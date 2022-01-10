　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午休下注馬上省4千　多人豪領「一年份衛生棉」　iPhone13順手帶回家

App活動小組／綜合報導

一年份衛生棉持續豪送ing！得獎人數已逾千人，想帶好禮回家要趁早！

每個平日中午12:00準時打開新聞雲App，從會員中心進入「全民搶寶」，使用東森幣下注即可參加，農曆年前天天有獎，大獎總價值4,644元一年份衛生棉，天天抽出88名幸運兒！加碼送iPhone13，第二支iPhone13將於1/14抽出！

每次下注都有機會再抽iPhone13！第二梯次iPhone13將於1/14(五)18:00前抽出，把握開獎前最後機會，立即下注去！

※新會員小訣竅：新會員綁定最多可即領1,188枚東森幣，即領即下注！
《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獎品怎麼送】

活動時間自12月20日(一)起，至2022年1月28日止，平日抽、假日換，總計3,750名幸運兒，獎品多到閃都閃不掉！

-

1.平日限時抽

平日天天限時下注，請於開放下注時間，打開新聞雲App，由會員中心進入「全民搶寶」活動。使用東森幣下注，就有機會抽中三大禮：

⏱限時12:00~13:00下注，抽「衛生棉一年份」大呵護。
⏱限時12:00~14:00下注，抽「兩包好體驗」享輕福。

提醒您，每次下注，都有機會抽iPhone13！每兩週就送出一支！

-

2.假日限量換

假日好康不間斷！每週六上架會員中心「好禮回饋區」，週週釋出150名以上。

趕快使用新聞雲App看新聞、存好東森幣，準時把好禮換回家！

＊App會員中心跑馬燈，會有上架時間提示喔。

《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

【三步驟準備被呵護】

1.下載新聞雲App
【點我下載】

2.註冊ETtoday新聞雲會員

3.綁定東森購物會員帳號，新會員綁定後即獲得300東森幣，可開始下注、兌換。

（如無東森購物網帳號，請記得註冊喔！）

《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

小訣竅1：天天打開新聞雲App，登入、瀏覽、分享新聞，每天最多可再得60枚東森幣。
小訣竅2：留意會員中心跑馬燈，新會員專屬活動，可多領888枚東森幣！

12/20(一)起，至2022年1月28日，快下載ETtoday新聞雲App，加入三千幸運姊妹們的行列！


【點我下載】

--

※得獎人將會在App會員中心「我的兌換券」，收到得獎通知。

【第一梯次 iPhone 13得獎人】

【1/7得獎名單】

1/7一年份衛生棉　得獎者：

1581182 台南仁德區 葉榮*
1137269 新北蘆洲區 黃宥*
1216670 臺南北區 施長*
1178981 桃園大園區 蔣玠*
1128587 臺南安南區 黃幸*
1005520 高雄楠梓區 柳博*
1064583 高雄旗山區 陳玉*
1128707 台南六甲區 張嘉*

1/7量多型兩包　得獎者：

1115939 台中大里區 盧孟*
1177128 高雄楠梓區 莊慧*
961896 基隆安樂區 林倢*
1535395 高雄湖內區 蘇于*
945168 新北淡水區 黃馨*
585695 台南安平區 簡佩*
1004218 基隆暖暖區 張秀*
1231992 桃園八德區 張麗*
971018 高雄岡山區 林秀*
1495596 台北士林區 陳慈*
1442141 台北文山區 江庭*
973035 新北板橋區 連千*
362615 新北土城區 周卉*
927127 高雄彌陀區 高寧*
371952 基隆信義區 鄧家*
914174 新北板橋區 游安*
25364 新北永和區 鍾惠*
1014432 高雄前鎮區 王貴*
196544 雲林元長鄉 石雅*
1448786 桃園桃園區 林秋*
8343 新竹竹北市 蘇雅*
112192 新北三峽區 楊凱*
910641 臺中清水區 楊惟*
1582075 台南北區 吳汶*
1576236 新北三重區 吳建*
41207 桃園楊梅區 鄒淵*
61057 桃園龍潭區 施柏*
961732 台北中山區 林哲*
1091124 高雄大社區 邱品*
1394157 新北三重區 蕭博*
1052960 臺中北區 江晨*
997750 台北大安區 鄭琪*
683878 彰化埤頭鄉 李明*
1581976 新北鶯歌區 陳佳*
357044 嘉義大林鎮 簡嘉*
7202 台南北區 鄭家*
1431679 新北新莊區 劉怡*
1580369 新北板橋區 鄭翔*
1449512 桃園桃園區 胡照*
1444382 新北三重區 郭心*
1388796 新北新店區 鄭雅*
198798 新北新店區 李玉*
1354233 新北淡水區 李惠*
951098 基隆信義區 林黎*
984242 雲林褒忠鄉 謝安*
1215766 南投南投市 蕭芝*
350572 台北內湖區 林怡*
1454254 彰化員林市 蘇莉*
1542459 台北內湖區 張碧*
950044 臺北內湖區 黃子*
1552770 南投南投市 洪琳*
1245731 台南南區 陳虹*
472387 屏東高樹鄉 吳晨*
261842 新北新莊區 陳婉*
532693 桃園八德區 劉冠*
716001 新北新莊區 張愷*
1191713 台中東勢區 李紜*
166096 桃園中壢區 陳淑*
1453113 新北板橋區 曹依*
948052 新北蘆洲區 張錦*
1578964 臺北北投區 陳晉*
917927 新北泰山區 許淑*
1235355 新竹芎林鄉 鄭庭*
210981 高雄小港區 佘采*
1526604 桃園八德區 滕如*
1003251 李麗*
22036 新北新莊區 陳筱*
266343 新北樹林區 陳宇*
206016 花蓮花蓮市 郭王*
1081839 新竹竹北市 黃皓*
4894 臺北內湖區 吳嫜*
971045 高雄岡山區 邱思*
1080654 台南佳里區 盧孟*
198489 雲林虎尾鎮 章婉*
1426185 彰化伸港鄉 林姿*
1004423 台中西區 黃詩*
971299 彰化秀水鄉 梁虹*
367558 高雄三民區 陳蓉*
2950 嘉義水上鄉 許雲*
1048724 台北大安區 劉郁*

