香港36人打到過期BNT疫苗　專家評估：接種仍有效

▲香港爆發Omicron疫情。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港Omicron疫情持續擴散，港府決定實施「疫苗氣泡」，並同步加速疫苗接種，但卻傳出有至少30位民眾被施打了過期的BNT疫苗。港府下午證實，有36人接種到過期疫苗，經專家初步評估，疫苗接種仍有效，但為謹慎起見，建議受影響民眾在完成整個疫苗療程後進行抗體水平測試，以確定有效性。

根據港媒報導，由於疫情擴散，加上港府即將實施「疫苗氣泡」，香港各個社區接種中心近期都大排長龍，因此有部分民營診所開始協助施打疫苗，但11日卻傳出，有診所為民眾施打了過期的疫苗。

發生意外的診所是天水圍的新都醫務中心，當天施打的過期疫苗都是BNT疫苗，涉及人數至少30人。據傳，該批疫苗過期的時間並不長，大約介於幾個小時至一天。

對於過期疫苗會否對身體造成副作用，香港呼吸系統專科醫生梁子超表示，疫苗期限為藥廠提供的保質期，過期只代表藥廠未能確保質量不受影響，但不等於疫苗已失效或有副作用，頂多效用減弱。

港府下午證實，有36人接種到過期疫苗，當中2人腸胃不適，一人於急診室求診後正康復中，另一人現正留院觀察，情況穩定，其餘人未有報稱不適。

港府指出，已即時向復星醫藥查詢相關疫苗的安全、效能及質素資料，據復星回覆，沒有資料顯示有因使用超過相關保存期疫苗而出現的不良反應。

港府還說，經過專家評估，疫苗接種仍有效，但為謹慎起見，建議受影響民眾在完成整個疫苗療程後進行抗體水平測試，以確定有效性。