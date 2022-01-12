送你王の貼身助理！　新聞雲App中午準時抽「一年份合約」

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【第一梯次 iPhone 13得獎人】

【1/11得獎名單】

1/11一年份衛生棉 得獎者：

台中龍井區 柯雅*

台北大安區 蕭戎*

嘉義布袋鎮 沈萬*

苗栗公館鄉 邱竹*

台中西屯區 陳浿*

新北三重區 何勇*

臺中大里區 賴兪*

新北樹林區 葉筱*

1/11量多型兩包 得獎者：

基隆信義區 李漢*

臺北內湖區 郭彥*

高雄前鎮區 汪傳*

高雄路竹區 翁克*

新北土城區 李國*

高雄茄萣區 林潔*

臺南中西區 蕭筱*

臺北大安區 江家*

桃園中壢區 黃玫*

屏東萬巒鄉 鍾惠*

新竹新豐鄉 張伊*

台北大安區 何宜*

台中大甲區 熊哲*

臺南北區 王菁*

台北內湖區 林政*

宜蘭員山鄉 林宜*

臺北大安區 胡育*

彰化永靖鄉 詹瓊*

台北信義區 黃鈺*

新北五股區 蔡沐*

新北新店區 吳玟*

桃園桃園區 馮鈺*

新北中和區 張茜*

新北新店區 梁衍*

新北永和區 江隆*

雲林斗南鎮 張嘉*

臺北士林區 趙*

彰化田尾鄉 胡媁*

苗栗苑裡鎮 趙珮*

新北新店區 鄭詠*

臺北內湖區 張恩*

台北信義區 黃郁*

高雄仁武區 洪于*

台北北投區 莊莉*

臺北文山區 王維*

台中神岡區 陳巧*

台北北投區 阮柏*

嘉義鹿草鄉 吳欣*

苗栗三灣鄉 林蓁*

新北新莊區 李沛*

彰化埔心鄉 薛文*

新竹北區 楊昊*

桃園楊梅區 林玉*

桃園楊梅區 謝雅*

台中梧棲區 連佳*

台中南區 游書*

新北土城區 林恩*

台南永康區 王尹*

台南安南區 高晨*

桃園平鎮區 羅晟*

新北新店區 韋映*

台中豐原區 陳鉑*

桃園蘆竹區 陳韋*

嘉義六腳鄉 李國*

新北三重區 葉文*

臺北中山區 林均*

新北板橋區 沈敏*

桃園新屋區 莊智*

臺中烏日區 李欣*

台南新市區 孫新*

高雄左營區 柯佩*

新北中和區 劉孟*

台中南屯區 黃士*

花蓮吉安鄉 林哲*

新北新店區 高苹*

雲林西螺鎮 廖秀*

嘉義水上鄉 鄭伊*

台北南港區 蔡詩*

彰化和美鎮 曾恒*

新北土城區 蘇圓*

台中太平區 黃采*

台南東山區 江哲*

新北五股區 鐘懷*

桃園八德區 詹華*

臺北中正區 林尚*

台北士林區 楊怡*

臺中沙鹿區 蔡志*

台南安南區 郭柏*

新北三重區 李苑*

台中烏日區 黃若*

台中霧峰區 吳宜*

高雄楠梓區 莊婷*

陳芃*

桃園桃園區 蔡沛*

雲林斗六市 賴曉*

新北板橋區 翁淑*

台北內湖區 莊竣*

台北信義區 林姿*

臺東臺東市 高承*

新北新莊區 王雅*

新北三重區 黃仁*

台中梧棲區 黃靖*

台南北區 陳麗*

苗栗卓蘭鎮 王雅*

桃園龜山區 蔡如*

雲林崙背鄉 林佳*

嘉義中埔鄉 余佳*

彰化秀水鄉 鄭佳*

高雄鳳山區 王銘*

桃園新屋區 呂雅*

台北松山區 蘇鈺*

臺南新營區 林炳*

新竹東區 賴采*

新北板橋區 洪紫*

臺中西屯區 謝詠*

新北鶯歌區 王韋*

新北萬里區 謝婉*

彰化彰化市 謝依*

台中清水區 洪紫*

宜蘭員山鄉 張秀*

桃園楊梅區 游蕙*



【1/10得獎名單】

1/10一年份衛生棉 得獎者：

台南仁德區 林子*

苗栗銅鑼鄉 李瑞*

高雄小港區 彭憶*

屏東屏東市 黃彗*

新北板橋區 許韶*

桃園八德區 彭耀*

台中清水區 徐鈺*

新竹北區 李翊*

1/10量多型兩包 得獎者：

台中太平區 曾彩*

新北新莊區 林慧*

臺中西屯區 蕭雅*

臺南官田區 楊琇*

桃園大溪區 李曉*

臺中西屯區 謝岳*

桃園大園區 黃信*

彰化竹塘鄉 杜佳*

雲林斗六市 黃姵*

新北新莊區 梅僑*

台中北屯區 游彩*

臺中北區 江晨*

新北板橋區 江芸*

臺中大里區 賴兪*

臺南南區 許鈞*

高雄前金區 陳宏*

台中大里區 鴻*

高雄楠梓區 章昶*

新竹竹北市 李俊*

桃園八德區 謝岳*

桃園中壢區 盧懿*

新北三重區 楊佩*

楊淑*

台中太平區 黃

台中沙鹿區 陳芯*

新竹北區 許仁*

桃園蘆竹區 莊雅*

台北大同區 李思*

彰化和美鎮 卓巧*

彰化鹿港鎮 張佳*

台北內湖區 李珮*

基隆安樂區 林岳*

桃園平鎮區 束育*

臺中烏日區 徐琬*

雲林斗六市 黃鈺*

台南永康區 陳靖*

高雄大寮區 林惠*

屏東萬丹鄉 李靜*

新北樹林區 楊惟*

台中烏日區 李家*

高雄小港區 陳燕*

屏東屏東市 林咏*

台北北投區 練晏*

彰化和美鎮 柯伊*

新北五股區 郭薰*

桃園龍潭區 陳依*

新北三重區 王之*

彰化彰化市 許銘*

新北三重區 簡月*

臺中北區 江晨*

高雄前金區 吳秀*

台南永康區 戴嘉*

新北新莊區 陳怡*

彰化田中鎮 朱姵*

新北三重區 林緯*

臺中西屯區 邱柏*

鄭素*

臺中太平區 林奕*

臺中西屯區 郝旭*

新北汐止區 陳敬*

新竹東區 陳*

台北文山區 邱瑞*

臺南佳里區 林柏*

彰化伸港鄉 李妍*

臺中大里區 王薇*

臺中西屯區 邱春*

新北永和區 簡瑞*

台南東區 陳登*