【1/6得獎名單】

1/6一年份衛生棉　得獎者：

台中東區 周思*
高雄前鎮區 楊依*
臺南北區 吳淑*
新北中和區 陳庭*
新北泰山區 蔡明*
彰化埔鹽鄉 施堯*
新北中和區 張延*
高雄左營區 鄭進*

1/6量多型兩包　得獎者：

彰化彰化市 周欣*
屏東恆春鎮 張糯*
新北新莊區 蔡佳*
新北蘆洲區 胡嘉*
新竹東區 林怡*
新北板橋區 陳麗*
雲林莿桐鄉 林芳*
屏東屏東市 黃子*
新竹香山區 葛依*
苗栗竹南鎮 張瀛*
臺北士林區 李佳*
彰化員林市 游佳*
高雄鳳山區 謝昀*
台中豐原區 吳季*
苗栗通霄鎮 麥淑*
臺北士林區 李旻*
新竹北區 陳虹*
高雄三民區 常雅*
新北新莊區 葉千*
屏東新園鄉 周秀*
臺中豐原區 何淑*
台中霧峰區 林君*
高雄鳳山區 張淑*
宜蘭冬山鄉 賴姿*
劉欣*
台北中正區 陳惠*
新北中和區 洪慧*
臺南佳里區 黃瀞*
雲林斗南鎮 沈宜*
嘉義西區 江郁*
台中南區 洪珮*
台中北屯區 翁千*
新北三重區 吳沂*
屏東屏東市 劉譯*
臺南北區 吳晶*
花蓮花蓮市 謝佳*
高雄楠梓區 陳欣*
台北萬華區 莊璧*
雲林斗六市 余宜*
高雄旗山區 柯惠*
台南永康區 黃冠*
臺北士林區 陳明*
台中潭子區 鍾宜*
臺北文山區 黃瓈*
王育*
高雄岡山區 黃文*
桃園中壢區 黃玉*
台中北區 楊素*
臺中西屯區 周美*
臺南中西區 沈秀*
高雄鳳山區 蘇品*
台北大同區 劉小*
台北中正區 詹美*
台北內湖區 張鳳*
臺中南區 李蕙*
台北中山區 王琳*
新北新莊區 李韋*
新北新莊區 林詠*
台南永康區 鄭丞*
桃園龍潭區 蔡建*
宜蘭員山鄉 李柏*
台北信義區 李詩*
嘉義東區 林建*
新北中和區 趙自*
台中東區 郭佳*
苗栗苗栗市 張建*
苗栗苗栗市 葉天*
宜蘭五結鄉 廖國*
臺南永康區 孫偉*
高雄岡山區 傅正*
新竹東區 葉勝*
雲林褒忠鄉 何金*
桃園桃園區 黃遠*
新北中和區 蔡蕙*
高雄岡山區 黃麗*
新北中和區 林敏*
高雄大社區 郭彥*
台中龍井區 戴瑀*
台南永康區 徐淑*
新北三重區 吳娜*

【1/5得獎名單】

1/5一年份衛生棉　得獎者：

台中清水區 王慧*
新北新莊區 廖怡*
台中東區 謝穎*
臺北信義區 陳雅*
桃園龜山區 林雨*
新北鶯歌區 童元*
彰化彰化市 温豈*
新北板橋區 李昶*

 

1/5量多型兩包　得獎者：

新北板橋區 張巧*
臺中大肚區 蕭淑*
台北萬華區 楊雅*
桃園桃園區 陳詩*
桃園八德區 葉芳*
台中南屯區 陳怡*
台北松山區 杜芸*
高雄楠梓區 陳依*
花蓮花蓮市 林欣*
新竹北區 呂雅*
新北三峽區 莊馥*
桃園龜山區 Lin*
台中沙鹿區 莊菱*
新竹香山區 楊梓*
彰化員林市 吳秀*
屏東新園鄉 楊婉*
新北新莊區 林佳*
台南新市區 王心*
台北松山區 呂宜*
高雄大社區 賴韻*
屏東潮州鎮 羅*
高雄三民區 王秀*
新北板橋區 許*
彰化伸港鄉 李珮*
台中南屯區 陳靜*
南投南投市 邱珮*
屏東屏東市 陳蕙*
台南東區 陳儀*
臺中南屯區 林小*
黃奕*
臺中梧棲區 陳詩*
新北土城區 李宣*
桃園龍潭區 閻*
臺中南區 陳淑*
台中北屯區 李宛*
雲林二崙鄉 陳玟*
桃園桃園區 呂玟*
台中西屯區 陳嬿*
台中大肚區 甘倍*
桃園觀音區 郭孟*
新竹橫山鄉 高筱*
新北淡水區 璐嫚****
新北永和區 陳思*
新北板橋區 江雅*
台中北區 侯葦*
彰化社頭鄉 曹芳*
彰化伸港鄉 柯進*
桃園桃園區 張鎧*
基隆仁愛區 郭庭*
台中豐原區 顏名*
台中龍井區 黃勇*
彰化彰化市 黃韋*
台北大安區 張雅*
台北南港區 潘志*
桃園蘆竹區 劉偉*
臺中西屯區 潘育*
桃園八德區 吳志*
桃園中壢區 葉忠*
高雄鳳山區 呂蓓*
新竹湖口鄉 姚定*
苗栗頭份市 賴俊*
新北新莊區 張建*
臺中梧棲區 紀明*
台東臺東市 吳景*
高雄前鎮區 蔡依*
高雄梓官區 黃瓊*
新北蘆洲區 洪雅*
台中太平區 Fan
新北中和區 莊茗*
台北萬華區 游惠*
新竹湖口鄉 張雯*
桃園桃園區 黃麗*
台中東勢區 劉佳*
新北淡水區 黃慧*
桃園觀音區 胡玉*
高雄前金區 陳孟*
臺中石岡區 黃沛*
新北汐止區 許善*
新北中和區 陳映*
雲林斗六市 高碧*

【1/4得獎名單】

1/4一年份衛生棉　得獎者：

827349 高雄左營區 凃雅*
517845 臺南北區 施佳*
28297 新北新店區 詹育*
1014147 台北內湖區 陳皓*
1000307 新北板橋區 銀元*
1552495 彰化花壇鄉 詹宏*
1146173 花蓮玉里鎮 詹蕙*
4304 新北土城區 張惠*

