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社會 社會焦點 保障人權

進口乳膠墊藏4公斤大麻！　收毒包裹的竟是補習班英文女師

記者張君豪、林冠吟／台北報導

刑事局偵查大隊第三大隊日前接獲情資，有犯罪集團籌畫利用國際快捷包裹，從境外運輸毒品入境，並報請台北地檢署指揮，最終查獲3名台籍犯嫌與一名奈及利亞籍犯嫌，其中一位台籍犯嫌還是台中某補習班英文教師，從泰國以「坐墊」的名義進口，將大麻藏在乳膠墊內，總共查獲約4公斤重的大麻。

▲▼台北市刑大第三偵查大隊查獲大麻包裹。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大第三偵查大隊查獲以「坐墊」名義從泰國進口的大麻包裹。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵查大隊第三大隊日前接獲情資，情資指出疑似有犯罪集團器錄利用國際快捷包裹，從境外夾藏毒品入境。第三大隊查緝蒐證的同時也報請台北地檢署指揮偵辦，並成立專案小組深入追查，果然發現陳姓、邱姓男子、林姓女子與一名奈及利亞籍男子，從泰國進口「坐墊」，並在乳膠墊中夾藏4公斤多的大麻。

▲▼台北市刑大第三偵查大隊查獲大麻包裹。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北市刑大第三偵查大隊在夾層中查獲總重約4公斤重的大麻包裹。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北市刑大第三偵查大隊查獲大麻包裹。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組掌握大麻包裹的林姓犯嫌後，最終巡線破獲整起案件。警方調查後指出，陳姓男子為整事案件的主謀，而邱姓男子則負責銷售，另名林姓女子除收受包裹外，也因為兼任台中某美語補習班老師，精通英文，負責聯絡奈及利亞籍的嫌犯，以確定奈及利亞籍嫌犯所需要的毒品數量，最後再由該名奈及利亞籍男子聯繫泰國賣方出貨。幾人犯罪時更相當謹慎，不僅彼此聯繫均有斷點，為躲避警方追緝，更是居無定所。

▲▼台北市刑大第三偵查大隊查獲大麻包裹。（圖／記者張君豪翻攝）

▲收受包裹的林姓女子由於兼任台中美語補習班老師，因精通英語，負責和奈及利亞籍男子聯絡。（圖／記者張君豪翻攝）

不過警方連月偵辦後，最終仍查到幾人的運毒模式與住處，接連發動3波查緝行動後，順利逮到4人，全案訊後將依違反毒品危害防制條例轉送台北地檢署偵辦。

警政署也指出，由於近期所查獲的大麻包裹案件，大多來自加拿大、泰國等大麻合法國家，不過由於大麻在台灣仍屬二級毒品，凡只要製造、運輸、販賣大麻者，皆可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，呼籲民眾切勿因為貪圖牟利或因好其心驅使，就自境外購買大麻入境。警方必定擴大追查毒品來源及其他共犯，全面切斷供應，瓦解毒品犯罪組織，以防制毒品危害，維護國民身心健康。

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