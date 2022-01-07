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成員數增加到30家！　第二屆兩岸青年創業孵化器論壇落幕

▲▼ 第二屆兩岸青年創業孵化器高峰論壇 28日在南京舉辦。（照片由主辦單位提供）

▲第二屆兩岸青年創業孵化器高峰論壇 在南京舉辦。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／北京報導

第二屆兩岸青年創業孵化器高峰論壇日前在南京舉辦。來自兩岸青年創業孵化器聯盟成員、負責人、專家、代表企業通過雲端論壇方式交流。聚焦「擁抱大變革，打造競爭力」主題，探討兩岸青創企業、青創基地如何把握大陸「雙循環」和進入「十四五」帶來的新機遇，共創兩岸經濟發展新局面。目前，兩岸青年創業孵化器聯盟經過一年發展，成員數已經增加到30家。

▲▼ ▲ 南京伊諾光點創夢基地總經理錢振漢。（圖／主辦單位提供）

▲ 南京伊諾光點創夢基地總經理錢振漢。（圖／主辦單位提供） 

針對聯盟2021年工作總結，兩岸青年創業孵化器聯盟秘書長、南京伊諾光點創夢基地總經理錢振漢表示，在南京市台辦、南京市發改委、寧台服務業合作促進中心大力推動下。這一年多來，兩岸青年創業孵化器聯盟，成員數量從25家增加到30家，為兩岸創業者打造了一個「沒有陌生人」的創業生態圈。

鼓勵台青接地氣，兩岸青年創業孵化器聯盟輪值主席、台灣青年聯合會執行長、廣州匯龍海峽兩岸青年創業基地聯合創始人陳鴻傑提出「共享共建、互惠互利、共創共贏」的倡議。在大陸內需市場、數位經濟取得優勢和機遇，把握在經濟結構的重塑中贏得先機，打造兩岸共同市場。

兩岸青年創業孵化器聯盟由南京發起，目前全大陸共有19個市的兩岸青年創業孵化器加入。兩岸青年創業孵化器聯盟的發起者之一，寧台服務業合作促進中心主任呂菽菲表示，兩岸青年創業孵化器聯盟已逐漸成為南京對台拓展合作交流的平台，未來會繼續推動兩岸青創企業提升市場競爭力，助力項目合作與落地。

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