1/4量多型兩包　得獎者：

668941 新北鶯歌區 魏百*
517845 臺南北區 施佳*
686413 新北永和區 李佩*
280078 台南新市區 林芳*
926226 臺中大甲區 詹翊*
1086609 雲林東勢鄉 黃美*
1533176 宜蘭五結鄉 林依*
1287659 嘉義太保市 萱*
1580145 新北三重區 陳秀*
1396539 雲林二崙鄉 黃映*
827349 高雄左營區 凃雅*
970320 台南安平區 陳重*
565498 台中烏日區 黃慧*
1079616 桃園大園區 許妍*
383285 馮育*
316941 桃園中壢區 張夢*
273786 臺中北屯區 蔡秀*
296046 台中大肚區 劉淑*
1458387 新北板橋區 劉沛*
500930 新北三重區 張秋*
937173 台北中山區 陳凱*
1217612 臺北信義區 廖惠*
1473327 彰化彰化市 游莉*
263656 台中南區 陳怡*
198510 新北蘆洲區 許惠*
1414371 臺中太平區 江玉*
1257887 桃園龜山區 吳喬*
923034 桃園楊梅區 吳心*
403795 新北三重區 莊人*
1095519 新北中和區 游玉*
595680 新北土城區 邱淑*
1441477 高雄岡山區 林秀*
916207 桃園中壢區 詹蕙*
1400486 高雄苓雅區 章茗*
64283 台北信義區 金育*
390858 臺東太麻里鄉 王芷*
809324 新北汐止區 李秋*
932872 台中大里區 謝孟*
1472029 台中石岡區 連文*
1154934 苗栗竹南鎮 劉芃*
1177522 臺南中西區 蔡妤*
1430522 台南東區 吳佩*
196397 新北汐止區 廖雅*
1255348 新北中和區 林利*
526 新北蘆洲區 蔡環*
1019136 高雄仁武區 洪于*
944761 台南北區 陳怡*
1071093 桃園蘆竹區 陳芳*
196432 台中石岡區 劉思*
1576922 彰化二林鎮 許培*
1579940 臺中大甲區 鄭靜*
41354 新北新店區 馮晨*
1442197 新北三重區 洪華*
2221 新北新莊區 陳怡*
9632 桃園楊梅區 邱曼*
943092 雲林林內鄉 高敏*
282471 桃園中壢區 李沛*
1247906 新竹北區 顧可*
1464109 台北信義區 鄭佳*
1403218 苗栗苑裡鎮 李佳*
1070996 臺中潭子區 林智*
939572 新北汐止區 李瑞*
1114256 苗栗苗栗市 劉子*
112421 高雄梓官區 賴惠*
1004192 新竹湖口鄉 陳世*
928534 新竹東區 張觀*
198184 新北三重區 蔡以*
1176019 台中豐原區 游宗*
1473819 桃園中壢區 林良*
996598 新北泰山區 徐郁*
1056816 高雄仁武區 林長*
189219 高雄左營區 鄭丞*
911855 桃園中壢區 林嫣*
1431697 宜蘭員山鄉 楊芳*
616 台南麻豆區 邱斌*
1550722 高雄左營區 盧怡*
1082091 台南永康區 陳立*
991360 高雄小港區 李佳*
1456241 屏東泰武鄉 白瑞*
1545223 臺南仁德區 葉怡*

【1/3得獎名單】

1/3一年份衛生棉　得獎者：

高雄鳳山區 林秀*
高雄苓雅區 章茗*
新北中和區 張玉*
宜蘭員山鄉 黄麗*
新北蘆洲區 陳軍*
臺中西屯區 吳宥*
新北淡水區 鹿文*
臺南鹽水區 白如*

1/3量多型兩包　得獎者：

新北中和區 王文*
彰化大村鄉 黃冠*
宜蘭羅東鎮
臺中北區 江晨*
台中清水區 蔡粹*
高雄鼓山區 趙慧*
台中太平區 林建*
台北士林區 郭庭*
桃園平鎮區 賴威*
臺中太平區 吳宗*
台南永康區 陳雅*
屏東萬丹鄉 李成*
黃若*
嘉義大林鎮 張詩*
新北樹林區 杜函*
新竹竹東鎮 張莉*
新北新莊區 盧政*
台南新市區 林芳*
新北樹林區 林麗*
新北鶯歌區 游嘉*
屏東泰武鄉 白瑞*
新北三重區 洪華*
台中后里區 張純*
雲林虎尾鎮 郭璥*
台北中山區 許瓊*
新竹橫山鄉 林玎*
新北土城區 鍾佩*
新北三重區 賴盈*
屏東屏東市 侯美*
臺北大同區 蘇莉*
高雄岡山區 林秀*
臺中豐原區 王佳*
新北三峽區 張寧*
臺南安南區 洪采*
嘉義東石鄉 王姿*
新北三重區 陳秀*
台中西屯區 施婉*
花蓮玉里鎮 王*
台南麻豆區 鄭佳*
新北新莊區 許素*
台北中山區 陳昱*
高雄三民區 章瀞*
台北松山區 陳惠*
桃園八德區 金育*
台中石岡區 連文*
新北三重區 蔡綺*
台北內湖區 徐敏*
高雄前鎮區 陳之*
桃園蘆竹區 林秋*
臺中北區 陳慧*
高雄大社區 鄧蕙*
新竹竹北市 許夢*
台北信義區 陳宇* Una
高雄左營區 凃雅*
苗栗竹南鎮 陳小*
新北三重區 張秋*
新竹湖口鄉 章慧*
新北新店區 馮晨*
新北樹林區 沈祖*
臺南中西區 蔡妤*
台南東區 李韋*
高雄大寮區 盧子*
嘉義竹崎鄉 李適*
新北中和區 張玉*
台南仁德區 鄭旭*
彰化彰化市 游莉*
台北士林區 黃煒*
高雄苓雅區 章茗*
新北三重區 蔡雅*
新北中和區 游玉*
台北大同區 蘇佩*
台中北屯區 翁翊*
桃園大園區 許妍*
台南新市區 方逸*
新北新莊區 方
臺中中區 凃立*
新竹湖口鄉 陸*
台中大肚區 林靜*
高雄仁武區 吳宜*
林心*