桃園龜山區 郭怡*

新北蘆洲區 李芷*

高雄大社區 何技*

新竹竹北市 陳宜*

臺中烏日區 徐琬*

新竹竹北市 楊少*

新北樹林區 葉雅*

新北林口區 陳怡*

基隆仁愛區 高子*

新北三峽區 彭正*

臺中西屯區 邱春*

桃園大園區 黃信*



【1/7得獎名單】

1/7一年份衛生棉 得獎者：

台南仁德區 葉榮*

新北蘆洲區 黃宥*

臺南北區 施長*

桃園大園區 蔣玠*

臺南安南區 黃幸*

高雄楠梓區 柳博*

高雄旗山區 陳玉*

台南六甲區 張嘉*

1/7量多型兩包 得獎者：

台北大安區 劉郁*

台南南區 陳虹*

屏東高樹鄉 吳晨*

新北新莊區 陳婉*

桃園八德區 劉冠*

新北新莊區 張愷*

台中東勢區 李紜*

桃園中壢區 陳淑*

新北板橋區 曹依*

南投南投市 洪琳*

臺北內湖區 黃子*

新北新店區 李玉*

新北淡水區 李惠*

基隆信義區 林黎*

雲林褒忠鄉 謝安*

南投南投市 蕭芝*

台北內湖區 林怡*

彰化員林市 蘇莉*

台北內湖區 張碧*

新北蘆洲區 張錦*

臺北北投區 陳晉*

高雄岡山區 邱思*

台南佳里區 盧孟*

雲林虎尾鎮 章婉*

彰化伸港鄉 林姿*

台中西區 黃詩*

彰化秀水鄉 梁虹*

高雄三民區 陳蓉*

嘉義水上鄉 許雲*

臺北內湖區 吳嫜*

新竹竹北市 黃皓*

新北泰山區 許淑*

新竹芎林鄉 鄭庭*

高雄小港區 佘采*

桃園八德區 滕如*

李麗*

新北新莊區 陳筱*

新北樹林區 陳宇*

花蓮花蓮市 郭王*

新北新店區 鄭雅*

新北三重區 郭心*

新北板橋區 連千*

新北土城區 周卉*

高雄彌陀區 高寧*

基隆信義區 鄧家*

新北板橋區 游安*

新北永和區 鍾惠*

高雄前鎮區 王貴*

雲林元長鄉 石雅*

台北文山區 江庭*

台北士林區 陳慈*

高雄楠梓區 莊慧*

基隆安樂區 林倢*

高雄湖內區 蘇于*

新北淡水區 黃馨*

台南安平區 簡佩*

基隆暖暖區 張秀*

桃園八德區 張麗*

高雄岡山區 林秀*

桃園桃園區 林秋*

新竹竹北市 蘇雅*

台北大安區 鄭琪*

彰化埤頭鄉 李明*

新北鶯歌區 陳佳*

嘉義大林鎮 簡嘉*

台南北區 鄭家*

新北新莊區 劉怡*

新北板橋區 鄭翔*

桃園桃園區 胡照*

臺中北區 江晨*

新北三重區 蕭博*

新北三峽區 楊凱*

臺中清水區 楊惟*

台南北區 吳汶*

新北三重區 吳建*

桃園楊梅區 鄒淵*

桃園龍潭區 施柏*

台北中山區 林哲*

高雄大社區 邱品*

台中大里區 盧孟*

【1/6得獎名單】

1/6一年份衛生棉 得獎者：

台中東區 周思*

高雄前鎮區 楊依*

臺南北區 吳淑*

新北中和區 陳庭*

新北泰山區 蔡明*

彰化埔鹽鄉 施堯*

新北中和區 張延*

高雄左營區 鄭進*

1/6量多型兩包 得獎者：

彰化彰化市 周欣*

屏東恆春鎮 張糯*

新北新莊區 蔡佳*

新北蘆洲區 胡嘉*

新竹東區 林怡*

新北板橋區 陳麗*

雲林莿桐鄉 林芳*

屏東屏東市 黃子*

新竹香山區 葛依*

苗栗竹南鎮 張瀛*

臺北士林區 李佳*

彰化員林市 游佳*

高雄鳳山區 謝昀*

台中豐原區 吳季*

苗栗通霄鎮 麥淑*

臺北士林區 李旻*

新竹北區 陳虹*

高雄三民區 常雅*

新北新莊區 葉千*

屏東新園鄉 周秀*

臺中豐原區 何淑*

台中霧峰區 林君*

高雄鳳山區 張淑*

宜蘭冬山鄉 賴姿*

劉欣*

台北中正區 陳惠*

新北中和區 洪慧*

臺南佳里區 黃瀞*

雲林斗南鎮 沈宜*

嘉義西區 江郁*

台中南區 洪珮*

台中北屯區 翁千*

新北三重區 吳沂*

屏東屏東市 劉譯*

臺南北區 吳晶*

花蓮花蓮市 謝佳*

高雄楠梓區 陳欣*

台北萬華區 莊璧*

雲林斗六市 余宜*

高雄旗山區 柯惠*

台南永康區 黃冠*

臺北士林區 陳明*

台中潭子區 鍾宜*

臺北文山區 黃瓈*

王育*

高雄岡山區 黃文*

桃園中壢區 黃玉*

台中北區 楊素*

臺中西屯區 周美*

臺南中西區 沈秀*

高雄鳳山區 蘇品*

台北大同區 劉小*

台北中正區 詹美*

台北內湖區 張鳳*

臺中南區 李蕙*

台北中山區 王琳*

新北新莊區 李韋*

新北新莊區 林詠*

台南永康區 鄭丞*

桃園龍潭區 蔡建*

宜蘭員山鄉 李柏*

台北信義區 李詩*

嘉義東區 林建*

新北中和區 趙自*

台中東區 郭佳*

苗栗苗栗市 張建*

苗栗苗栗市 葉天*

宜蘭五結鄉 廖國*

臺南永康區 孫偉*

高雄岡山區 傅正*

新竹東區 葉勝*

雲林褒忠鄉 何金*

桃園桃園區 黃遠*

新北中和區 蔡蕙*

高雄岡山區 黃麗*

新北中和區 林敏*

高雄大社區 郭彥*

台中龍井區 戴瑀*

台南永康區 徐淑*

新北三重區 吳娜*

【1/5得獎名單】

1/5一年份衛生棉 得獎者：

台中清水區 王慧*

新北新莊區 廖怡*

台中東區 謝穎*

臺北信義區 陳雅*

桃園龜山區 林雨*

新北鶯歌區 童元*

彰化彰化市 温豈*

新北板橋區 李昶*

1/5量多型兩包 得獎者：

新北板橋區 張巧*

臺中大肚區 蕭淑*

台北萬華區 楊雅*

桃園桃園區 陳詩*

桃園八德區 葉芳*

台中南屯區 陳怡*

台北松山區 杜芸*

高雄楠梓區 陳依*

花蓮花蓮市 林欣*

新竹北區 呂雅*

新北三峽區 莊馥*

桃園龜山區 Lin*

台中沙鹿區 莊菱*

新竹香山區 楊梓*

