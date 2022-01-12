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台南大橋國中2特教師控校方職場霸凌　教育局：學校懲處程序合法

▲台南市大橋國中2位特教教師不服行政懲處，指控疑遭校方職場霸凌，影響其介聘轉介權益，台南市教育局表示，校方依法啟動調查並作成懲處無不法。（圖／翻攝自大橋國中臉書，下同）

▲台南市大橋國中2位特教教師不服行政懲處，指控疑遭校方職場霸凌，影響其介聘轉介權益，台南市教育局表示，校方依法啟動調查並作成懲處無不法。（圖／翻攝自大橋國中臉書，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市大橋國中2位特教教師不服行政懲處，指控疑遭校方職場霸凌，影響其介聘轉介權益一事，台南市教育局嚴正表示，針對該校2位資源班特教老師，長期未善盡特教人員應有的專業教學與輔導行為，校方認為已有嚴重損害學生受教權益之虞，依法啟動調查並作成懲處，合乎法定程序，尚無不妥。

▲台南市大橋國中2位特教教師不服行政懲處，指控疑遭校方職場霸凌，影響其介聘轉介權益，台南市教育局表示，校方依法啟動調查並作成懲處無不法。（圖／翻攝自大橋國中臉書，下同）

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台南市育局指出，大橋國中校方依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第4條規定召開校事會議，啟動不適任教師調查，並申請由台南市教師專業審查會協助調查。

案經台南市教師專業審查會調查完成，並決議2位教師雖未達教師法第16條第1項第1款所規定之具體不適任情形，但有不符特殊教育法等規定之違失行為，例如：有關身心障礙學生個別化教育計畫（簡稱IEP），以團隊合作方式訂定之，惟教師以個資法為由，拒絕提供學生IEP，致使行政人員及相關教師無法共同參與，以訂定符合學生特性之計畫，恐將影響學生受教權。因此對於2位教師之違失行為，由學校續依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第6條規定作成行政懲處，合乎法定程序，尚無不妥。至於職場霸凌部分，亦建議2位教師可填具通報單，由學校依規定調查處理。

▲台南市大橋國中2位特教教師不服行政懲處，指控疑遭校方職場霸凌，影響其介聘轉介權益，台南市教育局表示，校方依法啟動調查並作成懲處無不法。（圖／翻攝自大橋國中臉書，下同）

教育局進一步表示，針對2位特教教師的違失行為，學校已核予申誡2次，當事人若不服行政懲處，可依教師法第44條提出相關救濟（包括申訴或訴願）；至於兩位特教教師認為學校人員疑似職場霸凌，兩位教師可依該校所訂的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」填具通報單，由學校依規定調查處理。

大橋國中王宏寶校長表示，學校教師教學及行政作為，均不能侵害學生的受教權，2位特教教師自不能例外，希望未來對特教學生照顧，更應發揮應有的教學與輔導專業行為，以善盡職責。

▲台南市大橋國中2位特教教師不服行政懲處，指控疑遭校方職場霸凌，影響其介聘轉介權益，台南市教育局表示，校方依法啟動調查並作成懲處無不法。（圖／翻攝自大橋國中臉書，下同）

據了解，大橋國中1名特教老師指控，2019年10月間，時任該校特老師的主管教輔導主任，被控假裝是家長寫檢舉信給校長，內文指女師「教學不力」。經女師提告妨害名譽，該主任坦承不法行為，寫道歉信給全校教職員認錯下台，與女師達成和解。

但新的輔導主任接手上任後，仍持績與女師關係對立，質疑女師及另名特教女師的特教專業，令2女師心恢意冷心萌去意，想參加介聘甄選轉調到他校服務，但在準備遞件申請介聘甄選時，竟驚覺2人都被提報「工作不力」、「不適任」，依規定不得介聘，被指摘的諸多理由中，包含未能制定完整的特教學生IEP（個別化教育計畫），影響學生受教權等。

▲台南市大橋國中2位特教教師不服行政懲處，指控疑遭校方職場霸凌，影響其介聘轉介權益，台南市教育局表示，校方依法啟動調查並作成懲處無不法。（圖／翻攝自大橋國中臉書，下同）

經查2師去年11月收到專審會結案報告摘要，認為2師無教學行為失當，明顯損害學生學習權益，惟於教學、輔導管教或處理行政事務過程中消極不作為，致使教學成效不佳、學生異常行為嚴重或行政延宕，且有具體事實，惟雖無法直接判定及直接歸咎於當事人本身，但當事人之種種行為確實有怠惰、規避應行使之責任之處，被記了2支申誡，而影響2師之介聘轉介權益，女師怒指今年雖可參與介聘轉介，但因校方濫權、霸凌！影響他們的出路。

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