【12/30得獎名單】

12/30一年份衛生棉　得獎者：

桃園中壢區 謝延*
台北信義區 張詠*
新北板橋區 楊子*
新北新莊區 陳玉*
桃園八德區 陳思*
台北士林區 陳懷*
苗栗苗栗市 張建*
嘉義朴子市 陳英*

12/30量多型兩包　得獎者：

台北中山區 楊子*
嘉義西區 洪雅*
新北蘆洲區 李夢*
臺北文山區 王慧*
台南仁德區 王郁*
彰化線西鄉 辛怡*
基隆安樂區 賴彥*
新北中和區 林雅*
臺中大甲區 陳琋*
台南安南區 莊佳*
彰化埔鹽鄉 施琬*
新北新莊區 許玉*
台北北投區 游佳*
新北三峽區 王雅*
臺中大甲區 李宜*
台中南屯區 許慧*
吳依*
臺北北投區 盧婉*
台北信義區 王育*
彰化彰化市 許方*
彰化彰化市 李麗*
新北汐止區 吳小*
桃園龜山區 張定*
新北淡水區 盧季*
新北中和區 楊甜*
新北三重區 吳娜*
桃園平鎮區 許紫*
新北永和區 陶伊*
臺中南屯區 林方*
台北中山區 蘇暐*
雲林斗六市 趙文*
桃園中壢區 林詩*
新北中和區 沈家*
臺南官田區 李淑*
高雄仁武區 林巧*
新北鶯歌區 杜孟*
新北板橋區 王郁*
新北蘆洲區 葉惠*
台中大里區 吳明*
彰化彰化市 郭柏*
台中神岡區 翁凌*
陳佳*
臺中南屯區 黃于*
嘉義民雄鄉 楊絲*
高雄前金區 蔡雅*
新北泰山區 盧明*
新北三重區 徐嘉*
新竹東區 廖婉*
高雄苓雅區 黃慧*
台中北屯區 蕭宇*
台中北屯區 黃雨*
新北汐止區 李心*
彰化員林市 顧秀*
台東臺東市 鄭舒*
高雄苓雅區 尤苙*
高雄三民區 林慧*
臺南下營區 沈羿*
高雄苓雅區 謝幸*
台北萬華區 朱鳳*
台南新市區 郭佳*
新北三重區 吳嫜*
桃園平鎮區 吳俞*
高雄鳳山區 徐瑞*
新北五股區 鄭韵*
花蓮花蓮市 林雅*
臺北中正區 侯惠*
新北永和區 黃*
台中龍井區 蔡翠*
新北中和區 林筱*
屏東內埔鄉 古惠*
彰化田中鎮 顏孟*
高雄鳳山區 蔡惠*
臺南永康區 陳盈*
基隆暖暖區 陳怡*
台北松山區 林倢*
臺中北屯區 鄭淑*
宜蘭員山鄉 藍才*
台北北投區 謝雅*
苗栗苗栗市 林宜*
台南安南區 鄭修*

【12/29得獎名單】

12/29一年份衛生棉　得獎者：

台中北屯區 陳姿*
雲林崙背鄉 李采*
台南仁德區 鄭旭*
臺北信義區 楊琇*
雲林莿桐鄉 廖婉*
高雄三民區 林佳*
嘉義大林鎮 李苑*
苗栗三義鄉 何昌*

12/29量多型兩包　得獎者：

新北汐止區 鍾櫻*
台北信義區 傅芷*
苗栗竹南鎮 朱奕*
新北汐止區 李曉*
新北新店區 李心*
苗栗苑裡鎮 周盈*
新北淡水區 卓宜*
台南永康區 江育*
嘉義民雄鄉 何嘉*
新北中和區 黃千*
高雄鹽埕區 陳穎*
台中龍井區 劉睿*
雲林虎尾鎮 胡雅*
新北蘆洲區 黃宥*
桃園八德區 劉姵*
新北中和區 林巧*
桃園龍潭區 林益*
新北淡水區 黃瀅*
高雄鼓山區 陳盈*
桃園桃園區 陳頤*
台南歸仁區 鍾雪*
新北新店區 黃欐*
新北板橋區 高生*
台北中正區 蔡佩*
嘉義西區 廖淑*
新北板橋區 陳宏*
新北三重區 何勇*
彰化秀水鄉 施慧*
新北三重區 楊長*
新竹竹東鎮 羅文*
臺中太平區 曾莉*
新北三重區 蔡國*
桃園大溪區 王世*
高雄三民區 蔡旻*
新北中和區 陳茹*
新北土城區 劉家*
基隆中正區 李佩*
彰化彰化市 李政*
臺中南區 吳欣*
基隆仁愛區 趙翊*
臺中西屯區 邱郁*
高雄苓雅區 張蕎*
臺北大同區 柯姵*
新北新莊區 許純*
張巧*
新竹竹東鎮 錢*
高雄三民區 陳秀*
高雄鳳山區 吳雅*
高雄鳳山區 蔡旻*
臺中豐原區 林芳*
新北樹林區 簡紹*
台南東區 李伊*
台南南區 葉青*
台南南區 杜敏*
台南六甲區 謝妤*
新北土城區 王淑*
台南新市區 林芳*
苗栗竹南鎮 張馨*
臺北信義區 楊琇*
臺中西區 張郁*
新北淡水區 劉淑*
新北蘆洲區 吳宇*
台中北屯區 鍾芮*
桃園中壢區 陳玉*
張筱*
新北板橋區 龔千*
基隆安樂區 廖珮*
南投南投市 謝慧*
南投埔里鎮 陳詩*
臺南永康區 沈欣*
新北新店區 謝明*
新北新店區 林珮*
臺北信義區 黃芝*
台南仁德區 黃莉*
台北北投區 莊巧*
新北新莊區 黃佩*
臺南永康區 陳亭*
新北林口區 廖婉*
臺中西屯區 吳怡*
新北中和區 李曉*

--

【12/28得獎名單】

12/28一年份衛生棉　得獎者：

1425258 新北林口區 蔡佩*
944959 台北南港區 陳怡*
337320 高雄仁武區 吳宜*
1365257 高雄前鎮區 顏妙*
954619 台中太平區 江緹*
1250099 臺南歸仁區 羅乃*
1096572 屏東屏東市 任國*
1441013 新北八里區 郭芸*