彰化員林市 吳秀*

屏東新園鄉 楊婉*

新北新莊區 林佳*

台南新市區 王心*

台北松山區 呂宜*

高雄大社區 賴韻*

屏東潮州鎮 羅*

高雄三民區 王秀*

新北板橋區 許*

彰化伸港鄉 李珮*

台中南屯區 陳靜*

南投南投市 邱珮*

屏東屏東市 陳蕙*

台南東區 陳儀*

臺中南屯區 林小*

黃奕*

臺中梧棲區 陳詩*

新北土城區 李宣*

桃園龍潭區 閻*

臺中南區 陳淑*

台中北屯區 李宛*

雲林二崙鄉 陳玟*

桃園桃園區 呂玟*

台中西屯區 陳嬿*

台中大肚區 甘倍*

桃園觀音區 郭孟*

新竹橫山鄉 高筱*

新北淡水區 璐嫚****

新北永和區 陳思*

新北板橋區 江雅*

台中北區 侯葦*

彰化社頭鄉 曹芳*

彰化伸港鄉 柯進*

桃園桃園區 張鎧*

基隆仁愛區 郭庭*

台中豐原區 顏名*

台中龍井區 黃勇*

彰化彰化市 黃韋*

台北大安區 張雅*

台北南港區 潘志*

桃園蘆竹區 劉偉*

臺中西屯區 潘育*

桃園八德區 吳志*

桃園中壢區 葉忠*

高雄鳳山區 呂蓓*

新竹湖口鄉 姚定*

苗栗頭份市 賴俊*

新北新莊區 張建*

臺中梧棲區 紀明*

台東臺東市 吳景*

高雄前鎮區 蔡依*

高雄梓官區 黃瓊*

新北蘆洲區 洪雅*

台中太平區 Fan

新北中和區 莊茗*

台北萬華區 游惠*

新竹湖口鄉 張雯*

桃園桃園區 黃麗*

台中東勢區 劉佳*

新北淡水區 黃慧*

桃園觀音區 胡玉*

高雄前金區 陳孟*

臺中石岡區 黃沛*

新北汐止區 許善*

新北中和區 陳映*

雲林斗六市 高碧*

【1/4得獎名單】

1/4一年份衛生棉 得獎者：



827349 高雄左營區 凃雅*

517845 臺南北區 施佳*

28297 新北新店區 詹育*

1014147 台北內湖區 陳皓*

1000307 新北板橋區 銀元*

1552495 彰化花壇鄉 詹宏*

1146173 花蓮玉里鎮 詹蕙*

4304 新北土城區 張惠*

1/4量多型兩包 得獎者：

668941 新北鶯歌區 魏百*

517845 臺南北區 施佳*

686413 新北永和區 李佩*

280078 台南新市區 林芳*

926226 臺中大甲區 詹翊*

1086609 雲林東勢鄉 黃美*

1533176 宜蘭五結鄉 林依*

1287659 嘉義太保市 萱*

1580145 新北三重區 陳秀*

1396539 雲林二崙鄉 黃映*

827349 高雄左營區 凃雅*

970320 台南安平區 陳重*

565498 台中烏日區 黃慧*

1079616 桃園大園區 許妍*

383285 馮育*

316941 桃園中壢區 張夢*

273786 臺中北屯區 蔡秀*

296046 台中大肚區 劉淑*

1458387 新北板橋區 劉沛*

500930 新北三重區 張秋*

937173 台北中山區 陳凱*

1217612 臺北信義區 廖惠*

1473327 彰化彰化市 游莉*

263656 台中南區 陳怡*

198510 新北蘆洲區 許惠*

1414371 臺中太平區 江玉*

1257887 桃園龜山區 吳喬*

923034 桃園楊梅區 吳心*

403795 新北三重區 莊人*

1095519 新北中和區 游玉*

595680 新北土城區 邱淑*

1441477 高雄岡山區 林秀*

916207 桃園中壢區 詹蕙*

1400486 高雄苓雅區 章茗*

64283 台北信義區 金育*

390858 臺東太麻里鄉 王芷*

809324 新北汐止區 李秋*

932872 台中大里區 謝孟*

1472029 台中石岡區 連文*

1154934 苗栗竹南鎮 劉芃*

1177522 臺南中西區 蔡妤*

1430522 台南東區 吳佩*

196397 新北汐止區 廖雅*

1255348 新北中和區 林利*

526 新北蘆洲區 蔡環*

1019136 高雄仁武區 洪于*

944761 台南北區 陳怡*

1071093 桃園蘆竹區 陳芳*

196432 台中石岡區 劉思*

1576922 彰化二林鎮 許培*

1579940 臺中大甲區 鄭靜*

41354 新北新店區 馮晨*

1442197 新北三重區 洪華*

2221 新北新莊區 陳怡*

9632 桃園楊梅區 邱曼*

943092 雲林林內鄉 高敏*

282471 桃園中壢區 李沛*

1247906 新竹北區 顧可*

1464109 台北信義區 鄭佳*

1403218 苗栗苑裡鎮 李佳*

1070996 臺中潭子區 林智*

939572 新北汐止區 李瑞*

1114256 苗栗苗栗市 劉子*

112421 高雄梓官區 賴惠*

1004192 新竹湖口鄉 陳世*

928534 新竹東區 張觀*

198184 新北三重區 蔡以*

1176019 台中豐原區 游宗*

1473819 桃園中壢區 林良*

996598 新北泰山區 徐郁*

1056816 高雄仁武區 林長*

189219 高雄左營區 鄭丞*

911855 桃園中壢區 林嫣*

1431697 宜蘭員山鄉 楊芳*

616 台南麻豆區 邱斌*

1550722 高雄左營區 盧怡*

1082091 台南永康區 陳立*

991360 高雄小港區 李佳*

1456241 屏東泰武鄉 白瑞*

1545223 臺南仁德區 葉怡*

【1/3得獎名單】

1/3一年份衛生棉 得獎者：

高雄鳳山區 林秀*

高雄苓雅區 章茗*

