　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兩班包機近300人確診！陽性率高達82％　竟是印度機場檢測大出包

▲▼印度機場檢測大出包。（圖／翻攝自推特）

▲印度機場近300乘客檢測結果陽性，正排隊準備送往機場。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

歐洲大西洋航空（EuroAtlantic）兩架從義大利飛往印度的包機，在抵達機場後分別驗出有173人與125人染疫，確診率高達82％，讓印度民眾相當震驚，出發前結果為陰性的乘客更是錯愕。外媒最新消息則指出，大批乘客「陰轉陽」可能是機場合作的實驗室出差錯，才會導致檢測結果出包，目前已經展開相關調查。

根據BBC報導，本月6日歐洲大西洋航空兩架分別從義大利米蘭、羅馬起飛的班機，在抵達旁遮普省（Punjab）阿姆利則市（Amritsar）機場後，針對兩個航班共370名乘客進行檢測，結果竟分別有173人、125人確診，陽性率高達78％與82％，讓登機前持有陰性報告的乘客相當錯愕，居然在短時間內陰轉陽。

當時機場一片慌亂，救護車在機場外排隊等候，許多乘客排隊等待送醫，也有部分乘客感到相當憤怒，認為檢測結果不準確，拒絕被送醫或隔離。據了解，當時至少有13名檢測陽性的旅客趁亂逃離機場，這些人被找回後，其護照可能會遭到註銷。

印度官員對過高的陽性率同樣產生疑慮，因此對機場合作的SpiceHealth實驗室展開調查，阿姆利則市民事外科醫生辛格（Charanjit Singh）指出，初步調查顯示，實驗室內的機器控制系統出現操作不當的問題，乘客的陽性結果可能是一場烏龍，目前正在做進一步調查。

印度包含旁遮普省在內的幾個省，在近期確診人數激增的情況下，開始祭出更多防疫限制，旁遮普省關閉學校、實施宵禁，從高風險國家入境的旅客也都必須進行檢測。最新數據顯示，印度新冠肺炎確診數已超過3500萬例，死亡人數達48.4萬人。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
年輕人不做她來！妹子1年「狂存百萬」　網看職業全跪
F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機本體、輪胎
王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網看懂：爸媽的願望
明德郵局有確診足跡　北市府證實：1例本土新案
快訊／北市聯醫2護理師染疫　88人採檢出爐
快訊／跟進桃園提早放寒假？　侯友宜回應了
魂斷清水斷崖！19歲騎士撞路攔墜百米亡
快訊／酒駕撞飛一家人1死3重傷　BMW男遭「殺人罪」起訴
龐建國墜樓亡　愛妻「哭腫雙眼」現身殯儀館
獨／王力宏帶3人硬闖吾疆　大安分局回應了
王力宏7天前1句話超毛　李靚蕾怕「被輕生」藏4訊號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1年狂打12劑疫苗「同天連打2劑」　阿公全廠牌接種讚：身體變很強

北韓成功試射極超音速飛彈！金正恩「睽違2年」視察　1分鐘摧毀首爾

歐洲議會議長病逝　曾是義大利知名媒體人

不打疫苗就交錢！魁北克將對未接種者「課健康稅」　金額絕對有感

兩班包機近300人確診！陽性率高達82％　竟是印度機場檢測大出包

28歲辣媽「自然懷孕」產下五胞胎　醫超驚喜：機率6000萬分之一

研究：新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失90％傳染力」

英國60%重症者沒打疫苗！　醫曝：未接種者染疫「至少減壽30年」

WHO警告：新冠不能視為流感　距「地方性流行病」還差得遠

歐洲淪新冠重災區！法國新增36萬例「再創新高」　義大利暴增1倍

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

1年狂打12劑疫苗「同天連打2劑」　阿公全廠牌接種讚：身體變很強

北韓成功試射極超音速飛彈！金正恩「睽違2年」視察　1分鐘摧毀首爾

歐洲議會議長病逝　曾是義大利知名媒體人

不打疫苗就交錢！魁北克將對未接種者「課健康稅」　金額絕對有感

兩班包機近300人確診！陽性率高達82％　竟是印度機場檢測大出包

28歲辣媽「自然懷孕」產下五胞胎　醫超驚喜：機率6000萬分之一

研究：新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失90％傳染力」

英國60%重症者沒打疫苗！　醫曝：未接種者染疫「至少減壽30年」

WHO警告：新冠不能視為流感　距「地方性流行病」還差得遠

歐洲淪新冠重災區！法國新增36萬例「再創新高」　義大利暴增1倍

苗栗職校2生衝爆突　他「怒瞪+比中指」下課遭痛扁！影片被PO網

王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊：別嚇人好嗎

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

內有洋蔥...癌末繪師燒盡生命參加最後同人展　謝粉絲一路陪伴

時程獎勵拿好拿滿！西華飯店聰明止損　估將蓋8千坪豪宅

不忍了！頻遭質疑賣地圖利建商　中市府記者會反擊「不容抹黑」

防疫情爆發　黃珊珊：北市先準備好400間專責防疫旅館

半導體需求再創高！法人：國際半導體ETF逢除息可伺機進場

前新北市議員廖正良收30萬護航違建　二審判刑6年

迪麗熱巴化身「竹葉妖精」超低胸辣翻！　罕見性感中國風網暴動了

媽拜託哈士奇「去叫姐姐起床」　進房見牠跟著睡成人型超傻眼！

國際熱門新聞

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

別輕忽Omicron！　隱藏三大風險曝

南韓光州建築物坍塌「6人失聯」10車被埋

台灣加碼投資立陶宛10億美元　友台議員爽刷整排鳳梨

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

學者：美式民主到2025年可能崩潰

WHO：接種加強劑已經不夠　應研發新疫苗

新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失9成傳染力」

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

鮑爾證詞緩和投資人憂慮　美股收高183點

北韓證實試射高超音速導彈　金正恩在現場

研究：巴西節慶後傳染數值飆升

更多熱門

相關新聞

本土校園連續3天增1例確診

本土校園連續3天增1例確診

受到Omicron病毒影響，全球新冠肺炎疫情持續延燒，昨境外移入個案高達58例，追平史上新高，本土也有12例，而根據教育部今（12日）公布最新統計資料，截至昨（11日）天為止，各級學校新增1例確診，來自本土幼兒園，也讓本土病例連續3天增加1例，累計達726例，境外生則無新增，境外生累計確診維持222例。

醫點名「這群人快打疫苗」：看全球因Omicron燒成什麼樣

醫點名「這群人快打疫苗」：看全球因Omicron燒成什麼樣

新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失9成傳染力」

新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失9成傳染力」

拜託指揮中心呼籲這些人　專家揭「曙光到來」時間

拜託指揮中心呼籲這些人　專家揭「曙光到來」時間

今晨4長程航班+15確診！王必勝曝：未來3天還有高峰

今晨4長程航班+15確診！王必勝曝：未來3天還有高峰

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗Omicron病毒印度機場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面