12/28量多型兩包　得獎者：

190545 高雄左營區 鄭淯*
1451317 嘉義朴子市 郭婉*
1576888 臺中大甲區 陳炫*
1161203 高雄左營區 蘇怡*
340869 桃園八德區 陳思*
58302 基隆仁愛區 黃雯*
1255745 施俐*
1538585 臺中北屯區 賴佩*
1540536 屏東東港鎮 蔡瑞*
15828 彰化彰化市 黃惠*
1535905 嘉義西區 陳樂*
1405365 宜蘭羅東鎮 林妍*
1073362 台北士林區 張淑*
940401 嘉義梅山鄉 黃音*
1026888 台中梧棲區 紀臻*
1551329 臺南東山區 林祺*
921331 新北三重區 李沛*
1466593 臺南新營區 卓淑*
198173 桃園桃園區 陳淑*
1449636 台中北區 劉芳*
1246982 雲林斗六市 徐麗*
1078563 新北板橋區 李家*
1185682 桃園楊梅區 劉涵*
1511245 彰化芳苑鄉 劉宥*
1536968 桃園蘆竹區 鄭詩*
1511709 彰化彰化市 蕭莛*
201943 新北中和區 魏英*
1150332 新北土城區 汪尹*
201093 高雄三民區 陳婉*
1367405 新北五股區 陳振*
1574976 高雄前鎮區 陳文*
27781 新北林口區 盧巧*
1502523 臺中西屯區 閔字*
748624 新竹竹北市 鄭旭*
823798 臺中南區 賴靖*
1402605 桃園中壢區 王品*
200942 雲林元長鄉 李育*
485864 桃園大園區 蕭佐*
1513654 新北汐止區 姚少*
1403156 新北汐止區 吳淑*
968501 新北土城區 盧曉*
1184357 臺南南區 高千*
1062433 新北中和區 陳汶*
1382940 高雄鳳山區 穆玉*
1240393 苗栗頭屋鄉 李嘉*
27781 新北林口區 盧巧*
1413289 桃園桃園區 胡碧*
748624 新竹竹北市 鄭旭*
570806 新北泰山區 蔡文*
1438132 花蓮吉安鄉 胡燕*
39799 台中潭子區 林芳*
1250518 高雄岡山區 王雯*
6888 台中北屯區 黃鈺*
953484 台南新市區 戚歆*
1205411 台北松山區 陳宜*
1438397 新北中和區 郭佩*
1475867 桃園蘆竹區 顏嘉*
59696 高雄左營區 盧怡*
1549270 新北蘆洲區 廖瀅*
301653 嘉義布袋鎮 蕭珮*
1145821 新北三重區 李思*
1247319 彰化彰化市 邱雯*
1503827 台南善化區 吳艾*
298560 臺中西屯區 楊萱*
1125614 台中烏日區 陳月*
1225660 新北板橋區 呂宜*
933881 花蓮花蓮市 李靜*
501283 嘉義竹崎鄉 黃音*
1228176 高雄甲仙區 霍素*
914346 彰化彰化市 楊陵*
1157376 台北中山區 彭惠*
823798 臺中南區 賴靖*
1247072 廖純*
544279 彰化二水鄉 林鳳*
1073147 新北中和區 謝佳*
1538588 臺中北屯區 賴佩*
1549460 新北五股區 余金*
1233204 台北中正區 邱湘*
415995 新竹湖口鄉 黃嵐*
1060138 桃園平鎮區 吳思*

--

【12/27得獎名單】

12/27一年份衛生棉　得獎者：

321899 台南將軍區 王韻*
1195686 花蓮吉安鄉 何雅*
1397942 屏東內埔鄉 王芊*
223860 新北新莊區 李盈*
218866 黃慧*
1407277 高雄旗山區 陳榮*
1502948 高雄楠梓區 曾雅*
232763 桃園平鎮區 余柔*

12/27量多型兩包　得獎者：

1072470 臺中北區 洪佳*
927464 新北五股區 黃靖*
1547428 新北汐止區 劉怡*
1544936 新北三重區 鍾心*
972882 新竹竹東鎮 范婕*
937290 新北板橋區 黃美*
2856 新北林口區 盧麗*
1048855 新北三重區 楊庭*
6642 彰化彰化市 江素*
532574 桃園蘆竹區 李佩*
1441172 花蓮花蓮市 邵億*
1068259 新北汐止區 連宇*
532332 新北中和區 黃美*
1064573 桃園桃園區 李幸*
1041913 桃園八德區 許云*
1234559 新北中和區 林星*
1577915 新北三重區 蕭旻*
13588 桃園大園區 馮郁*
1191775 臺北內湖區 謝滕*
197850 台北北投區 張汶*
4796 新北五股區 周鈺*
1215294 高雄鳳山區 楊恩*
938754 王沛*
1169939 彰化大村鄉 賴奕*
1195236 高雄茄萣區 郭育*
1449265 桃園中壢區 朱立*
990117 魏秀*
1551872 臺北中山區 游婷*
1072240 桃園蘆竹區 張美*
914966 新北汐止區 李思*
1248320 臺北信義區 謝凱*
1064068 台中西屯區 陳佳*
100426 新北板橋區 林芳*
1013384 台中西屯區 郭欣*
1551147 彰化伸港鄉 曾于*
744 桃園蘆竹區 陳建*
82962 新北樹林區 許凱*
197294 雲林斗六市 邱維*
1479572 台南南區 黃宣*
1244590 林代*
198657 台中神岡區 楊筱*
18115 臺北大同區 鄭羽*
944781 雲林莿桐鄉 廖婉*
962709 新北新莊區 黃珮*
524800 高雄苓雅區 曾怡*
938396 基隆安樂區 林亞*
1411741 林怡*
1542524 新竹香山區 朱玉*
1089356 桃園中壢區 詹鳳*
26645 新竹湖口鄉 張雯*
1214456 臺南永康區 林咨*
954973 新北永和區 吳昱*
1483157 台中大雅區 鍾宜*
301710 桃園蘆竹區 王淳*
1540201 新北板橋區 林芮*
991904 新竹竹東鎮 洪宥*
1577234 新北新莊區 陳玉*
1577750 台中大肚區 顏雨*
14733 台中豐原區 江幸*
258697 柯雨*
9856 臺南仁德區 李芝*
686622 苗栗苑裡鎮 曾怡*
1085980 台北中山區 邱渝*
327508 新北板橋區 林為*
946086 新北淡水區 蕭宛*
1401909 桃園桃園區 林谷*
148537 臺南仁德區 王郁*
1072253 台北中山區 葉湘*
1255841 高雄仁武區 吳采*
939902 彰化埔鹽鄉 施芊*
1219750 台中龍井區 矮*
953232 台北大安區 夏靖*
1073648 南投草屯鎮 莊智*
1132642 新北三重區 劉盈*
1393849 臺中清水區 翁雅*
1244493 宜蘭冬山鄉 蕭宛*
1406719 臺南新化區 陳奕*
540751 臺中沙鹿區 王培*
1165624 新北三重區 徐美*
1103605 台東臺東市 薛婷*