新北中和區 張玉*

宜蘭員山鄉 黄麗*

新北蘆洲區 陳軍*

臺中西屯區 吳宥*

新北淡水區 鹿文*

臺南鹽水區 白如*

1/3量多型兩包 得獎者：

新北中和區 王文*

彰化大村鄉 黃冠*

宜蘭羅東鎮

臺中北區 江晨*

台中清水區 蔡粹*

高雄鼓山區 趙慧*

台中太平區 林建*

台北士林區 郭庭*

桃園平鎮區 賴威*

臺中太平區 吳宗*

台南永康區 陳雅*

屏東萬丹鄉 李成*

黃若*

嘉義大林鎮 張詩*

新北樹林區 杜函*

新竹竹東鎮 張莉*

新北新莊區 盧政*

台南新市區 林芳*

新北樹林區 林麗*

新北鶯歌區 游嘉*

屏東泰武鄉 白瑞*

新北三重區 洪華*

台中后里區 張純*

雲林虎尾鎮 郭璥*

台北中山區 許瓊*

新竹橫山鄉 林玎*

新北土城區 鍾佩*

新北三重區 賴盈*

屏東屏東市 侯美*

臺北大同區 蘇莉*

高雄岡山區 林秀*

臺中豐原區 王佳*

新北三峽區 張寧*

臺南安南區 洪采*

嘉義東石鄉 王姿*

新北三重區 陳秀*

台中西屯區 施婉*

花蓮玉里鎮 王*

台南麻豆區 鄭佳*

新北新莊區 許素*

台北中山區 陳昱*

高雄三民區 章瀞*

台北松山區 陳惠*

桃園八德區 金育*

台中石岡區 連文*

新北三重區 蔡綺*

台北內湖區 徐敏*

高雄前鎮區 陳之*

桃園蘆竹區 林秋*

臺中北區 陳慧*

高雄大社區 鄧蕙*

新竹竹北市 許夢*

台北信義區 陳宇* Una

高雄左營區 凃雅*

苗栗竹南鎮 陳小*

新北三重區 張秋*

新竹湖口鄉 章慧*

新北新店區 馮晨*

新北樹林區 沈祖*

臺南中西區 蔡妤*

台南東區 李韋*

高雄大寮區 盧子*

嘉義竹崎鄉 李適*

新北中和區 張玉*

台南仁德區 鄭旭*

彰化彰化市 游莉*

台北士林區 黃煒*

高雄苓雅區 章茗*

新北三重區 蔡雅*

新北中和區 游玉*

台北大同區 蘇佩*

台中北屯區 翁翊*

桃園大園區 許妍*

台南新市區 方逸*

新北新莊區 方

臺中中區 凃立*

新竹湖口鄉 陸*

台中大肚區 林靜*

高雄仁武區 吳宜*

林心*

【12/30得獎名單】

12/30一年份衛生棉 得獎者：



桃園中壢區 謝延*

台北信義區 張詠*

新北板橋區 楊子*

新北新莊區 陳玉*

桃園八德區 陳思*

台北士林區 陳懷*

苗栗苗栗市 張建*

嘉義朴子市 陳英*

12/30量多型兩包 得獎者：

台北中山區 楊子*

嘉義西區 洪雅*

新北蘆洲區 李夢*

臺北文山區 王慧*

台南仁德區 王郁*

彰化線西鄉 辛怡*

基隆安樂區 賴彥*

新北中和區 林雅*

臺中大甲區 陳琋*

台南安南區 莊佳*

彰化埔鹽鄉 施琬*

新北新莊區 許玉*

台北北投區 游佳*

新北三峽區 王雅*

臺中大甲區 李宜*

台中南屯區 許慧*

吳依*

臺北北投區 盧婉*

台北信義區 王育*

彰化彰化市 許方*

彰化彰化市 李麗*

新北汐止區 吳小*

桃園龜山區 張定*

新北淡水區 盧季*

新北中和區 楊甜*

新北三重區 吳娜*

桃園平鎮區 許紫*

新北永和區 陶伊*

臺中南屯區 林方*

台北中山區 蘇暐*

雲林斗六市 趙文*

桃園中壢區 林詩*

新北中和區 沈家*

臺南官田區 李淑*

高雄仁武區 林巧*

新北鶯歌區 杜孟*

新北板橋區 王郁*

新北蘆洲區 葉惠*

台中大里區 吳明*

彰化彰化市 郭柏*

台中神岡區 翁凌*

陳佳*

臺中南屯區 黃于*

嘉義民雄鄉 楊絲*

高雄前金區 蔡雅*

新北泰山區 盧明*

新北三重區 徐嘉*

新竹東區 廖婉*

高雄苓雅區 黃慧*

台中北屯區 蕭宇*

台中北屯區 黃雨*

新北汐止區 李心*

彰化員林市 顧秀*

台東臺東市 鄭舒*

高雄苓雅區 尤苙*

高雄三民區 林慧*

臺南下營區 沈羿*

高雄苓雅區 謝幸*

台北萬華區 朱鳳*

台南新市區 郭佳*

新北三重區 吳嫜*

桃園平鎮區 吳俞*

高雄鳳山區 徐瑞*

新北五股區 鄭韵*

花蓮花蓮市 林雅*

臺北中正區 侯惠*

新北永和區 黃*

台中龍井區 蔡翠*

新北中和區 林筱*

屏東內埔鄉 古惠*

彰化田中鎮 顏孟*

高雄鳳山區 蔡惠*

臺南永康區 陳盈*

基隆暖暖區 陳怡*

台北松山區 林倢*

臺中北屯區 鄭淑*

宜蘭員山鄉 藍才*

台北北投區 謝雅*

苗栗苗栗市 林宜*

台南安南區 鄭修*

【12/29得獎名單】

12/29一年份衛生棉 得獎者：

台中北屯區 陳姿*

雲林崙背鄉 李采*

台南仁德區 鄭旭*

臺北信義區 楊琇*

雲林莿桐鄉 廖婉*

高雄三民區 林佳*

嘉義大林鎮 李苑*

苗栗三義鄉 何昌*

12/29量多型兩包 得獎者：

新北汐止區 鍾櫻*

台北信義區 傅芷*

苗栗竹南鎮 朱奕*

新北汐止區 李曉*

新北新店區 李心*

苗栗苑裡鎮 周盈*

新北淡水區 卓宜*

台南永康區 江育*

嘉義民雄鄉 何嘉*

新北中和區 黃千*

高雄鹽埕區 陳穎*

台中龍井區 劉睿*

雲林虎尾鎮 胡雅*

新北蘆洲區 黃宥*

桃園八德區 劉姵*

新北中和區 林巧*

桃園龍潭區 林益*

新北淡水區 黃瀅*

高雄鼓山區 陳盈*

桃園桃園區 陳頤*

台南歸仁區 鍾雪*

新北新店區 黃欐*

新北板橋區 高生*

台北中正區 蔡佩*

嘉義西區 廖淑*

新北板橋區 陳宏*

新北三重區 何勇*

彰化秀水鄉 施慧*

新北三重區 楊長*

