎機車過去取號碼牌，黃男自認為沒醉想開車，趙姓友人勸阻，卻被黃男推開搶走鑰匙，趙男怕出事，跟著上車。

黃男在五福路開車後，上五福橋左轉河東路，隨後一路狂飆，闖紅燈、任意變換車道，猛採油門、煞車，後來就發生撞上林男一家人的車禍。

檢、警還發現，黃子洋一群人聚會的咖啡館，離要去用餐的餐館，走路不需10分鐘，但黃卻選擇開車，且黃在事後的筆錄中也坦承自己意識不清，還開車上路，可說是害人害己。

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