--

【12/24得獎名單】

12/24一年份衛生棉　得獎者：

88325 臺北松山區 蔡興*
11950 台中龍井區 呂和*
57749 臺南佳里區 陳怡*
1539843 新北深坑區 呂小*
1181801 高雄路竹區 蘇桂*
12575 臺中烏日區 魏婕*
23191 基隆信義區 吳曉*
513191 桃園大溪區 張加*

12/24量多型兩包　得獎者：

370571 台中西屯區 顏維*
321899 台南北門區 王靜*
181472 雲林虎尾鎮 賴湘*
1562644 臺中龍井區 陳春*
1074420 嘉義布袋鎮 沈萬*
938408 新北新店區 楊麗*
913008 嘉義西區 彭暄*
1083055 新北永和區 李怡*
507908 台北北投區 陳亮*
1457858 高雄小港區 李梅*
1498593 屏東屏東市 吳碧*
334404 臺南永康區 鄭乃*
1163789 新北中和區 白逸*
959454 新北三重區 趙慧*
939571 雲林斗六市 陳怡*
915458 台北萬華區 葉玉*
1233455 嘉義西區 洪雅*
1449674 台南官田區 李昕*
1202927 台南安平區 萬姵*
276602 臺北信義區 王姵*
1071304 臺北中正區 孫婉*
1122060 新北永和區 林紹*
367397 新北永和區 蕭舒*
1214219 臺北南港區 葉昭*
1010125 台中豐原區 林沛*
1138497 桃園桃園區 游雅*
1218661 高雄三民區 鄭文*
969563 基隆信義區 鄧家*
1428530 彰化彰化市 陳芷*
976275 高雄小港區 黃郁*
1243931 新北板橋區 張薾*
181089 桃園中壢區 陳怡*
1280013 新北板橋區 陳妙*
1069202 新北板橋區 李翊*
1071040 苗栗通霄鎮 黃子*
1066631 新北新莊區 王意*
1234303 台北南港區 游淳*
198172 台北北投區 廖小*
196821 桃園平鎮區 賴秋*
10813 高雄大寮區 林瑋*
1172561 台中潭子區 高子*
1481687 新北貢寮區 羅煜*
1125213 台北士林區 林宜*
199987 新北三重區 林秀*
1551476 桃園蘆竹區 黃雪*
1559997 台中豐原區 張家*
1449282 高雄楠梓區 蕭美*
1488599 桃園龜山區 郭羽*
1537799 雲林西螺鎮 蕭秀*
9876 台中南屯區 廖詩*
928091 雲林莿桐鄉 游芷*
1499280 新竹東區 紀美*
194682 桃園平鎮區 周千*
1388769 新北中和區 陳虹*
644814 桃園八德區 曾佳*
309376 台中北屯區 黃詩*
910965 基隆中正區 徐翠*
1343055 陳盈*
4963 桃園中壢區 劉珅*
501931 高雄鼓山區 陳盈*
1448665 新竹東區 姚靜*
466915 新竹北區 彭婉*
44711 嘉義東區 蔡宜*
1576278 台中東勢區 詹宸*
43188 高雄新興區 徐雅*
1059767 臺南安平區 王雅*
1442223 臺北松山區 蘇玉*
434558 彰化溪湖鎮 梁如*
127899 臺北大安區 戴之*
1433666 新北瑞芳區 張淑*
1534763 花蓮花蓮市 莊紫*
1114241 台北大安區 曾宇*
201467 基隆暖暖區 溫珮*
471875 台南山上區 蕭育*
1576822 新北三重區 鄭惠*
1575705 高雄林園區 楊慧*
10702 高雄鳥松區 廖婉*
173947 臺南北區 蔡孟*
196541 桃園平鎮區 劉淑*
1334759 基隆中正區 陳文*

--

【12/23得獎名單】

12/23一年份衛生棉　得獎者：

新北淡水區 LIN SHA CHI
花蓮吉安鄉 柯欣*
桃園龜山區 林依*
臺中西屯區 李亭*
臺北松山區 張偉*
新竹北區 彭婉*
新北板橋區 林建*
新北蘆洲區 蔡羽*

12/23量多型兩包　得獎者：

桃園桃園區 陳秋*
台中北屯區 張哲*
新北樹林區 黃婉*
彰化埤頭鄉 張逸*
臺北南港區 葉昭*
台北士林區 姚翔*
彰化田中鎮 鄭易*
高雄楠梓區 馬儷*
台東東河鄉 陳冠*
新北蘆洲區 林依*
雲林莿桐鄉 廖香*
雲林虎尾鎮 許恆*
台南新市區 劉書*
臺中后里區 林惠*
嘉義民雄鄉 劉棠*
臺北北投區 陳怡*
彰化秀水鄉 蘇億*
台北信義區 黃惠*
雲林虎尾鎮 廖昱*
臺中太平區 陳韋*
高雄鳳山區 歐巧*
新北八里區 黃*
花蓮吉安鄉 柯欣*
新北板橋區 王昶*
台南歸仁區 佘家*
高雄旗津區 許慈*
台中北屯區 林芳*
新北新店區 謝忠*
新北永和區 藍欣*
屏東屏東市 邱真*
新北五股區 許雅*
台中潭子區 陳美*
新北新莊區 廖昱*
新北土城區 莊淑*
臺南官田區 林顯*
新北板橋區 諶雅*
台北中山區 黃怡*
台中豐原區 林妤*
臺中西屯區 李亭*
苗栗頭份市 黃雅*
基隆七堵區 宋倢*
台中龍井區 楊雅*
高雄三民區 黃乙*
臺北大安區 李怡*
彰化員林市 柯欣*
台中東區 林君*
高雄鳳山區 鄭郁*
桃園楊梅區 黎睿*
高雄前鎮區 陳婉*
新北樹林區 吳敏*
新北板橋區 曾筠*
臺中大里區 蕭育*
基隆七堵區 許渝*
宜蘭壯圍鄉 林思*
台中大里區 林侑*
基隆安樂區 林東*
桃園桃園區 黃嘉*
新竹新豐鄉 陳鵲*
高雄橋頭區 謝惠*
屏東內埔鄉 劉一*
臺北北投區 吳紹*
高雄岡山區 蔡奇*
高雄鳳山區 王若*
雲林斗南鎮 陳右*
高雄左營區 Sih-Ji Hua
高雄旗山區 陳玉*
新北新莊區 林思*
新北新店區 顏瑜*
新北中和區 李雪*
新北新店區 江佳*
台北文山區 高筠*
台北松山區 康馨*
彰化田中鎮 謝孟*
台中大里區 吳沂*
台北大安區 張齡*
新北淡水區 莊泰*
彰化員林市 張鳳*
臺中市中區 蕭正*
基隆仁愛區 凌紫*
新北三峽區 楊景*