新竹竹東鎮 羅文*

臺中太平區 曾莉*

新北三重區 蔡國*

桃園大溪區 王世*

高雄三民區 蔡旻*

新北中和區 陳茹*

新北土城區 劉家*

基隆中正區 李佩*

彰化彰化市 李政*

臺中南區 吳欣*

基隆仁愛區 趙翊*

臺中西屯區 邱郁*

高雄苓雅區 張蕎*

臺北大同區 柯姵*

新北新莊區 許純*

張巧*

新竹竹東鎮 錢*

高雄三民區 陳秀*

高雄鳳山區 吳雅*

高雄鳳山區 蔡旻*

臺中豐原區 林芳*

新北樹林區 簡紹*

台南東區 李伊*

台南南區 葉青*

台南南區 杜敏*

台南六甲區 謝妤*

新北土城區 王淑*

台南新市區 林芳*

苗栗竹南鎮 張馨*

臺北信義區 楊琇*

臺中西區 張郁*

新北淡水區 劉淑*

新北蘆洲區 吳宇*

台中北屯區 鍾芮*

桃園中壢區 陳玉*

張筱*

新北板橋區 龔千*

基隆安樂區 廖珮*

南投南投市 謝慧*

南投埔里鎮 陳詩*

臺南永康區 沈欣*

新北新店區 謝明*

新北新店區 林珮*

臺北信義區 黃芝*

台南仁德區 黃莉*

台北北投區 莊巧*

新北新莊區 黃佩*

臺南永康區 陳亭*

新北林口區 廖婉*

臺中西屯區 吳怡*

新北中和區 李曉*

--

【12/28得獎名單】

12/28一年份衛生棉 得獎者：

1425258 新北林口區 蔡佩*

944959 台北南港區 陳怡*

337320 高雄仁武區 吳宜*

1365257 高雄前鎮區 顏妙*

954619 台中太平區 江緹*

1250099 臺南歸仁區 羅乃*

1096572 屏東屏東市 任國*

1441013 新北八里區 郭芸*

12/28量多型兩包 得獎者：

190545 高雄左營區 鄭淯*

1451317 嘉義朴子市 郭婉*

1576888 臺中大甲區 陳炫*

1161203 高雄左營區 蘇怡*

340869 桃園八德區 陳思*

58302 基隆仁愛區 黃雯*

1255745 施俐*

1538585 臺中北屯區 賴佩*

1540536 屏東東港鎮 蔡瑞*

15828 彰化彰化市 黃惠*

1535905 嘉義西區 陳樂*

1405365 宜蘭羅東鎮 林妍*

1073362 台北士林區 張淑*

940401 嘉義梅山鄉 黃音*

1026888 台中梧棲區 紀臻*

1551329 臺南東山區 林祺*

921331 新北三重區 李沛*

1466593 臺南新營區 卓淑*

198173 桃園桃園區 陳淑*

1449636 台中北區 劉芳*

1246982 雲林斗六市 徐麗*

1078563 新北板橋區 李家*

1185682 桃園楊梅區 劉涵*

1511245 彰化芳苑鄉 劉宥*

1536968 桃園蘆竹區 鄭詩*

1511709 彰化彰化市 蕭莛*

201943 新北中和區 魏英*

1150332 新北土城區 汪尹*

201093 高雄三民區 陳婉*

1367405 新北五股區 陳振*

1574976 高雄前鎮區 陳文*

27781 新北林口區 盧巧*

1502523 臺中西屯區 閔字*

748624 新竹竹北市 鄭旭*

823798 臺中南區 賴靖*

1402605 桃園中壢區 王品*

200942 雲林元長鄉 李育*

485864 桃園大園區 蕭佐*

1513654 新北汐止區 姚少*

1403156 新北汐止區 吳淑*

968501 新北土城區 盧曉*

1184357 臺南南區 高千*

1062433 新北中和區 陳汶*

1382940 高雄鳳山區 穆玉*

1240393 苗栗頭屋鄉 李嘉*

27781 新北林口區 盧巧*

1413289 桃園桃園區 胡碧*

748624 新竹竹北市 鄭旭*

570806 新北泰山區 蔡文*

1438132 花蓮吉安鄉 胡燕*

39799 台中潭子區 林芳*

1250518 高雄岡山區 王雯*

6888 台中北屯區 黃鈺*

953484 台南新市區 戚歆*

1205411 台北松山區 陳宜*

1438397 新北中和區 郭佩*

1475867 桃園蘆竹區 顏嘉*

59696 高雄左營區 盧怡*

1549270 新北蘆洲區 廖瀅*

301653 嘉義布袋鎮 蕭珮*

1145821 新北三重區 李思*

1247319 彰化彰化市 邱雯*

1503827 台南善化區 吳艾*

298560 臺中西屯區 楊萱*

1125614 台中烏日區 陳月*

1225660 新北板橋區 呂宜*

933881 花蓮花蓮市 李靜*

501283 嘉義竹崎鄉 黃音*

1228176 高雄甲仙區 霍素*

914346 彰化彰化市 楊陵*

1157376 台北中山區 彭惠*

823798 臺中南區 賴靖*

1247072 廖純*

544279 彰化二水鄉 林鳳*

1073147 新北中和區 謝佳*

1538588 臺中北屯區 賴佩*

1549460 新北五股區 余金*

1233204 台北中正區 邱湘*

415995 新竹湖口鄉 黃嵐*

1060138 桃園平鎮區 吳思*

--

【12/27得獎名單】

12/27一年份衛生棉 得獎者：

321899 台南將軍區 王韻*

1195686 花蓮吉安鄉 何雅*

1397942 屏東內埔鄉 王芊*

223860 新北新莊區 李盈*

218866 黃慧*

1407277 高雄旗山區 陳榮*

1502948 高雄楠梓區 曾雅*

232763 桃園平鎮區 余柔*

12/27量多型兩包 得獎者：

