兩班包機近300人確診！陽性率高達82％　竟是印度機場檢測大出包

▲印度機場近300乘客檢測結果陽性，正排隊準備送往機場。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲大西洋航空（EuroAtlantic）兩架從義大利飛往印度的包機，在抵達機場後分別驗出有173人與125人染疫，確診率高達82％，讓印度民眾相當震驚，出發前結果為陰性的乘客更是錯愕。外媒最新消息則指出，大批乘客「陰轉陽」可能是機場合作的實驗室出差錯，才會導致檢測結果出包，目前已經展開相關調查。

根據BBC報導，本月6日歐洲大西洋航空兩架分別從義大利米蘭、羅馬起飛的班機，在抵達旁遮普省（Punjab）阿姆利則市（Amritsar）機場後，針對兩個航班共370名乘客進行檢測，結果竟分別有173人、125人確診，陽性率高達78％與82％，讓登機前持有陰性報告的乘客相當錯愕，居然在短時間內陰轉陽。

125 passengers of an international chartered flight from Italy have tested positive for #Covid_19 on arrival at #Amritsar airport. pic.twitter.com/EDnMaIOn60 — Sanjay Jha (@JhaSanjay07) January 6, 2022

當時機場一片慌亂，救護車在機場外排隊等候，許多乘客排隊等待送醫，也有部分乘客感到相當憤怒，認為檢測結果不準確，拒絕被送醫或隔離。據了解，當時至少有13名檢測陽性的旅客趁亂逃離機場，這些人被找回後，其護照可能會遭到註銷。

Punjab | 125 passengers of an international chartered flight from Italy have tested positive for Covid-19 on arrival at Amritsar airport. Passengers are protesting about their positive report , not ready to quarantine pic.twitter.com/F49ZCikTG7 — anita choudhary (@anitachoudhary) January 6, 2022

印度官員對過高的陽性率同樣產生疑慮，因此對機場合作的SpiceHealth實驗室展開調查，阿姆利則市民事外科醫生辛格（Charanjit Singh）指出，初步調查顯示，實驗室內的機器控制系統出現操作不當的問題，乘客的陽性結果可能是一場烏龍，目前正在做進一步調查。

印度包含旁遮普省在內的幾個省，在近期確診人數激增的情況下，開始祭出更多防疫限制，旁遮普省關閉學校、實施宵禁，從高風險國家入境的旅客也都必須進行檢測。最新數據顯示，印度新冠肺炎確診數已超過3500萬例，死亡人數達48.4萬人。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》