--

【12/22得獎名單】

12/22一年份衛生棉　得獎者：

台北大同區 蔡宜*
新竹竹北市 林佳*
新北新莊區 王麗*
雲林斗南鎮 陳右*
新北永和區 孔沁*
彰化員林市 陳星*
嘉義朴子市 郭婉*
新北五股區 曾至*


12/22量多型兩包　得獎者：

新竹竹北市 李佩*
新北板橋區 曹詠*
台北萬華區 呂礎*
新北板橋區 侯瑞*
嘉義東區 黃冠*
臺南永康區 蘇怡*
新北蘆洲區 蔡沛*
新北泰山區 黃耀*
桃園觀音區 許孆*
雲林臺西鄉 李漢*
桃園平鎮區 劉秉*
新北板橋區 林雅*
臺北大安區 施孟*
臺北信義區 黃書*
嘉義水上鄉 蔡錦*
高雄楠梓區 林曉*
臺北士林區 宋明*
高雄小港區 邱雪*
雲林虎尾鎮 許哲*
桃園八德區 周介*
台南新市區 吳珮*
臺北大安區 張婉*
桃園中壢區 謝延*
南投竹山鎮 林家*
臺南安平區 蔡佩*
新北土城區 林淑*
新北林口區 劉雅*
雲林大埤鄉 黃瑩*
台中沙鹿區 蔣汶*
嘉義東區 林麗*
新北中和區 陳瑞*
屏東東港鎮 蔡麗*
新北永和區 孔沁*
臺南安南區 鄭怡*
桃園中壢區 林玉*
臺中太平區 陳秀*
嘉義東區 黃淑*
高雄小港區 伍豐*
新北土城區 鄭庭*
臺北大同區 楊茂*
台中豐原區 蔡秀*
桃園平鎮區 蘇素*
桃園中壢區 王士*
桃園中壢區 顏譯*
臺中大里區 劉靜*
臺北士林區 鍾政*
新北板橋區 林裕*
新北土城區 林玉*
新竹竹北市 林佳*
彰化北斗鎮 許宮*
臺中大甲區 張嫆*
新北鶯歌區 樊書*
雲林斗南鎮 廖得*
桃園大園區 蔡宜*
新北三峽區 蘇候*
臺南安南區 許瑞*
新北汐止區 李元*
臺北文山區 劉家*
台北萬華區 高樹*
桃園大園區 陳淑*
台北文山區 陳上*
臺中太平區 蔡雅*
苗栗三義鄉 何昌*
臺北中正區 萬心*
新北樹林區 林書*
桃園中壢區 李東*
桃園中壢區 陳明*
高雄鳳山區 黃竑*
苗栗苗栗市 劉錦*
台中大雅區 宋倩*
新北新莊區 王麗*
新北汐止區 劉智*
臺北中山區 郭秀*
苗栗銅鑼鄉 邱仲*
台北士林區 黃美*
台中沙鹿區 蔣汶*
雲林虎尾鎮 許庭*
新北新莊區 潘祈*
桃園大園區 蔣玠*
高雄鼓山區 陳忠*

--

【12/21得獎名單】

12/21一年份衛生棉　得獎者：

臺北士林區 鍾政*
新北三峽區 徐瑋*
台南安南區 黃琨*
桃園蘆竹區 陳亞*
臺南永康區 江家*
台中南屯區 王思*
新北板橋區 江婉*
台南南區 葉怡*

12/21量多型兩包　得獎者：

新北板橋區 林建*
新北新莊區 張瑜*
臺中南區 陳職*
台北信義區 簡至*
彰化溪州鄉 宋宜*
新北板橋區 洪璿*
桃園龜山區 謝旻*
桃園蘆竹區 黃雅*
南投名間鄉 李佳*
南投草屯鎮 楊傑*
嘉義民雄鄉 林佳*
高雄三民區 陳姿*
高雄旗山區 張譯*
高雄三民區 陳慧*
基隆中山區 林姿*
桃園中壢區 黃惠*
高雄三民區 張文*
桃園中壢區 梁博*
桃園楊梅區 陳宥*
新北蘆洲區 李志*
南投水里鄉 謝小*
臺北中山區 王智*
嘉義朴子市 陳慧*
桃園八德區 林執*
桃園新屋區 陳明*
臺中大里區 林漢*
新竹東區 徐志*
桃園中壢區 賴彥*
桃園中壢區 莊佳*
新北樹林區 吳鈺*
新北三峽區 徐瑋*
台南麻豆區 李婉*
臺北中山區 李彥*
宜蘭宜蘭市 陳孟*
台北士林區 林佳*
新北土城區 呂蓓*
新北新莊區 贺*
新北中和區 謝騏*
台南永康區 陳思*
新北三重區 陳怡*
台中西屯區 劉惠*
台中西屯區 洪偉*
臺南永康區 江家*
苗栗頭份市 饒育*
台北松山區 陳惠*
台中大里區 陳怡*
彰化田尾鄉 李佩*
桃園平鎮區 姜庭*
桃園大園區 許譯*
台北松山區 張哲*
新北板橋區 老嘉*
新北泰山區 周芳*
新北板橋區 林揚*
屏東內埔鄉 曾俐*
嘉義布袋鎮 蕭雅*
台南永康區 廖曉*
台北大安區 樓羿*
台北信義區 李盛*
新竹竹北市 彭資*
桃園中壢區 梁博*
新北中和區 薛薌*
新北土城區 高欣*
彰化永靖鄉 江惠*
桃園龍潭區 王泳*
新竹竹北市 苗書*
彰化彰化市 楊嬿*
桃園桃園區 黃彥*
台中南屯區 王思*
高雄三民區 Sun Che
新北鶯歌區 陳淑*
新北蘆洲區 黃筠*
桃園桃園區 吳孟*
桃園大園區 許妍*
高雄岡山區 陳淑*
新北土城區 吳佳*
臺南下營區 曾美*
新北板橋區 郭庭*
臺南安平區 蔡佩*
臺北松山區 洪宜*
彰化鹿港鎮 江筑*

--

【12/20得獎名單】

12/20一年份衛生棉　得獎者：

基隆中山區 張閔*
苗栗縣苗栗市 方美*
台中石岡區 郭美*
基隆安樂區 林沚*
南投名間鄉 林呈*
桃園市桃園區 謝佩*
新北三重區 鐘辰*
桃園大園區 張慧*


