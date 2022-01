兩班包機近300人確診！陽性率高達82％　竟是印度機場檢測大出包

▲印度機場近300乘客檢測結果陽性,正排隊準備送往機場。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

歐洲大西洋航空(EuroAtlantic)兩架從義大利飛往印度的包機,在抵達機場後分別驗出有173人與125人染疫,確診率高達82%,讓印度民眾相當震驚,出發前結果為陰性的乘客更是錯愕。外媒最新消息則指出,大批乘客「陰轉陽」可能是機場合作的實驗室出差錯,才會導致檢測結果出包,目前已經展開相關調查。

根據BBC報導,本月6日歐洲大西洋航空兩架分別從義大利米蘭、羅馬起飛的班機,在抵達旁遮普省(Punjab)阿姆利則市(Amritsar)機場後,針對兩個航班共370名乘客進行檢測,結果竟分別有173人、125人確診,陽性率高達78%與82%,讓登機前持有陰性報告的乘客相當錯愕,居然在短時間內陰轉陽。

125 passengers of an international chartered flight from Italy have tested positive for #Covid_19 on arrival at #Amritsar airport. pic.twitter.com/EDnMaIOn60

當時機場一片慌亂,救護車在機場外排隊等候,許多乘客排隊等待送醫,也有部分乘客感到相當憤怒,認為檢測結果不準確,拒絕被送醫或隔離。據了解,當時至少有13名檢測陽性的旅客趁亂逃離機場,這些人被找回後,其護照可能會遭到註銷。

Punjab | 125 passengers of an international chartered flight from Italy have tested positive for Covid-19 on arrival at Amritsar airport. Passengers are protesting about their positive report , not ready to quarantine pic.twitter.com/F49ZCikTG7