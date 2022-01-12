董娘主動約「住四星級酒店看電視」　保全嗨喊老婆遭告討百萬

記者黃翊婷／台北報導

黃姓保全10多年前透過父親介紹認識一名女子，後來對方嫁給某公司劉姓老闆，2020年5月間卻突然主動聯繫他，還頻頻示好，兩人相約北上見面，逛街、購物、在四星級飯店看電視，原本以為自己終於遇到真愛，沒想到事後卻遭正牌老公提告求償100萬元，最終被台北地院判處應賠償5萬元，全案仍可上訴。

▲黃男與劉妻相約出遊、同住飯店，結果被對方的老公提告求償100萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

劉男在判決書中主張，黃男明知他的妻子已經結婚，仍頻繁互動，2020年8月間兩人親密互稱老公、老婆，對話中還要求他的妻子離婚、想要生小孩等等，甚至付出實際行動，一起逛街、用餐、入住四星級酒店，種種行為顯然已經逾越一般朋友的交往範疇，侵害到他的配偶權，因此決定提告求償100萬元。

對於上述指控，黃男辯稱，和劉妻是在10多前透過父親介紹認識，對方結婚之後就沒有聯絡，「她2020年5月間突然以介紹相親為由聯繫我，加我LINE好友，聊天過程中積極向我示好，說了很多她老公的不是，還主動邀約見面，並提及已經準備離婚。」

黃男信以為真，聊了3個月便北上赴約，兩人一起購物、用餐，在飯店房間聊天、看電視，但沒有發生性關係，「我誤信她的說詞，以為她真的要離婚了，然而等到我回家後，她先是要求改用微信通話，後來漸漸不再聯絡，接著我就挨告了。我承認和她的對話過頭了，不應該稱呼她為老婆。」

台北地院法官認為，黃男與劉妻確實曾在對話中以老公、老婆相稱，還多次提到要懷孕生子、趕快離婚，兩人一起外出用餐、入住飯店等行為也都是事實，明顯已經逾越一般男女友人之間的正當交往分際。

法官接著說，縱使黃男堅稱是劉妻先主動接近、追求，導致他誤信「會與丈夫離婚」一說，但上述行為都是他在明知女方尚未離婚的狀態下所做，劉男依法求償並無不妥，最終判他應賠償5萬元較為適當，全案仍可上訴。