12/20量多型兩包　得獎者：

高雄前鎮區 湯琬*
新北土城區 林玉*
宜蘭冬山鄉 徐美*
高雄左營區 廖亭*
桃園蘆竹區 林佩*
桃園中壢區 柯筠*
桃園中壢區 戴惠*
新北汐止區 林榆*
台中北屯區 陳姿*
苗栗苗栗市 方美*
台南仁德區 胡怡*
新北三重區 林采*
臺南佳里區 黃琪*
彰化員林市 呂惠*
新北中和區 張瓊*
基隆安樂區 葛昕*
新北三重區 高瑞*
金門金城鎮 鄧世*
新北新莊區 陳艷*
新北新莊區 陳又*
金門金寧鄉 翁芷*
新北汐止區 張雅*
臺北文山區 朱依*
台中神岡區 王筱*
新北土城區 方旨*
台南東區 陳盈*
基隆安樂區 林沚*
張瓊*
高雄鳳山區 陳怡*
新北三重區 高瑞*
新竹竹北市 林美*
高雄前鎮區 顏妙*
新北樹林區 王綾*
高雄前鎮區 林小*
桃園平鎮區 陳芝*
新北林口區 蔡佩*
台北文山區 姜佩*
新北三重區 李美*
台中石岡區 郭美*
新北三重區 陳怡*
臺中龍井區 林玟*
嘉義朴子市 陳英*
新竹湖口鄉 江秋*
新竹香山區 蔡晴*
高雄小港區 賴*
彰化員林市 施伯*
苗栗竹南鎮 鄭蕙*
新北新莊區 李祖*
新北板橋區 吳凌*
新北五股區 邱皓*
台中大甲區 王英*
台北中正區 陳宜*
臺北萬華區 陳怡*
台北北投區 吳秀*
苗栗竹南鎮 鍾智*
新北板橋區 游志*
新北汐止區 林美*
新北土城區 林淑*
苗栗竹南鎮 林家*
新北永和區 藍憶*
高雄仁武區 李真*
新北蘆洲區 柯諭*
臺北中山區 王智*
花蓮光復鄉 吳怡*
新北土城區 楊順*
臺南安南區 林莠*
彰化社頭鄉 黃泓*
台南中西區 張玉*
台中北屯區 葉玟*
臺北松山區 蔡雁*
台南南區 葉怡*
桃園桃園區 謝佩*
高雄鼓山區 黃御*
台南安南區 郭富*
臺中大里區 林佩*
臺中北區 楊淑*
高雄左營區 陳詒*
臺中清水區 白欽*
臺南南區 鐘曉*
新北三重區 張妙*

ET快訊
鳳梨生日「女友辦趴超華麗」！　牆上閃爆
快訊／確診再+1！　龜山某國中預防性停課
第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」
蘇澳港1人遭「1.1噸太空包」重壓　頭顱變形慘死
七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰
淡江大學爆偷拍！碩士生錄學妹如廁　查獲6影片
下注省4千！多人豪領「一年份衛生棉」　iPhone13帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

老房景點+1！「愛國東路3號」日治建築修復改造　變身藝文美食空間

快訊／桃機手推車員確診再+1！龜山某國中下午預防性停課

烏干達生淪學工　中州科大重大違失「遭罰停招境外生」

明起冷氣團發威！高山有望迎降雪　「這天」挑戰今年入冬最低溫

第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」

松山、高雄機場防疫小黃禁載一般客　簽約兩週補助可領49K

台灣泡麵「4點」慘輸日韓！　網對比國外包裝：待改進

不斷更新／各縣市第三劑疫苗規劃、防疫升級措施一次看

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

老房景點+1！「愛國東路3號」日治建築修復改造　變身藝文美食空間

快訊／桃機手推車員確診再+1！龜山某國中下午預防性停課

烏干達生淪學工　中州科大重大違失「遭罰停招境外生」

明起冷氣團發威！高山有望迎降雪　「這天」挑戰今年入冬最低溫

第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」

松山、高雄機場防疫小黃禁載一般客　簽約兩週補助可領49K

台灣泡麵「4點」慘輸日韓！　網對比國外包裝：待改進

不斷更新／各縣市第三劑疫苗規劃、防疫升級措施一次看

前十字韌帶損傷不會癒合　醫師：成功手術+復健才是痊癒關鍵

奉子成婚5年！妻子懷二胎要離婚　他崩潰發現「2孩都不是他親生」

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐　靠關鍵「一點」略勝一籌！

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

金球獎／電影類得獎名單出爐！《犬山記》、《西城故事》獲3獎最大贏家

快訊／楊曜聲明「不選2022年澎湖縣長」　十步之澤必有香草

林靜儀掃街謝票「從頭出發」　選後願拜訪顏家...會續追爭議案件

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

旅澳男爽曬年收「每周不到4天班」　回國慘爆：台灣雇主好棒棒

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

生活熱門新聞

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron入侵！醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

醫曝這行為傳播風險最大：指揮中心拿小眾項目開刀

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲　連凍4天探8℃

快訊／桃機疫情擴大採檢8924人　王必勝：3人確診

近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！

有學童確診！中壢2國小停課14天　2國中預防性停課1天

更多熱門

相關新聞

南山人壽尾牙分批辦！告五人等藝人助陣　線上抽獎幫員工加碼年終

南山人壽尾牙分批辦！告五人等藝人助陣　線上抽獎幫員工加碼年終

在尾牙旺季的時刻，我國疫情再添變數，不過，大型金控早就決定不辦大型尾牙，南山人壽雖有舉辦實體尾牙，並邀請藝人閻奕格、告五人、鼓鼓助陣，但不忘遵守防疫的規定，選擇「分批辦理」，沒到場的員工有線上抽獎的福利。

萬豪、東森購物網獨家年菜熱銷3千組　業績突破千萬大關

萬豪、東森購物網獨家年菜熱銷3千組　業績突破千萬大關

免費早餐！住嘉義最美飯店每人600元

免費早餐！住嘉義最美飯店每人600元

美輪明宏　中獎率ＵＰ

美輪明宏　中獎率ＵＰ

加菜金來了！11.5萬人全中「888元農遊券」

加菜金來了！11.5萬人全中「888元農遊券」

關鍵字：

東森購物網自營品衛生棉涼感保養衛生棉一年份iphone13東森幣會員福利app活動全民搶寶好禮回饋區

讀者迴響

熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面