1072470 臺中北區 洪佳*

927464 新北五股區 黃靖*

1547428 新北汐止區 劉怡*

1544936 新北三重區 鍾心*

972882 新竹竹東鎮 范婕*

937290 新北板橋區 黃美*

2856 新北林口區 盧麗*

1048855 新北三重區 楊庭*

6642 彰化彰化市 江素*

532574 桃園蘆竹區 李佩*

1441172 花蓮花蓮市 邵億*

1068259 新北汐止區 連宇*

532332 新北中和區 黃美*

1064573 桃園桃園區 李幸*

1041913 桃園八德區 許云*

1234559 新北中和區 林星*

1577915 新北三重區 蕭旻*

13588 桃園大園區 馮郁*

1191775 臺北內湖區 謝滕*

197850 台北北投區 張汶*

4796 新北五股區 周鈺*

1215294 高雄鳳山區 楊恩*

938754 王沛*

1169939 彰化大村鄉 賴奕*

1195236 高雄茄萣區 郭育*

1449265 桃園中壢區 朱立*

990117 魏秀*

1551872 臺北中山區 游婷*

1072240 桃園蘆竹區 張美*

914966 新北汐止區 李思*

1248320 臺北信義區 謝凱*

1064068 台中西屯區 陳佳*

100426 新北板橋區 林芳*

1013384 台中西屯區 郭欣*

1551147 彰化伸港鄉 曾于*

744 桃園蘆竹區 陳建*

82962 新北樹林區 許凱*

197294 雲林斗六市 邱維*

1479572 台南南區 黃宣*

1244590 林代*

198657 台中神岡區 楊筱*

18115 臺北大同區 鄭羽*

944781 雲林莿桐鄉 廖婉*

962709 新北新莊區 黃珮*

524800 高雄苓雅區 曾怡*

938396 基隆安樂區 林亞*

1411741 林怡*

1542524 新竹香山區 朱玉*

1089356 桃園中壢區 詹鳳*

26645 新竹湖口鄉 張雯*

1214456 臺南永康區 林咨*

954973 新北永和區 吳昱*

1483157 台中大雅區 鍾宜*

301710 桃園蘆竹區 王淳*

1540201 新北板橋區 林芮*

991904 新竹竹東鎮 洪宥*

1577234 新北新莊區 陳玉*

1577750 台中大肚區 顏雨*

14733 台中豐原區 江幸*

258697 柯雨*

9856 臺南仁德區 李芝*

686622 苗栗苑裡鎮 曾怡*

1085980 台北中山區 邱渝*

327508 新北板橋區 林為*

946086 新北淡水區 蕭宛*

1401909 桃園桃園區 林谷*

148537 臺南仁德區 王郁*

1072253 台北中山區 葉湘*

1255841 高雄仁武區 吳采*

939902 彰化埔鹽鄉 施芊*

1219750 台中龍井區 矮*

953232 台北大安區 夏靖*

1073648 南投草屯鎮 莊智*

1132642 新北三重區 劉盈*

1393849 臺中清水區 翁雅*

1244493 宜蘭冬山鄉 蕭宛*

1406719 臺南新化區 陳奕*

540751 臺中沙鹿區 王培*

1165624 新北三重區 徐美*

1103605 台東臺東市 薛婷*

--

【12/24得獎名單】

12/24一年份衛生棉 得獎者：

88325 臺北松山區 蔡興*

11950 台中龍井區 呂和*

57749 臺南佳里區 陳怡*

1539843 新北深坑區 呂小*

1181801 高雄路竹區 蘇桂*

12575 臺中烏日區 魏婕*

23191 基隆信義區 吳曉*

513191 桃園大溪區 張加*

12/24量多型兩包 得獎者：

370571 台中西屯區 顏維*

321899 台南北門區 王靜*

181472 雲林虎尾鎮 賴湘*

1562644 臺中龍井區 陳春*

1074420 嘉義布袋鎮 沈萬*

938408 新北新店區 楊麗*

913008 嘉義西區 彭暄*

1083055 新北永和區 李怡*

507908 台北北投區 陳亮*

1457858 高雄小港區 李梅*

1498593 屏東屏東市 吳碧*

334404 臺南永康區 鄭乃*

1163789 新北中和區 白逸*

959454 新北三重區 趙慧*

939571 雲林斗六市 陳怡*

915458 台北萬華區 葉玉*

1233455 嘉義西區 洪雅*

1449674 台南官田區 李昕*

1202927 台南安平區 萬姵*

276602 臺北信義區 王姵*

1071304 臺北中正區 孫婉*

1122060 新北永和區 林紹*

367397 新北永和區 蕭舒*

1214219 臺北南港區 葉昭*

1010125 台中豐原區 林沛*

1138497 桃園桃園區 游雅*

1218661 高雄三民區 鄭文*

969563 基隆信義區 鄧家*

1428530 彰化彰化市 陳芷*

976275 高雄小港區 黃郁*

1243931 新北板橋區 張薾*

181089 桃園中壢區 陳怡*

1280013 新北板橋區 陳妙*

1069202 新北板橋區 李翊*

1071040 苗栗通霄鎮 黃子*

1066631 新北新莊區 王意*

1234303 台北南港區 游淳*

198172 台北北投區 廖小*

196821 桃園平鎮區 賴秋*

10813 高雄大寮區 林瑋*

1172561 台中潭子區 高子*

1481687 新北貢寮區 羅煜*

