北韓成功試射極超音速飛彈！金正恩「睽違2年」視察　1分鐘摧毀首爾

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）繼5日上午試射極超音速飛彈「火星-8型」，昨（11）日上午7時27分在最高領導人金正恩睽違2年的指導下，又再度朝東海（日本海）試射極超音速飛彈，官媒聲稱成功擊中1000公里遠的目標物。這項創舉令南韓、美國當局非常緊張，因為該款飛彈難以攔截，且發射1分鐘內可成功摧毀南韓首都首爾。

▲北韓11日上午7時27分再度試射極超音速飛彈。（圖／路透社，下同）

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓11日上午7時27分從內陸向東海（日本海）發射1枚疑似彈道飛彈，其射程預估達到700公里以上、飛行高度為60公里、最快飛行速度為10馬赫上下。

不過北韓官媒《朝中社》今（12）日報導卻指出，11日在國防科學院主導下所試射的極超音速飛彈，連續2度取得成功，是極超音速飛彈系列的「最終試射」，其滑翔飛行至600公里處時完成「滑翔跳躍」，7公尺長的極超音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle, HGV）分離，滑翔迂迴飛行240公里，在該階段可巧妙躲避敵方的飛彈攔截網，最終擊中1000公里遠的目標物。

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此次試射雖依然由北韓國防科學院主導，不過國務委員長金正恩卻罕見親自出席視察、指導此次極音速飛彈的試射，足以顯見此次試射在北韓國防武器研發階段中具有革命性創舉的崇高地位。《朝中社》也指出此次試射目的在於全面檢驗極超音速飛彈的技術特性，而從試射成果來看，極超音速飛彈確實具有優秀的機動能力。

金正恩此次在專用車輛上，用望遠鏡觀察飛彈試射。他表示，「持續在質量上強化國家戰略軍事力量、全面提升我國（北韓）軍隊現代化，同時強化國家戰爭遏止力，爭取在如此歷史偉業上取得優秀成果。」

《朝中社》表示，此次試射證實北韓在極超音速飛彈武器研發上取得進展，在國防發展5年計劃的核心5大事業中，具有極重要的戰略性意義。

▲▼金正恩11日在專車上用望遠鏡觀看、親自指導極超音速飛彈試射（圖／路透社）

據悉，距離金正恩上一次親自至軍事重地視察飛彈試射已經是近2年前，當時金正恩於2020年3月21日視察戰術誘導飛彈（武器）試射後，自從北韓去年1月召開勞動黨第8次全代會時所提出的國防發展5年計畫，包括去年9月首度試射極超音速飛彈、以及本月5日的試射，金正恩皆未曾現身督導。

從北韓官媒公開的相片中，也可以看到其胞妹金與正、心腹趙甬元陪同金正恩視察的身影，其中擔任勞動黨宣傳煽動部副部長的金與正，其職責雖與國防軍事發展並無相關，然而她卻隨行在側、輔佐金正恩，在旁與新任國防科學院長金正植（김정식，音譯）拍手叫好。

南韓《News1》分析，雖然北韓官媒在唱名相關部門副部長時並未提到金與正，不過外界認為金與正出席參觀此次試射，很可能是北韓想藉由金與正過去在外交上的地位，向外界釋放某種政治訊息。

▲金正恩的胞妹金與正、心腹趙甬元參觀出席指導極超音速飛彈試射。（圖／路透社）

從北韓官媒釋出的相片來看，11日所試射的極超音速飛彈具有圓錐形的彈頭，與本月5日所試射的飛彈為同款，其比起過往的彈道飛彈相比更具有隱蔽性，透過低空飛行，使敵方雷達系統難以偵測、且恐造成飛彈攔截系統失靈，若成功發射，僅需1分鐘的時間便能抵達南韓首爾。

韓國國防安保論壇（KODEF）專門研究委員申宗佑（신종우，音譯）分析，「該款飛彈在試射飛行700公里後，疑似降到雷達難以偵測到的高度下持續飛行，集結北韓再進入、誘導等彈道飛彈的所有技術。」

針對北韓2度試射極超音速飛彈，美國白宮發言人莎琪（Jennifer Psaki）在聲明中予以嚴厲譴責，認為北韓此舉雖未對美國民眾、領土、盟友造成直接性的威脅，但卻違反聯合國安理會的制裁協議、對國際社會造產生威脅，呼籲北韓當局應中斷軍事挑釁、參與實質性的對話。

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