1125213 台北士林區 林宜*

199987 新北三重區 林秀*

1551476 桃園蘆竹區 黃雪*

1559997 台中豐原區 張家*

1449282 高雄楠梓區 蕭美*

1488599 桃園龜山區 郭羽*

1537799 雲林西螺鎮 蕭秀*

9876 台中南屯區 廖詩*

928091 雲林莿桐鄉 游芷*

1499280 新竹東區 紀美*

194682 桃園平鎮區 周千*

1388769 新北中和區 陳虹*

644814 桃園八德區 曾佳*

309376 台中北屯區 黃詩*

910965 基隆中正區 徐翠*

1343055 陳盈*

4963 桃園中壢區 劉珅*

501931 高雄鼓山區 陳盈*

1448665 新竹東區 姚靜*

466915 新竹北區 彭婉*

44711 嘉義東區 蔡宜*

1576278 台中東勢區 詹宸*

43188 高雄新興區 徐雅*

1059767 臺南安平區 王雅*

1442223 臺北松山區 蘇玉*

434558 彰化溪湖鎮 梁如*

127899 臺北大安區 戴之*

1433666 新北瑞芳區 張淑*

1534763 花蓮花蓮市 莊紫*

1114241 台北大安區 曾宇*

201467 基隆暖暖區 溫珮*

471875 台南山上區 蕭育*

1576822 新北三重區 鄭惠*

1575705 高雄林園區 楊慧*

10702 高雄鳥松區 廖婉*

173947 臺南北區 蔡孟*

196541 桃園平鎮區 劉淑*

1334759 基隆中正區 陳文*

--

【12/23得獎名單】

12/23一年份衛生棉 得獎者：

新北淡水區 LIN SHA CHI

花蓮吉安鄉 柯欣*

桃園龜山區 林依*

臺中西屯區 李亭*

臺北松山區 張偉*

新竹北區 彭婉*

新北板橋區 林建*

新北蘆洲區 蔡羽*

12/23量多型兩包 得獎者：

桃園桃園區 陳秋*

台中北屯區 張哲*

新北樹林區 黃婉*

彰化埤頭鄉 張逸*

臺北南港區 葉昭*

台北士林區 姚翔*

彰化田中鎮 鄭易*

高雄楠梓區 馬儷*

台東東河鄉 陳冠*

新北蘆洲區 林依*

雲林莿桐鄉 廖香*

雲林虎尾鎮 許恆*

台南新市區 劉書*

臺中后里區 林惠*

嘉義民雄鄉 劉棠*

臺北北投區 陳怡*

彰化秀水鄉 蘇億*

台北信義區 黃惠*

雲林虎尾鎮 廖昱*

臺中太平區 陳韋*

高雄鳳山區 歐巧*

新北八里區 黃*

花蓮吉安鄉 柯欣*

新北板橋區 王昶*

台南歸仁區 佘家*

高雄旗津區 許慈*

台中北屯區 林芳*

新北新店區 謝忠*

新北永和區 藍欣*

屏東屏東市 邱真*

新北五股區 許雅*

台中潭子區 陳美*

新北新莊區 廖昱*

新北土城區 莊淑*

臺南官田區 林顯*

新北板橋區 諶雅*

台北中山區 黃怡*

台中豐原區 林妤*

臺中西屯區 李亭*

苗栗頭份市 黃雅*

基隆七堵區 宋倢*

台中龍井區 楊雅*

高雄三民區 黃乙*

臺北大安區 李怡*

彰化員林市 柯欣*

台中東區 林君*

高雄鳳山區 鄭郁*

桃園楊梅區 黎睿*

高雄前鎮區 陳婉*

新北樹林區 吳敏*

新北板橋區 曾筠*

臺中大里區 蕭育*

基隆七堵區 許渝*

宜蘭壯圍鄉 林思*

台中大里區 林侑*

基隆安樂區 林東*

桃園桃園區 黃嘉*

新竹新豐鄉 陳鵲*

高雄橋頭區 謝惠*

屏東內埔鄉 劉一*

臺北北投區 吳紹*

高雄岡山區 蔡奇*

高雄鳳山區 王若*

雲林斗南鎮 陳右*

高雄左營區 Sih-Ji Hua

高雄旗山區 陳玉*

新北新莊區 林思*

新北新店區 顏瑜*

新北中和區 李雪*

新北新店區 江佳*

台北文山區 高筠*

台北松山區 康馨*

彰化田中鎮 謝孟*

台中大里區 吳沂*

台北大安區 張齡*

新北淡水區 莊泰*

彰化員林市 張鳳*

臺中市中區 蕭正*

基隆仁愛區 凌紫*

新北三峽區 楊景*

--

【12/22得獎名單】

12/22一年份衛生棉 得獎者：

台北大同區 蔡宜*

新竹竹北市 林佳*

新北新莊區 王麗*

雲林斗南鎮 陳右*

新北永和區 孔沁*

彰化員林市 陳星*

嘉義朴子市 郭婉*

新北五股區 曾至*



12/22量多型兩包 得獎者：

新竹竹北市 李佩*

新北板橋區 曹詠*

台北萬華區 呂礎*

新北板橋區 侯瑞*

嘉義東區 黃冠*

臺南永康區 蘇怡*

新北蘆洲區 蔡沛*

新北泰山區 黃耀*

桃園觀音區 許孆*

雲林臺西鄉 李漢*

桃園平鎮區 劉秉*

新北板橋區 林雅*

臺北大安區 施孟*

臺北信義區 黃書*

嘉義水上鄉 蔡錦*

高雄楠梓區 林曉*

臺北士林區 宋明*

高雄小港區 邱雪*

雲林虎尾鎮 許哲*

桃園八德區 周介*

台南新市區 吳珮*

臺北大安區 張婉*

桃園中壢區 謝延*

南投竹山鎮 林家*

臺南安平區 蔡佩*

新北土城區 林淑*

新北林口區 劉雅*

雲林大埤鄉 黃瑩*

台中沙鹿區 蔣汶*

嘉義東區 林麗*

新北中和區 陳瑞*

屏東東港鎮 蔡麗*

新北永和區 孔沁*

臺南安南區 鄭怡*

桃園中壢區 林玉*

臺中太平區 陳秀*

嘉義東區 黃淑*

高雄小港區 伍豐*

新北土城區 鄭庭*

臺北大同區 楊茂*

台中豐原區 蔡秀*

桃園平鎮區 蘇素*

桃園中壢區 王士*

桃園中壢區 顏譯*

臺中大里區 劉靜*

臺北士林區 鍾政*

新北板橋區 林裕*

新北土城區 林玉*

新竹竹北市 林佳*

彰化北斗鎮 許宮*

臺中大甲區 張嫆*

新北鶯歌區 樊書*

雲林斗南鎮 廖得*

桃園大園區 蔡宜*

新北三峽區 蘇候*

臺南安南區 許瑞*

新北汐止區 李元*

臺北文山區 劉家*

台北萬華區 高樹*

桃園大園區 陳淑*

台北文山區 陳上*

臺中太平區 蔡雅*

苗栗三義鄉 何昌*

臺北中正區 萬心*

新北樹林區 林書*

桃園中壢區 李東*

桃園中壢區 陳明*

高雄鳳山區 黃竑*

苗栗苗栗市 劉錦*

台中大雅區 宋倩*

新北新莊區 王麗*

新北汐止區 劉智*

臺北中山區 郭秀*

苗栗銅鑼鄉 邱仲*

台北士林區 黃美*

台中沙鹿區 蔣汶*

雲林虎尾鎮 許庭*

新北新莊區 潘祈*

桃園大園區 蔣玠*

高雄鼓山區 陳忠*

--

【12/21得獎名單】

12/21一年份衛生棉 得獎者：

臺北士林區 鍾政*

新北三峽區 徐瑋*

台南安南區 黃琨*

桃園蘆竹區 陳亞*

臺南永康區 江家*

台中南屯區 王思*

新北板橋區 江婉*

台南南區 葉怡*

12/21量多型兩包 得獎者：

新北板橋區 林建*

新北新莊區 張瑜*

臺中南區 陳職*

台北信義區 簡至*

彰化溪州鄉 宋宜*

新北板橋區 洪璿*

桃園龜山區 謝旻*

桃園蘆竹區 黃雅*

南投名間鄉 李佳*

南投草屯鎮 楊傑*

嘉義民雄鄉 林佳*

高雄三民區 陳姿*

高雄旗山區 張譯*

高雄三民區 陳慧*

基隆中山區 林姿*

桃園中壢區 黃惠*

高雄三民區 張文*

桃園中壢區 梁博*

桃園楊梅區 陳宥*

新北蘆洲區 李志*

南投水里鄉 謝小*

臺北中山區 王智*

嘉義朴子市 陳慧*

桃園八德區 林執*

桃園新屋區 陳明*

臺中大里區 林漢*

新竹東區 徐志*

桃園中壢區 賴彥*

桃園中壢區 莊佳*

新北樹林區 吳鈺*

新北三峽區 徐瑋*

台南麻豆區 李婉*

臺北中山區 李彥*

宜蘭宜蘭市 陳孟*

台北士林區 林佳*

新北土城區 呂蓓*

新北新莊區 贺*

新北中和區 謝騏*

台南永康區 陳思*

新北三重區 陳怡*

台中西屯區 劉惠*

台中西屯區 洪偉*

臺南永康區 江家*

苗栗頭份市 饒育*

台北松山區 陳惠*

台中大里區 陳怡*

彰化田尾鄉 李佩*

桃園平鎮區 姜庭*

桃園大園區 許譯*

台北松山區 張哲*

新北板橋區 老嘉*

新北泰山區 周芳*

新北板橋區 林揚*

屏東內埔鄉 曾俐*

嘉義布袋鎮 蕭雅*

台南永康區 廖曉*

台北大安區 樓羿*

台北信義區 李盛*

新竹竹北市 彭資*

桃園中壢區 梁博*

新北中和區 薛薌*

新北土城區 高欣*

彰化永靖鄉 江惠*

桃園龍潭區 王泳*

新竹竹北市 苗書*

彰化彰化市 楊嬿*

桃園桃園區 黃彥*

台中南屯區 王思*

高雄三民區 Sun Che

新北鶯歌區 陳淑*

新北蘆洲區 黃筠*

桃園桃園區 吳孟*

桃園大園區 許妍*

高雄岡山區 陳淑*

新北土城區 吳佳*

臺南下營區 曾美*

新北板橋區 郭庭*

臺南安平區 蔡佩*

臺北松山區 洪宜*

彰化鹿港鎮 江筑*

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【12/20得獎名單】

12/20一年份衛生棉 得獎者：

基隆中山區 張閔*

苗栗縣苗栗市 方美*

台中石岡區 郭美*

基隆安樂區 林沚*

南投名間鄉 林呈*

桃園市桃園區 謝佩*

新北三重區 鐘辰*

桃園大園區 張慧*



12/20量多型兩包 得獎者：

高雄前鎮區 湯琬*

新北土城區 林玉*

宜蘭冬山鄉 徐美*

高雄左營區 廖亭*

桃園蘆竹區 林佩*

桃園中壢區 柯筠*

桃園中壢區 戴惠*

新北汐止區 林榆*

台中北屯區 陳姿*

苗栗苗栗市 方美*

台南仁德區 胡怡*

新北三重區 林采*

臺南佳里區 黃琪*

彰化員林市 呂惠*

新北中和區 張瓊*

基隆安樂區 葛昕*

新北三重區 高瑞*

金門金城鎮 鄧世*

新北新莊區 陳艷*

新北新莊區 陳又*

金門金寧鄉 翁芷*

新北汐止區 張雅*

臺北文山區 朱依*

台中神岡區 王筱*

新北土城區 方旨*

台南東區 陳盈*

基隆安樂區 林沚*

張瓊*

高雄鳳山區 陳怡*

新北三重區 高瑞*

新竹竹北市 林美*

高雄前鎮區 顏妙*

新北樹林區 王綾*

高雄前鎮區 林小*

桃園平鎮區 陳芝*

新北林口區 蔡佩*

台北文山區 姜佩*

新北三重區 李美*

台中石岡區 郭美*

新北三重區 陳怡*

臺中龍井區 林玟*

嘉義朴子市 陳英*

新竹湖口鄉 江秋*

新竹香山區 蔡晴*

高雄小港區 賴*

彰化員林市 施伯*

苗栗竹南鎮 鄭蕙*

新北新莊區 李祖*

新北板橋區 吳凌*

新北五股區 邱皓*

台中大甲區 王英*

台北中正區 陳宜*

臺北萬華區 陳怡*

台北北投區 吳秀*

苗栗竹南鎮 鍾智*

新北板橋區 游志*

新北汐止區 林美*

新北土城區 林淑*

苗栗竹南鎮 林家*

新北永和區 藍憶*

高雄仁武區 李真*

新北蘆洲區 柯諭*

臺北中山區 王智*

花蓮光復鄉 吳怡*

新北土城區 楊順*

臺南安南區 林莠*

彰化社頭鄉 黃泓*

台南中西區 張玉*

台中北屯區 葉玟*

臺北松山區 蔡雁*

台南南區 葉怡*

桃園桃園區 謝佩*

高雄鼓山區 黃御*

台南安南區 郭富*

臺中大里區 林佩*

臺中北區 楊淑*

高雄左營區 陳詒*

臺中清水區 白欽*

臺南南區 鐘曉*

新北三重區 張妙*